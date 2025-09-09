Présentation de l’édition 2025 du Festival de la Fiction de La Rochelle

Le Festival de la Fiction se tiendra à La Rochelle du 16 au 20 septembre 2025. On vous dévoile les fictions et séries en compétition et hors compétition qui y sont mises à l’honneur. Sylvie-Noëlle ne manquera pas de parler de ses coups de cœur pour Le Blog Du Cinéma.

Festival de la Fiction de La Rochelle, une création française qui n’a rien à envier aux anglo-saxons

Le Festival de la Fiction de La Rochelle est devenu au fil des années le rendez-vous incontournable de la rentrée en matière de création française et européenne (15 000 spectateurs et 3000 professionnels étaient ainsi présents en 2024). C’est en effet un véritable lieu de rencontres et de partage pour l’ensemble de la communauté audiovisuelle française où l’on célèbre la création. L’édition 2025 est dédiée à Stéphane Strano, son président depuis 10 ans, décédé cet été.

L’accent est mis cette année sur les jeunes générations, avec l’objectif de mieux comprendre les raisons de leur désertion des chaînes traditionnelles et de leur faire découvrir les métiers et formations de l’audiovisuel, avec le lancement d’un Forum des Métiers de l’Audiovisuel.

Merteuil (HBO Max)

22 œuvres inédites françaises inédites, dont la qualité rivalise désormais avec les séries anglo-saxonnes seront en compétition dans plusieurs formats : 4 unitaires, 10 séries 52’, 3 séries 26’ mais aussi 5 séries de moins de 20’. Les thématiques dramatiques portent cette année sur les enfants disparus, adoptés, kidnappés ou objets de conflits parentaux, mais aussi sur les histoires d’amour, l’amnésie, les violences conjugales ou encore l’amitié et la colocation. La comédie ne sera pas en reste avec La Belle et le boulanger avec Amir Haddad ou Le diplôme avec Clémentine Célarié et Camille Lellouche.

La romancière Virginie Grimaldi présidente du Jury

13 prix seront ainsi décernés par le Jury présidé par la romancière Virginie Grimaldi, symbole du dialogue entre les univers créatifs. Son best-seller paru en 2017 « Le Parfum du bonheur est plus fort sous la pluie » fait d’ailleurs l’objet d’une adaptation sur France 2 par Baya Kasmi, dont les premiers épisodes seront projetés en avant-première au Festival.

Elle sera accompagnée de la scénariste Alice Chegaray-Breugnot (HPI, La mante), de la comédienne Sofia Essaïdi (Les Combattantes, La peste), du réalisateur Louis Farge (Follow), du comédien Yannick Choirat (Tout pour Agnès, Le monde de demain), de la productrice Juliette Sol (À la joie) et du compositeur Clément Tery (37 secondes).

Trois autres prix seront remis : deux par le Jury de la Compétition Francophone Internationale parmi 7 séries (Canada-Quebec, Belgique, Sénégal) et un par le Jury de la Presse Étrangère Unifrance dans la catégorie Unitaire.

Hors compétition seront diffusées en avant-première 8 séries très attendues, dont Montmartre (TF1) avec Alice Dufour et Victor Meutelet et Les sentinelles (Canal+) avec Louis Peres et Thibaut Evrard. Deux revisites d’œuvres littéraires seront également à l’honneur sur HBO Max : Merteuil avec Diane Kruger et Anamaria Vartolomei et Belphégor avec Shirine Boutella et Vincent Elbaz. Les disparues de la gare (Disney+) avec Patrick Timsit et Camille Razat fera l’ouverture du Festival et Culte- 2be3 (Prime Vidéo) sera en clôture.

Enfin, comme chaque année, deux festivals vont se tenir en parallèle : l’un pour le grand public, qui peut s’inscrire à cette adresse, et pourra assister à de nombreux évènements et dédicaces d’acteurs des quotidiennes Ici Tout Commence, Demain nous appartient, Un si grand soleil et Nouveau Jour.

Les professionnels accrédités pourront quant à eux également assister à de nombreux débats artistiques et politiques, ainsi qu’à des pitchs de projets inédits de fictions.

L’ensemble de la programmation est à retrouver sur la page officielle du festival.

Sylvie-Noëlle

