Oscars 2025 : classement des films nommés les plus appréciés en France et où les regarder

À l’approche de la nuit des Oscars, le 2 mars prochain, l’enthousiasme grandit parmi les passionnés de cinéma, impatients de découvrir quels films remporteront les prestigieuses statuettes. Des grands blockbusters aux œuvres d’auteur, chaque année, les Academy Awards célèbrent le meilleur du septième art, offrant émotions, surprises et débats animés entre le public et la critique. Cependant, quels sont les titres qui ont conquis le cœur des spectateurs français ?

Cette année, à l’occasion des Oscars 2025, JustWatch, le plus grand guide mondial de films et séries TV en streaming, a établi un top 6 des films nommés les plus populaires en France.

JustWatch a également voulu rendre service aux cinéphiles en dévoilant un guide complet pour savoir où les regarder en streaming. Grâce à ce classement actualisé, trouver le film idéal pour se préparer à la cérémonie sera plus facile que jamais !

Films les plus populaires en France parmi les nommés aux Oscars 2025

Dune : Deuxième partie – 5 nominations (film, photographie, direction artistique, son, effets spéciaux) Vice-versa 2 – 1 nomination (film d’animation) La Planète des singes : Le Nouveau Royaume – 1 nomination (effets spéciaux) Wallace et Gromit : La palme de la vengeance – 1 nomination (film d’animation) Messagères de guerre – 1 nomination (chanson originale) Sugarcane : les ombres d’un pensionnat – 1 nomination (documentaire)

Pour les Oscars 2025, Dune : Deuxième partie domine le podium des Français, suivi de Vice-versa 2 et de La Planète des singes : Le Nouveau Royaume.

En tête du classement, Dune : Deuxième partie continue de captiver les spectateurs. Cette suite de l’épopée de science-fiction suit Paul Atreides dans sa quête de vengeance contre ceux qui ont détruit sa famille. Aux côtés des Fremen et de Chani, il est confronté à un choix déchirant entre l’amour et son destin de leader.

À la deuxième place, Vice-versa 2 plonge le public dans l’esprit de Riley, désormais adolescente. De nouvelles émotions font leur apparition, dont Anxiété, qui chamboule le fragile équilibre de Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût. Un voyage plein de sensibilité et d’humour sur les défis de la croissance.

Sur la troisième marche du podium, La Planète des singes : Le Nouveau Royaume transporte les spectateurs dans un futur où les singes bâtissent leur civilisation tandis que les humains ont régressé à l’état sauvage. Noa, un chimpanzé, et Mae, une jeune humaine, se lancent dans une quête qui pourrait bien bouleverser la compréhension de leur monde.

À la quatrième place, Wallace et Gromit : La palme de la vengeance offre une nouvelle aventure palpitante au célèbre duo. Alors que Wallace devient de plus en plus dépendant de ses inventions, son dernier projet, un nain de jardin intelligent, semble cacher de sombres intentions. Gromit devra une fois de plus protéger son maître contre une menace inattendue.

En cinquième position, Messagères de guerre met en lumière l’histoire méconnue du 6888e bataillon, une unité exclusivement composée de femmes afro-américaines déployées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Bravant le racisme, le sexisme et les dangers du conflit, ces héroïnes ont joué un rôle clé en assurant la distribution du courrier aux soldats sur le front.

Enfin, Sugarcane : les ombres d’un pensionnat aborde un sujet poignant : les abus et disparitions d’enfants dans un pensionnat amérindien. Une enquête révélatrice qui déclenche une prise de conscience au sein de la communauté de la réserve de Sugarcane.

Ces films incontournables marquent l’année des Oscars 2025 et reflètent la diversité du cinéma, entre blockbusters spectaculaires et récits engagés qui font écho aux préoccupations contemporaines.

Et dans le reste de l’Europe et aux États-Unis, quels titres sont les plus populaires ?

Les films nommés aux Oscars 2025 ont conquis le public mondial, mais les préférences varient selon les pays. En ne tenant compte que des titres disponibles en streaming, et en gardant à l’esprit que la disponibilité change selon les territoires, voici les films qui dominent les classements des principaux pays européens et des États-Unis.

Dune : Deuxième Partie s’impose comme le film le plus regardé en streaming sur plusieurs marchés, en tête des classements en France, Italie et Allemagne, tout en maintenant une forte présence en Espagne et au Royaume-Uni. Vice-Versa 2 a trouvé un large public, notamment en France, Italie et Espagne, grâce à sa capacité à toucher des émotions universelles.

De son côté, The Substance s’est révélé être le phénomène du moment, atteignant la première place aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne, tout en figurant parmi les films les plus visionnés en Allemagne. Alien: Romulus a rencontré un grand succès sur le marché européen, se classant dans le top 3 en Italie, Allemagne et Royaume-Uni, porté par l’attrait intemporel de la franchise.

La Planète des singes : Le Nouveau Royaume a été particulièrement bien accueilli en France, où il s’est hissé à la troisième place, tandis que Conclave a trouvé son public principal aux États-Unis, grâce à son approche politique et dramatique. Enfin, Le Robot Sauvage s’est fait une place de choix sur le marché américain, illustrant l’intérêt du public pour des récits d’animation à forte charge émotionnelle.

Méthodologie : Le classement prend en compte les titres ayant reçu au moins une nomination aux Oscars 2025 et uniquement ceux disponibles en streaming en France au 25 février 2025. Le classement a été établi sur la base de l’activité des utilisateurs de JustWatch au cours des 12 derniers mois, incluant le fait de cliquer sur une offre de streaming, d’ajouter un titre à sa watchlist ou de marquer un titre comme « vu ».

