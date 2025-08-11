Streaming : top 10 des films et séries les plus regardés en France du 4 au 10 août 2025

Eddie Murphy et Mercredi Addams au programme : découvrez le Top 10 films et séries les plus regardés en streaming en France du 4 au 10 août 2025, grâce à notre partenaire JustWatch !

Côté films, The Pickup arrive premier de notre classement hebdomadaire cette semaine. The Pickup (2025) est une comédie d’action où deux convoyeurs de fonds, Russell (Eddie Murphy) et Travis (Pete Davidson), se retrouvent embarqués dans un braquage orchestré par Zoe (Keke Palmer), une criminelle rusée liée à Travis. Leur plan de vol d’un casino tourne au chaos, mêlant fusillades, otages et trahisons. Malgré son casting prometteur, le film a été critiqué pour son manque d’originalité et d’humour.

The Fall Guy est à la deuxième place. Un cascadeur expérimenté, Colt Seavers (Ryan Gosling), sort de sa convalescence pour reprendre du service sur le tournage du premier film de son ex, la réalisatrice Jody Moreno (Emily Blunt). Il doit non seulement réaliser des cascades spectaculaires, mais aussi retrouver la star disparue, Tom Ryder, au cœur d’un complot dangereux. Ce blockbuster action‑comédie, réalisé par un ancien cascadeur, célèbre les héros discrets des tournages tout en mêlant humour, romance et séquences vertigineuses.

My Oxford Year se place en troisième position. My Oxford Year (2018) suit Ella (Anna Todd), une jeune Américaine brillante qui décroche une bourse prestigieuse pour étudier à Oxford. Là, elle tombe amoureuse de Jamie, un professeur séduisant mais mystérieux. Leur romance prend un tournant dramatique lorsqu’elle découvre qu’il cache une maladie grave. Le film explore le choix entre ambition personnelle et amour, sur fond de paysages britanniques.

Crédits : JustWatch

Du côté des séries TV, Mercredi prend la tête du classement cette semaine grace à la sortie de sa toute dernière saison. Mercredi (2022) suit Wednesday Addams, envoyée à la Nevermore Academy, une école pour marginaux et créatures surnaturelles. Dotée de pouvoirs psychiques, elle enquête sur une série de meurtres liés à un mystère impliquant ses parents. Entre visions macabres, amitiés inattendues et humour noir, la série mêle enquête, fantastique et coming-of-age. Jenna Ortega incarne une Wednesday brillante et glaçante.

Chief of War se place en deuxième position cette semaine. Un puissant drame historique en neuf épisodes sur Apple TV+ (depuis le 1ᵉʳ août 2025), Chief of War suit Kaʻiana (Jason Momoa), un guerrier hawaïen noble qui revient dans les îles pour tenter d’unifier les royaumes en guerre à l’aube de la colonisation européenne. Réalisé du point de vue autochtone, le récit est entièrement imprégné de la culture hawaïenne, notamment grâce à des dialogues en ʻŌlelo Hawaiʻi, un casting majoritairement polynésien, et une fidélité historique saluée par la critique.

The Rookie : Le Flic de Los Angeles arrive à la troisième place cette semaine. L’histoire suit John Nolan (Nathan Fillion), un homme de 40 ans qui décide de changer de vie en devenant le plus vieux « rookie » (recrue) du LAPD. Face à ses collègues plus jeunes et aux dangers du terrain, il doit prouver qu’il a sa place dans la police. La série mêle action, drame et humour, tout en explorant les défis d’une seconde chance.

Crédits : JustWatch

Nos dernières bandes-annonces