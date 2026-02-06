The Last of Us saison 3 : Clea DuVall et Jorge Lendeborg Jr. rejoignent la série HBO (et ça change beaucoup de choses)

HBO continue de faire avancer The Last of Us. Clea DuVall et Jorge Lendeborg Jr. rejoignent le casting de la saison 3 de la série HBO adaptée du jeu vidéo. Deux annonces qui éclairent la direction prise par la suite de l’adaptation, sans encore lever le voile sur l’ensemble de ses choix narratifs.

📺 Aucune information officielle sur le calendrier ou la durée totale de la série

🎭 Jorge Lendeborg Jr. jouera Manny dans la saison 3

🔄 Le rôle est recasté après l’indisponibilité de Danny Ramirez

🌿 Clea DuVall rejoint la série dans un rôle original

🔥 Son personnage est lié aux Séraphites

Jorge Lendeborg Jr. incarnera Manny

L’un des ajouts les plus significatifs concerne Jorge Lendeborg Jr., vu notamment dans Love, Simon et Bumblebee. L’acteur interprétera Manny dans la saison 3, un personnage directement issu de The Last of Us Part II.

Manny fait partie du cercle proche d’Abby et occupe une place bien identifiée dans la structure du récit du jeu. Son arrivée confirme donc l’intégration progressive de figures majeures de cette seconde partie dans l’adaptation télévisée.

Cette décision s’explique aussi par un changement en coulisses. Deadline précise que Danny Ramirez, initialement associé au rôle, n’était plus disponible. La production a donc opté pour un recasting, sans remettre en cause le personnage ni son importance dans l’histoire.

Clea DuVall rejoint la série dans un rôle inédit

Autre arrivée officialisée : Clea DuVall, actrice et réalisatrice (Argo, Veep, The Faculty).

Contrairement à Manny, son personnage n’existe pas dans le jeu vidéo. Elle incarnera une figure originale liée aux Séraphites, la faction religieuse radicale introduite dans la série.

HBO reste volontairement discret sur la nature exacte de ce rôle. Ni sa fonction précise, ni son positionnement au sein des Séraphites n’ont été détaillés à ce stade, laissant planer un certain mystère autour de ce nouveau personnage.

Ce que ces annonces disent vraiment

Avec ces deux castings, une chose apparaît clairement : la saison 3 est désormais bien engagée dans son développement. L’arrivée de Manny confirme que l’adaptation continue d’explorer les arcs narratifs de The Last of Us Part II, tandis que l’introduction d’un personnage inédit lié aux Séraphites suggère un approfondissement de cette faction dans la suite de la série.

Pour autant, ces annonces ont aussi leurs limites. Aucune indication sur le calendrier de production ou de diffusion. De même, HBO ne précise ni le nombre de saisons envisagées, ni l’ampleur exacte des choix narratifs à venir.

La trajectoire commence à se dessiner, mais la série avance encore à pas mesurés, sans livrer toutes ses cartes.

Une continuité de casting assumée

Avec Clea DuVall et Jorge Lendeborg Jr., HBO poursuit une approche déjà bien établie sur The Last of Us : des choix de casting solides, immédiatement crédibles, sans recherche d’effet spectaculaire. La priorité reste clairement donnée à la cohérence dramatique et à la justesse des interprétations, dans la continuité du ton posé depuis la première saison.

Contenu factuel assisté par intelligence artificielle, relu et adapté par la rédaction. En savoir plus sur notre méthodologie éditoriale.

Nos dernières bandes-annonces