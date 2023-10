Le Festival Lumière 2024 met à l’honneur le réalisateur Wim Wenders

Le Festival Lumière de Lyon a choisi le réalisateur allemand Wim Wenders comme égérie pour sa quinzième édition. Le 20 octobre prochain, l’auteur des Ailes du désir et de Paris Texas recevra le Prix Lumière, décerné chaque année à un artiste pour sa contribution exceptionnelle à l’histoire du cinéma.

Crédit : Trystan Zigmann

Une rétrospective Wim Wenders dans de nombreux cinémas de Lyon

Connu comme l’un des fers de lance du Nouveau cinéma allemand, Wim Wenders participa, dans les années 70, à l’émulsion et au renouveau créatif de la production indépendante dans son pays. Si le grand public connaît principalement ses deux longs-métrages signature Paris, Texas (1984) et Les Ailes du Désir (1987), Wenders s’est également illustré dans le film documentaire, notamment avec Pina, dédié à la danseuse Pina Bausch et lauréat de l’Oscar du meilleur documentaire en 2012. Ainsi qu’avec Le Sel de la Terre, sur l’artiste franco-brésilien Sebastião Salgado, qui remporta la même distinction en 2014.

Pour célébrer cette riche carrière, qui a su s’étendre par-delà les frontières de l’Allemagne et de l’Europe, le Festival Lumière a accueilli Wim Wenders le 14 octobre dernier. Parmi les prestigieux invités de la Cérémonie d’ouverture, Wes Anderson, Terry Gilliam, Karin Viard et Fabrice Luchini ont foulé le tapis rouge de la Halle Tony Garnier. Pour poursuivre les festivités, le festival projettera, jusqu’au 22 octobre prochain, une sélection de films de Wim Wenders dans plusieurs salles de cinéma lyonnaises. Pour l’occasion, le réalisateur obtient également carte blanche et a sélectionné trois films de son choix, eux aussi, projetés dans la ville des Frères Lumière : Wanda de Barbara Loden (1970), Beau travail de Claire Denis (1999) et Enter The Void de Gaspar Noé (2009).

Un programme riche en films de patrimoine

En parallèle de cette sélection, le festival propose des séances de films cultes, tels que Max Max: Fury Road ou Le Silence des Agneaux. Il célèbre également le centenaire de Walt Disney avec des projections de plusieurs grands classiques, à l’image de Mary Poppins et Merlin L’Enchanteur. Grand-messe du cinéma de patrimoine, le Festival Lumière dispense effectivement une vaste programmation, avec – pour ne citer que quelques exemples – des ciné-concerts, une sélection de films muets, une invitation à Wes Anderson et des hommages à l’actrice Jane Birkin et au réalisateur Jacques Rozier. Cette année, les Lyonnais auront même le privilège d’assister aux avant-premières du dernier Gorō Miyazaki, Le Garçon et le héron, et du prochain Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.

Découvrez tout le programme et la billetterie du Festival Lumière sur son site officiel.

Lilyy Nelson

Nos dernières bandes-annonces