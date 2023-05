Entendez-Voir !, un festival cinématographique et littéraire accessible à tous

La 5e édition du festival Entendez-Voir !, événement adapté également aux personnes atteintes de handicaps – malvoyants, non-voyants, malentendants, sourds et DYS – se déroulera du 30 mai au 4 juin 2023 à Strasbourg.

Créée en 2012 à Strasbourg par des jeunes atteints de déficience visuelle, l’association Vue d’ensemble propose à nouveau cette année leur festival Entendez-Voir !, qui regroupent expositions, animations, projections de films (AD et STSM), conférences, salon du livre (LSF, AD et livre audio) et concours (chant, podcast).

En somme, l’association milite au quotidien contre la sédentarisation des personnes malvoyantes et non-voyantes.

Concernant le cinéma, des diffusions d’œuvres cinématographiques en audiodescription et sous-titre SM seront proposées. Les visiteurs pourront donc découvrir, entre-autres, en ouverture de festival, la projection de LA NUIT DU 12, où Katia Lutzkanoff a obtenu le lauréat du Marius de l’audiodescription 2023, prix remis chaque année en amont de la cérémonie des César.

Partenaire principal du festival, ARTE présentera également une projection en audio description du film À L’ABORDAGE réalisé par Guillaume Brac. Cette diffusion se fera en présence d’un membre de la production ARTE.

Le film MON LÉGIONNAIRE sera aussi présenté lors d’une projection, en compagnie de Guillaume Baurez, superviseur musical.

STRASBOURG-ELLES, réalisé par Yves Wansi et Achille Gwem, est un film d’auteur qui retrace l’histoire de trois femmes extraordinaires qui ont compris que leurs différences étaient un atout pour se construire et évoluer dans la société. Il sera diffusé et suivi d’une projection de “cinéma pour l’oreille”.

Vous pouvez retrouver l’ensemble de la programmation sur le site officiel : https://entendez-voir.fr

affiche entendez voir 2023

Écoutez-nous !