France – Les plateformes de streaming les plus appréciées au premier trimestre 2025

Notre partenaire, JustWatch, a publié son dernier rapport sur les parts de marché de la VOD en France, reflétant les préférences en matière de streaming entre le 1er janvier et le 31 mars 2025. Ces informations sont basées sur l’engagement de millions d’utilisateurs français à travers les plateformes de JustWatch, offrant une vue détaillée de l’évolution du paysage du streaming dans le pays.

Netflix reste en tête du marché du streaming en France. Max avec The White Lotus et Apple TV avec Severance, tous deux à la tête de notre dernier classement hebdomadaire, montent en puissance.

Parts de marché du streaming au premier trimestre 2025

Netflix a conservé sa position de leader sur le marché français avec une part de 27% de l’audience totale récoltée en streaming, devançant de peu Prime Video (25%). Disney+ se maintient à la troisième place avec 18%, ce qui témoigne d’un fort engagement de la part des utilisateurs. Canal+ suit avec 11%, soit un écart de 7% par rapport à Disney+.

Apple TV+ (7%) et Max (6%) continuent de rivaliser dans la catégorie intermédiaire, montrant tous deux des signes de croissance lente mais régulière. Paramount+, avec seulement 2%, reste en bas du classement, dans la catégorie « Autres ».

Évolution des parts de marché en 2025

Entre décembre 2024 et mars 2025, Max a connu la plus forte croissance, augmentant sa part de marché de +3%, tandis qu’Apple TV+ a progressé de +1%. Canal+ est resté stable, sans mouvement significatif au cours de cette période.

À l’inverse, Netflix et Paramount+ ont tous deux connu des baisses mineures de -1%, alors que la concurrence s’est intensifiée sur le marché.

Comparaison d’une année sur l’autre

D’une année sur l’autre, Max s’est à nouveau imposée comme la plateforme à la croissance la plus rapide, gagnant +4% de parts de marché par rapport au premier trimestre 2024. Apple TV+ et Canal+ ont chacun vu leur part moyenne augmenter de +1%. Pendant ce temps, Netflix, Prime Video et Paramount+ ont chacun baissé de -1%, signalant un léger changement dans la préférence du public.

Méthodologie : Les parts de marché de JustWatch sont calculées sur la base de l’intérêt des utilisateurs pour notre site web, notre télévision et nos applications mobiles. L’intérêt des utilisateurs en France est mesuré par l’ajout de films ou de séries à une liste de visionnage, en cliquant sur un service de diffusion en continu ou en filtrant plusieurs services de diffusion en continu et en marquant les titres comme « vus ».

À propos de JustWatch : JustWatch est le premier guide de streaming au monde, aidant plus de 55 millions d’utilisateurs dans 140 pays à découvrir où regarder des films, des séries ou des événements

sportifs en direct en toute légalité. JustWatch a son siège à Berlin et des bureaux à New York, Los Angeles, Paris, Munich et Londres, et emploie plus de 200 personnes dans le monde. Pour plus d’informations, rendez-vous ici.

