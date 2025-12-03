PIFFF 2025 : la 14e édition au Max Linder Panorama du 10 au 16 décembre

Du 10 au 16 décembre 2025, le cinéma Max Linder Panorama accueillera la 14ème édition du Paris International Fantastic Film Festival (PIFFF 2025), rendez-vous incontournable des amateurs de fantastique, d’horreur et plus généralement du cinéma de genre(s) dans toute sa diversité.

Deathgasm 2: Goremageddon

Au programme, dix films en compétition, venus des quatre coins du monde (Etats-Unis, Italie, Nouvelle-Zélande, Japon, Espagne…) présentant cette diversité de thèmes, de tons et de récits. De la vieille dame psychopathe de CRAZY OLD LADY aux héros métalleux de DEATHGASM 2: GOREMAGEDDON en passant par la vengeance à travers les univers parallèles de REDUX REDUX, de l’onirisme baroque d’ORFEO au gothique viscéral de MĀRAMA en passant par l’humour absurde de MAG MAG, le PIFFF nous permet de découvrir les talents émergents de la folk horror, de la science-fiction paranoïaque, de la comédie fantastique ou du thriller halluciné.

Le PIFFF sera également l’occasion de découvrir ou redécouvrir sur grand écran, des trésors oubliés ou méconnus du cinéma de genre tels que L’AU-DELÀ de Lucio Fulci, MORT DE RIRE de l’irrévérencieux Álex de la Iglesia, SAVE THE GREEN PLANET! de Jang Joon-hwan (alors que BUGONIA, son remake, est actuellement en salles) ou encore APOCALYPTO, le chef-d’œuvre sauvage de Mel Gibson.

Le festival s’ouvrira mercredi soir avec SISU : LE CHEMIN DE LA VENGEANCE de Jalmari Helander, qui avait déjà signé le premier opus trois ans plus tôt SISU : DE L’OR ET DU SANG. Puis la soirée se poursuivra avec la projection du flamboyant VAMPIRE HUNTER D: BLOODLUST réalisé par le maître de l’animation japonaise Yoshiaki Kawajiri.

En clôture du PIFFF, le public aura l’occasion de découvrir un autre long-métrage d’animation japonaise SCARLET ET L’ÉTERNITÉ, nouvelle merveille du cinéaste Mamoru Hosoda dont la sortie en salles est prévu pour mars 2026.

Et bien d’autres séances et d’évènements, dont le Grand Prix Climax et les compétitions de courts-métrages français et internationaux. Et de nombreux invités sont attendus, dont Nicolas Boukhrief, Grégory Morin (FLUSH), Kurtis Davis Harder (INFLUENCERS) et Paolo Strippoli (THE HOLY BOY).

Rendez-vous donc à Paris du 10 au 16 décembre, au Max Linder Panorama (métro Grands Boulevards).

Plus d’informations sur le site : PIFFF – Paris International Fantastic Film Festival

