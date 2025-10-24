Halloween 2025 : les films et séries d’horreur les plus regardés selon JustWatch

Octobre touche à sa fin, les feuilles tombent, les soirées se refroidissent… et l’envie de frissons refait surface. À l’occasion d’Halloween, notre partenaire JustWatch dévoile son classement des films et séries d’horreur les plus regardés en France pour cette fin d’année 2025.

Basé sur les comportements des utilisateurs entre le 1er et le 13 octobre 2025 – vues de bandes-annonces, ajouts aux favoris ou interactions sur les pages – le classement dresse un panorama précis des envies du moment : horreur stylisée, nostalgie et fascination pour la survie.

Les films d’horreur les plus populaires

En tête, Le Menu de Mark Mylod continue de séduire grâce à son mélange d’humour noir et de tension psychologique. Porté par Anya Taylor-Joy et Ralph Fiennes, ce thriller culinaire transformé en cauchemar gastronomique s’impose comme une expérience sensorielle glaçante.

Juste derrière, The Substance de Coralie Fargeat pousse le body horror dans ses retranchements. Mi-cru, mi-féministe, le film interroge l’obsession de la jeunesse et le culte du corps avec une audace rare.

Le podium est complété par Five Nights at Freddy’s, adaptation du jeu vidéo culte où les animatroniques assassins font frémir petits et grands.

En quatrième position, 28 jours plus tard de Danny Boyle revient sur le devant de la scène, boosté par la sortie en salle de 28 ans plus tard. Enfin, Terrifier de Damien Leone s’impose comme l’un des films d’horreur les plus extrêmes de la décennie, avec Art le Clown désormais érigé en icône du genre.

Les séries qui dominent la peur

Côté séries, l’incontournable The Last of Us reste au sommet. Adaptée du jeu vidéo éponyme, la série menée par Pedro Pascal fascine toujours par son équilibre entre horreur, émotion et humanité.

En deuxième position, From séduit par son atmosphère de cauchemar éveillé et son mystère oppressant. La série, encore méconnue, confirme son statut de révélation horrifique de ces dernières années.

Derrière, The Walking Dead prouve que les morts-vivants ont encore de beaux restes, plus d’une décennie après ses débuts.

La quatrième place revient à Stranger Things, qui continue de cultiver la nostalgie des années 80, tandis que Luz à Osville, série d’animation mêlant magie et différence, clôt ce classement avec fraîcheur et inventivité.

Le streaming, nouveau royaume de l’horreur

Entre classiques ressuscités et nouveautés audacieuses, cette édition 2025 du classement JustWatch confirme la vitalité du genre horrifique sur les plateformes. Netflix, Disney+, Prime Video ou Apple TV+ rivalisent de créativité pour séduire un public toujours avide de sensations fortes.

La peur, qu’elle soit viscérale ou symbolique, continue d’être le meilleur catalyseur d’émotions. Et vous, quel sera votre choix pour cette soirée d’Halloween : Art le Clown, Joel et Ellie, ou un dîner pas comme les autres avec Le Menu ?

