SVOD en France : les 10 meilleurs films et séries en 2023

La fin d’année approche et avec elle ces statistiques et classements !

On vous propose ici, avec notre partenaire JustWatch, les 10 meilleurs films et séries les plus populaires sur la plateforme en 2023.

On peut dire sans aucun raté que Canal+ a dominé le Top 10 des films de cette année 2023, avec 9 titres sur 10 disponibles sur la plateforme. AVATAR : LA VOIE DE L’EAU, SUPER MARIO BROS : LE FILM et CREED III étant le podium.

Prime Video et Paramount+ ont tous deux un titre dans la liste, tandis que les films sur Netflix ne sont pas du tout représentés dans les classements.

Quant aux séries, c’est une une histoire différente : 8 titres sur 10 sont diffusées sur les plus grands acteurs internationaux, dont Netflix (4), Disney+ (3) et Prime Video (2).

En haut de l’affiche, on retrouve MERCREDI, GREY’S ANATOMY et THE LAST OF US.

Et malgré la concurrence de nombreux titres internationaux, la série française HPI : Haut Potentiel Intellectuel a été la septième la plus populaire de l’année ! Cocorico !

Crédits : JustWatch

Les graphiques de JustWatch sont calculés en fonction de l’activité des utilisateurs sur leur site Web et leurs applications mobiles. Cela inclut le clic sur une offre de streaming, l’ajout d’un titre à une liste de surveillance et le marquage d’un titre comme « vu ». Ces données sont collectées chaque mois auprès de plus de 40 millions de fans de films et séries. Il est mis à jour quotidiennement pour 140 pays et 4 500 services de streaming.

