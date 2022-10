SVOD en France – 3e trimestre 2022 : baisse de régime pour Netflix et Prime Video

Toujours en tête du podium des offres SVOD, Netflix et Prime Video connaissent cependant une petite baisse d’audience pour ce troisième trimestre.

SVOD : parts de marché du 3e trimestre 2022

Pour ce troisième trimestre 2022, Netflix (28%) dépasse en parts de marché la somme de Disney+ et Canal+ (26%). Derrière le mastodonte américain, à la seconde place, se trouve Prime Video avec un petit écart de 3% seulement. Alors que Disney+ (18%) prend son temps pour rattraper Prime Video, il reste néanmoins un ennemi redoutable dans la guerre du streaming, recueillant des parts plus élevées que la combinaison de ses plus petits rivaux que sont Canal+, OCS Go et SALTO (17%).

Crédits : JustWatch

SVOD : évolution des parts de marché au 3e trimestre 2022

Alors que le développement de Netflix a échoué en juillet 2022 dernier, perdant -1% de part de marché, il a réussi à se redresser en septembre, regagnant le même nombre d’actions qu’il avait depuis le début de l’année. Prime Video suit également le même schéma fluctuant, conservant des parts égales à partir de janvier. Disney+ est apparemment le seul gagnant au cours des trois derniers mois, grappillant 1% tandis que les autres plateformes perdent des parts.

Crédits : JustWatch

