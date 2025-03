Palmarès César 2025 – 50 ans de César : un triomphe, des douches froides, un scandale étouffé…

La très attendue cinquantième Cérémonie des César du cinéma s’est tenue ce vendredi 28 février 2025 dans la salle mythique de l’Olympia et en direct sur Canal+. Trois films étaient grands favoris et se disputaient la statuette dans la quasi-totalité des catégories dont celle de la Meilleure réalisation. EMILIA PÉREZ, Palme d’Or à Cannes était nommé dans 12 catégories, juste derrière L’AMOUR OUF aux cinq millions d’entrées et LE COMTE DE MONTE-CRISTO, dix millions de spectateurs, nommés tous deux dans plus de 13 catégories. Autre immense succès public en lice dans la catégorie Meilleur premier film, UN P’TIT TRUC EN PLUS, était venu compléter un box-office français 2024, absolument hors norme !

Une cérémonie anniversaire sur le thème de la rédemption, de la seconde chance et de la résilience présidée par Catherine Deneuve qui semblait pliée d’avance mais…

Le cas Karla Sofía Gascón

Il n’aura pas attendu dix minutes Jean-Pascal Zadi en maître de Cérémonie ébouriffant, pour mettre les pieds dans le plat et féliciter l’équipe du film EMILIA PEREZ de ses nominations dans les catégories « Meilleur film, Meilleur actrices… et Meilleur tweet !». Sans aucun contre-champ sur la comédienne Karla Sofía Gascón au cœur du scandale depuis plusieurs semaines, mise en cause pour ses anciens tweets dégoté sur X. Blague courte mais le malaise aura plané tout long de la cérémonie puisque la comédienne sera totalement effacée, aucun plan sur elle si ce n’est dans sa catégorie… L’actrice espagnole devenue tricarde du film (voir du cinéma) duquel elle était le symbole alors qu’il y a encore quelques semaines à Cannes, elle était érigée figure absolue d’inclusion et promise à un Oscar radieux. Hier soir, tout semblait, de son destin jusqu’à son visage, abrogé, effacé, puni !

Un traitement passé sous silence mais qui en dit long sur le tribunal interne de l’académie et la dimension politico-médiatique que chaque année la cérémonie tord dans le sens du vent. Mais si Karla Sofía Gascón n’avait pas été une femme-trans, si elle avait été Roman Polanski, ou Woody Allen, sa récompense, sa place, son visage, lui auraient-elles été volées ? Le cinéma a su plus que longtemps séparer l’homme de l’artiste, alors pourquoi pas Karla Sofía Gascón ? Aussitôt encensée, aussitôt sur le bûcher.

La polémique et la glace ont donc fait leur entrée sans ménagement dans une cérémonie qui n’en finira plus de frapper là où ça fait mal entre quelques beaux moments de camaraderie.

Les premiers seront les derniers

Du côté du palmarès, rien ne s’est passé, ou presque comme prévu, là encore les votants ont tranchés et c’est d’abord, c’est le très humain VINGT DIEUX réalisé par Louise Courvoisier, une fiction mettant en scène le parcours d’un enfant du Jura qui décide de se lancer dans le concours du meilleur Comté de France afin de pouvoir s’occuper de sa petite sœur qui remporte le César du Meilleur premier film laissant les épaules tombantes à l’équipe d’UN P’TIT TRUC EN PLUS, le film d’Artus qui a pourtant été le demi-dieu du cinéma français tout au long de l’année du haut de ses 11 millions d’entrées. Du côté de L’AMOUR OUF ce sera aussi la débandade, les deux grands favoris dans la catégorie Révélations, Mallory Wanneck et Malick Frikah voient leur triomphe annoncé leur échapper et ce n’est que le début, le César de la Meilleure Réalisation ne sera pas pour Gilles Lellouche, le César du Meilleur acteur pas pour François Civil et celui de la Meilleure actrice échappera à Adèle Exarchopoulos. Le film aux 5 millions d’entrées ne repartira qu’avec une seule récompense (belle surprise, ou l’esprit Canal qui sait,) pour Alain Chabat dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle.

On connaissait le caractère timide, voire frileux de l’Académie des César à récompenser le cinéma populaire et les succès publics mais quand Pierre Niney ne remporte pas le César du Meilleur acteur pour LE COMTE DE MONTE-CRISTO, grand favori de la cérémonie (qui ne repart d’ailleurs qu’avec deux César techniques, costumes et décors), là, on se dit que quelque chose ne tourne décidément pas rond…

Mines déçues, plans coupés, heureusement l’Académie a su jouer la carte de l’autodérision dans un happening plutôt réussi orchestré par Jean-Pascal Zadi où le maître de cérémonie remet un César dans la catégorie de celui qui n’a jamais eu de César, et entre autres les nominations de François Damiens, ou Géraldine Nakache, c’est Franck Dubosc qui remporte cette récompense où il a pu plaidé sa cause « Les César ne récompensent pas les comédies… mais j’ai tourné dans des comédies qui n’étaient pas drôles. ».

L’HISTOIRE DE SOULEYMANE, EMILIA PÉREZ et la joie !

Des perdants, des déçus et des questions, oui il y en a eu, mais les César c’est aussi de vibrants gagnants, des émotions et de grands moments suspendus.

C’est Abou Sangare qui ouvrira les cœurs avec son César de la Révélation Masculine pour L’HISTOIRE DE SOULEYMANE, rejoint plus tard par Xavier Sirven, César du Meilleur montage pour le même film, qui dans un discours poignant, face caméra nous ont offert les moments phare de cette cérémonie. L’HISTOIRE DE SOULEYMANE qui repartira avec quatre César sur huit (dont celui du meilleur scénario) retrace le parcours d’un homme sans papier livreur à vélo et si le film est largement inspiré de l’esthétique documentaire, ce sont ces acteurs-amateurs dont l’histoire intime se mêle à celle du scénario qui ont plongé le film dans une dimension réelle profondément politique et poignante.

Mais le grand gagnant de la soirée c’était le très attendu Jacques Audiard pour EMILIA PÉREZ qui remporte les César les plus prestigieux, Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleure adaptation, Meilleurs effets visuels, Meilleur son et Meilleure musique originale. Le cinéaste s’est attaché à des remerciements sobres sans faire allusion aux polémiques entourant son film notamment au Mexique et son actrice, tentant de ramener un peu de calme à la veille des Oscars, Audiard et sa classe semblent survoler le jeu.

La cérémonie nous a également réservé des moments plus légers, notamment le « C’est pas normal ! » lancé par Karim Leklou en venant recevoir son César du Meilleur acteur pour LE ROMAN DE JIM, rappelant son amitié pour l’équipe du film de Gilles Lellouche et son admiration pour ses concurrents. La délicatesse d’Alain Chabat, la fraicheur de Julia Roberts qui recevait un César d’honneur tout comme Costa-Gavras avant une clôture de soirée tout en pudeur et en retenue avec Hafsia Herzi qui remporte le César de la Meilleurs actrice pour son rôle de flic prise dans la tourmente dans BORGO.

D’immenses succès publics donc, une ambiance bon enfant, une tricarde coupée à la réalisation, des revendications coupés par la musique, les César sont restés fidèle à leur ligne, c’est le cinéma social et qui ne se plaint pas qui remporte les distinctions.

À l’année prochaine les César !

Sarah BENZAZON

Palmarès César 2025

Meilleur film

Emilia Pérez de Jacques Audiard, produit par Pascal Caucheteux, Jacques Audiard et Valérie Schermann

Le Comte de Monte-Cristo de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patelliere, produit par Dimitri Rassam et Jérôme Seydoux

En fanfare d’Emmanuel Courcol, produit par Marc Bordure et Robert Guédiguian

L’Histoire de Souleymane de Boris Lojkine, produit par Bruno Nahon

Miséricorde d’Alain Guiraudie, produit par Charles Gillibert

Meilleure réalisation

Jacques Audiard pour Emilia Pérez

Gilles Lellouche pour L’Amour ouf

Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière pour Le Comte de Monte-Cristo

Boris Lojkine pour L’Histoire de Souleymane

Alain Guiraudie pour Miséricorde

Meilleur acteur

Karim Leklou pour le rôle d’Aymeric dans Le Roman de Jim

François Civil pour le rôle de Clotaire dans L’Amour ouf

Benjamin Lavernhe pour le rôle de Thibaut Desormeaux dans En fanfare

Pierre Niney pour le rôle d’Edmond Dantès dans Le Comte de Monte-Cristo

Tahar Rahim pour le rôle de Charles Aznavour dans Monsieur Aznavour

Meilleure actrice

Hafsia Herzi pour le rôle de Mélissa dans Borgo

Adèle Exarchopoulos pour le rôle de Jackie dans L’Amour ouf

Karla Sofía Gascón pour le rôle d’Emilia Pérez dans Emilia Pérez

Zoé Saldaña pour le rôle de Rita Moro Castro dans Emilia Pérez

Hélène Vincent pour le rôle de Michelle Giraud dans Quand vient l’automne

Meilleur acteur dans un second rôle

Alain Chabat pour le rôle du père de Jackie dans L’Amour ouf

David Ayala pour le rôle de Walter dans Miséricorde

Bastien Bouillon pour le rôle de Fernand de Morcerf dans Le Comte de Monte-Cristo

Jacques Develay pour le rôle de l’abbé Philippe Griseul dans Miséricorde

Laurent Lafitte pour le rôle de Gérard de Villefort dans Le Comte de Monte-Cristo

Meilleure actrice dans un second rôle

Nina Meurisse pour le rôle de l’agente de l’OFPRA dans L’Histoire de Souleymane

Élodie Bouchez pour le rôle de mère de Clotaire dans L’Amour ouf

Anaïs Demoustier pour le rôle de Mercédès de Morcerf dans Le Comte de Monte-Cristo

Catherine Frot pour le rôle de Martine Rigal dans Miséricorde

Sarah Suco pour le rôle de Sabrina dans En fanfare

Meilleure révélation masculine

Abou Sangaré pour le rôle de Souleymane dans L’Histoire de Souleymane

Adam Bessa pour le rôle de Hamid dans Les Fantômes

Malik Frikah pour le rôle de Clotaire (à 17 ans) dans L’Amour ouf

Félix Kysyl pour le rôle de Jérémie Pastor dans Miséricorde

Pierre Lottin pour le rôle de Jimmy Lecocq dans En fanfare

Meilleure révélation féminine

Maïwène Barthelemy pour le rôle de Marie-Lise dans Vingt Dieux

Malou Khebizi pour le rôle de Liane dans Diamant Brut

Megan Northam pour le rôle de Rabia dans Rabia

Mallory Wanecque pour le rôle de Jackie (à 15 ans) dans L’Amour ouf

Souheila Yacoub pour le rôle de Nour dans Planète B

Meilleur scénario original

Boris Lojkine et Delphine Agut pour L’Histoire de Souleymane

Stéphane Demoustier pour Borgo

Emmanuel Courcol et Irène Muscari pour En fanfare

Alain Guiraudie pour Miséricorde

Louise Courvoisier et Théo Abadie pour Vingt Dieux

Meilleure adaptation

Jacques Audiard pour Emilia Pérez d’après le roman Écoute de Boris Razon

Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière pour Le Comte de Monte Cristo d’après le livre Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas

Michel Hazanavicius et Jean-Claude Grumberg pour La Plus Précieuse des marchandises d’après le livre La Plus Précieuse des marchandises de Jean-Claude Grumberg

Meilleurs effets visuels

Cédric Fayolle pour Emilia Pérez

Cédric Fayolle, Hugues Namur et Émilien Lazaron pour La Bête

Olivier Cauwet pour Le Comte de Monte-Cristo

Stéphane Dittoo pour Monsieur Aznavour

Meilleurs costumes

Thierry Delettre pour Le Comte de Monte-Cristo

Isabelle Pannetier pour L’Amour ouf

Virginie Montel pour Emilia Pérez

Isabelle Mathieu pour Monsieur Aznavour

Anaïs Romand pour Sarah Bernhardt, la Divine

Meilleurs décors

Stéphane Taillasson pour Le Comte de Monte-Cristo

Jean-Philippe Moreaux pour L’Amour ouf

Emannuelle Duplay pour Emilia Pérez

Stéphane Rozenbaum pour Monsieur Aznavour

Olivier Radot pour Sarah Bernhardt, la Divine

Meilleure photographie

Paul Guilhaume pour Emilia Pérez

Laurent Tangy pour L’Amour ouf

Nicolas Bolduc pour Le Comte de Monte-Cristo

Tristan Galand pour L’Histoire de Souleymane

Claire Mathon pour Miséricorde

Meilleur montage

Xavier Sirven pour L’Histoire de Souleymane

Simon Jacquet pour L’Amour ouf

Célia Lafitedupont pour Le Comte de Monte-Cristo

Juliette Welfling pour Emilia Pérez

Guerric Catala pour En fanfare

Meilleur son

Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldère, Cyril Holtz et Niels Barletta pour Emilia Pérez

Cédric Deloche, Gwennolé Le Borgne, Jon Goc et Marc Doisne pour L’Amour ouf

David Rit, Gwennolé Le Borgne, Olivier Touche, Laure-Anne Darras, Marion Papinot, Marc Doisne et Samuel Delorme pour Le Comte de Monte-Cristo

Pascal Armant, Sandy Notarianni et Niels Barletta pour En fanfare

Marc-Olivier Brullé, Pierre Bariaud, Charlotte Butrak et Samuel Aichoun pour L’Histoire de Souleymane

Meilleure musique originale

Camille et Clément Ducol pour Emilia Pérez

Jon Brion pour L’Amour ouf

Jérôme Rebotier pour Le Comte de Monte-Cristo

Alexandre Desplat pour La Plus Précieuse des marchandises

Charlie et Linda Courvoisier pour Vingt Dieux

Meilleur premier film

Vingt Dieux de Louise Courvoisier

Diamant brut d’Agathe Riedinger

Les Fantômes de Jonathan Millet

Le Royaume de Julien Colonna

Un p’tit truc en plus d’Artus

Meilleur film d’animation

Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau de Gints Zilbalodis

La Plus Précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius

Sauvages ! de Claude Barras

Meilleur film documentaire

La Ferme des Bertrand de Gilles Perret, produit par Denis Carot et Ulysse Payet

La Belle de Gaza de Yolande Zauberman, produit par Bruno Nahon et Yolande Zauberman

Bye Bye Tibériade de Lina Soualem, produit par Jean-Marie Nizan

Dahomey de Mati Diop, produit par Ève Robin et Judith Lou Lévy

Ernest Cole, photographe de Raoul Peck, produit par Raoul Peck

Madame Hofmann de Sébastien Lifshitz, produit par Muriel Meynard

Meilleur film étranger

La Zone d’intérêt de Jonathan Glazer

Anora de Sean Baker

Les Graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulof

The Apprentice d’Ali Abbasi

The Substance de Coralie Fargeat

Meilleur court métrage de fiction

L’Homme qui ne se taisait pas de Nebojša Slijepčević

Boucan de Salomé Da Souza

Ce qui appartient à César de Violette Gitton

Queen Size d’Avril Besson

Meilleur court métrage d’animation

Beurk ! de Loïc Espuche

GiGi de Cynthia Calvi

Papillon de Florence Miailhe

Meilleur court métrage documentaire

Les Fiancées du sud d’Elena López Riera

Petit Spartacus de Sara Ganem

Un cœur perdu et autres rêves de Beyrouth de Maya Abdul-Malak

César des lycéens

Le Comte de Monte-Cristo de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, produit par Dimitri Rassam et Jérôme Seydoux

Emilia Pérez de Jacques Audiard, produit par Pascal Caucheteux, Jacques Audiard et Valérie Schermann

En fanfare d’Emmanuel Courcol, produit par Marc Bordure et Robert Guédiguian

L’Histoire de Souleymane de Boris Lojkine, produit par Bruno Nahon

Miséricorde d’Alain Guiraudie, produit par Charles Gillibert

César d’honneur

Julia Roberts

Costa-Gavras

