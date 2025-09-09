Streaming : top 10 des films et séries les plus regardés en France du 1 au 7 septembre 2025

Le Murder Club du Jeudi et Mercredi au programme : découvrez le Top 10 films et séries les plus regardés en streaming en France du 1 au 7 septembre 2025, grâce à notre partenaire JustWatch !

Top 10 SVOD des films : mystère, tendresse et comédie…

Côté films, Le Murder Club du jeudi arrive premier de notre classement hebdomadaire cette semaine. l’histoire suit quatre retraités malicieux vivant dans une résidence anglaise qui enquêtent chaque semaine sur d’anciens meurtres. Quand un vrai crime survient sous leurs yeux, ils se lancent dans une enquête rocambolesque mêlant secrets, trahisons et humour so british. Le film, porté par un casting prestigieux (Helen Mirren, Pierce Brosnan…), mêle mystère, tendresse et comédie avec élégance.

Ice Road : La vengeance est à la deuxième place. Mike McCann (Liam Neeson), camionneur habitué aux trajets extrêmes, se rend au Népal pour disperser les cendres de son frère sur le mont Everest. Là-bas, il rejoint un bus touristique empruntant le dangereux « Road to the Sky » et, aux côtés de sa guide Dhani (Fan Bingbing), affronte des mercenaires pour protéger les passagers et les habitants d’un village menacé.

Du ciel à l’enfer se place en troisième position. Dans le New York contemporain, un puissant magnat de l’industrie musicale réputé pour avoir « les meilleures oreilles du métier » (incarné par Denzel Washington) fait face à une demande de rançon terriblement personnelle. Confronté à un dilemme moral aux conséquences mortelles, il doit protéger sa famille et son héritage.

Top 10 SVOD des séries : humour noir, mystère et fantastique…

Du côté des séries TV, Mercredi prend encore la tête du classement cette semaine. La série est centrée sur Mercredi Addams, l’adolescente sombre et brillante de la célèbre famille Addams. Elle intègre la Nevermore Academy, un pensionnat pour marginaux dotés de pouvoirs surnaturels. Tout en développant ses dons psychiques, Mercredi enquête sur une série de meurtres mystérieux liés à un secret familial. La série mêle humour noir, mystère et fantastique dans une ambiance gothique.

Alien : Earth se place en deuxième position. Alien : Earth est une série se déroulant en 2120, deux ans avant les événements du premier film Alien. Elle suit Wendy, une adolescente dont la conscience a été transférée dans un corps synthétique, envoyée avec d’autres hybrides pour contenir une menace xénomorphe sur Terre. L’intrigue mêle horreur, action et enjeux politiques dans un monde dominé par cinq méga-corporations. La série explore les origines de la terreur tout en abordant des thèmes liés à l’identité, la mémoire et l’éthique technologique.

Dexter : Résurrection se trouve à la troisième place cette semaine. Dix ans après avoir simulé sa mort, Dexter Morgan vit sous une fausse identité dans une petite ville du nord des États-Unis. Il mène une vie tranquille, sans tuer, jusqu’à ce que son passé le rattrape. L’arrivée de son fils Harrison bouleverse son équilibre fragile.

Nos dernières bandes-annonces