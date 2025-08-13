Quel est le meilleur film de Christopher Nolan ? Le verdict.

Depuis le début des années 2000 avec notamment la sortie d’Insomnia, Christopher Nolan est un réalisateur reconnu qui a réalisé des films dont le succès est toujours grandissant aujourd’hui. De la trilogie Batman « The Dark Knight » à la future adaptation de l’Odyssée d’Homère prévue pour 2026 en passant par Tenet ou encore Dunkerque, les longs-métrage réalisés par Nolan sont régulièrement des chef d’œuvres qui amènent le septième art à son apogée. Mais alors, quelle réalisation de Christopher Nolan est la meilleure ? Nous avons sélectionné quatre films de Nolan qui forment assurément le plus beau Top 4 possible. Il ne reste qu’à classer ces quatre films selon différents critères.

Tout d’abord, les quatre légendes du cinéma que nous avons choisies sont :

Lorsque le film est premier du classement, il récupère 4 points ; puis 3 points s’il est deuxième ; 2 points s’il est troisième et enfin 1 point si le film est dernier du classement.

Classement par notes AlloCiné

1 – The Dark Knight : Le Chevalier Noir : 4,5 / 5

1 – Interstellar : 4,5 / 5

1 – Inception : 4,5 / 5

2 – Oppenheimer : 4,3 / 5

Classement par score au box-office mondial

1 – The Dark Knight : Le Chevalier Noir : 1 004 934 033 $

2 – Oppenheimer : 975 498 223 $

3 – Inception : 788 650 349 $

4 – Interstellar : 677 463 813 $

Classement par récompenses obtenues

1 – The Dark Knight : Le Chevalier Noir : 30 récompenses, dont 2 Oscars (meilleur acteur dans un second rôle, meilleur montage de son)

2 – Oppenheimer : 22 récompenses, dont 7 Oscars (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur et meilleur dans un second rôle, meilleure photographie, meilleur montage, meilleure musique de film)

3 – Inception : 14 récompenses, dont 4 Oscars (meilleure photographie, meilleur montage de son, meilleur mixage de son, meilleurs effets visuels)

4 – Interstellar : 11 récompenses, dont 1 Oscar (meilleurs effets visuels)

Classement par nombre d’Oscars obtenus

1 – Oppenheimer : 7 Oscars

2 – Inception : 4 Oscars

3 – The Dark Knight : Le Chevalier Noir : 2 Oscars

4 – Interstellar : 1 Oscar

Au final, si l’on ne regarde que les chiffres, voici l’ordre des films du meilleur au moins bon en leur attribuant le nombre de points récoltés au cours des classements ci-dessus :

1 – The Dark Knight : Le Chevalier Noir : 14 pts

2 – Oppenheimer : 13 pts

3 – Inception : 11 pts

4 – Interstellar : 7 pts

Mais un film n’est pas qu’une accumulation de chiffres. Pour déterminer la grandeur d’une réalisation de Christopher Nolan, il est nécessaire de prendre en compte l’aspect psychologique et instructif du film.

Instaurons alors trois nouveaux critères qui nous aideront peut-être à y voir plus clair pour l’élection du meilleur film de Nolan.

Nous allons tenter de prendre en compte le caractère informatif, instructif et potentiellement historique du film. Ensuite, nous verrons aussi le rapport de chaque film de Nolan à la philosophie, leur côté sage, avant de terminer par les sensations procurées par les images et l’aspect plutôt émotionnel des différents longs-métrages.

Classement par aspect instructif

Évidemment, le film qui arrivera en tête de ce classement est Oppenheimer. Il sera forcément le plus instructif et historique puisqu’il relate l’histoire vraie d’un homme qui a réellement existé marqué son époque. Ainsi, il s’agit du seul film qui va vraiment nous enseigner l’Histoire et nous apprendre de vrais éléments de manière pragmatique.

Ensuite, Inception suivra car il permet de comprendre comment fonctionne notre cerveau que se soit la partie consciente de cet organe ou, à l’inverse, notre subconscient. La notion de rêve y est expliqué et le film semble bien s’appuyer de vraies recherches.

Interstellar se classera troisième sur notre podium du fait notamment qu’il s’agisse d’un film de science-fiction. Ce film possède bien sûr des fondements scientifiques : les trous de ver, les galaxies, la notion complexe de temps dans l’espace en lien avec la relativité générale théorisée par Einstein. La science-fiction revient tout de même un peu en force et ne permet pas à ce film de grimper d’une ou de deux places.

Le film de 2008, The Dark Knight : Le Chevalier Noir, complétera ce classement. Il mérite sa place de dernier pour ce critère-là puisque l’intrigue du film se déroule dans la ville fictive de Gotham, les super-héros n’existent pas réellement et qu’ainsi il n’y a aucun point historique réel dans ce film.

On a donc :

1 – Oppenheimer

2 – Inception

3 – Interstellar

4 – The Dark Knight : Le Chevalier Noir

Classement par aspect philosophique

En philosophie, le septième art constitue un domaine dans lequel on peut retrouver de nombreux thèmes chers à Platon, Socrate, Descartes ou encore Pascal.

Le film avec le plus bel aspect philosophique est sûrement Inception qui aide à comprendre les notions de conscience et d’inconscient. Il sera donc premier de ce classement-ci.

Vient ensuite Oppenheimer qui aborde les thèmes de la science, de la justice et un peu de l’État notamment pendant la période du procès de Robert Oppenheimer. Ainsi ce film complet se place en numéro 2.

Interstellar sera troisième car il est parfait pour comprendre les notions de science et de vérités corrigées et réfutées.

Enfin, The Dark Knight : Le Chevalier Noir reste dernier mais, cette fois, à un rien de monter sur le podium. Ce qui le pénalise est qu’il ne peut vraiment parler que d’une seule véritable notion de philosophie : la justice. Celle-ci est rattachée à la vengeance dans ce film, qui rappelle les propos tenus par Hegel.

On obtient donc l’ordre suivant :

1 – Inception

2 – Oppenheimer

3 – Interstellar

4 – The Dark Knight : Le Chevalier Noir

Classement par sensations et visuels

Cette partie-là est plus personnelle, alors à vous de vous forger votre propre opinion pour ce classement-ci.

Il est difficile de séparer tous ces films de légende qui procurent tous un plaisir fou et qui, visuellement, sont sublimement mis en scène.

Nous avons donc décidé de mettre ces quatre films à égalité, puisque que tous, à leur manière, sont très beaux à voir et permettent de ressentir d’incroyables sentiments tant ils sont extraordinaires et marquent tous l’histoire du cinéma.

1 – Interstellar

1 – Inception

1 – Oppenheimer

1 – The Dark Knight : Le Chevalier Noir

Au final, rajoutons les points qui viennent d’arriver à chaque long-métrage et nous obtenons notre classement définitif :

1 – Oppenheimer : 24 pts

2 – Inception : 22 pts

3 – The Dark Knight : Le Chevalier Noir : 20 pts

4 – Interstellar : 15 pts

Nous trouvons alors que le meilleur film de Christopher Nolan est : Oppenheimer. Ce qui semble confirmer cette réponse finale est le nombre d’Oscars obtenus par ce film, à savoir 7 statuettes pour 13 nominations !

Ce superbe film semble donc être la réalisation la plus complète et aboutie possible de la part du génial Christopher Nolan. En toute subjectivité, bien évidemment !

À vous de nous dire quel est votre film préféré de Nolan !

Le S Cinéphile

