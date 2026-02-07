Sous la Seine 2 : Netflix confie la suite à Alexandre Aja

Après le succès mondial du film français, la plateforme accélère sur une suite plus ambitieuse.

🎬 Sous la Seine 2 est officiellement en développement chez Netflix

🎥 Alexandre Aja réalisera la suite

🔁 Xavier Gens ne revient pas à la mise en scène

🦈 Le film fait suite au succès mondial de Sous la Seine (2024)

📅 Aucune date de tournage ou de sortie annoncée à ce stade

Le succès surprise de Sous la Seine n’aura pas tardé à produire ses effets. Moins d’un an après la sortie du film sur Netflix, la plateforme confirme officiellement le développement de Sous la Seine 2. Et pour ce nouveau chapitre, un changement majeur est acté : Alexandre Aja prendra la réalisation de la suite.

Une décision stratégique pour Netflix, révélée par The Hollywood Reporter, qui marque une nouvelle étape dans la trajectoire du film catastrophe français devenu phénomène mondial.

Un passage de relais assumé à la réalisation

Réalisé par Xavier Gens (Budapest), Sous la Seine avait surpris par son efficacité et son concept frontal : un requin évoluant dans la Seine, à l’approche d’un événement sportif majeur à Paris. Le film s’est rapidement hissé parmi les plus gros succès internationaux non anglophones de Netflix en 2024.

Pour la suite, Xavier Gens ne rempilera pas à la mise en scène. Netflix a choisi de confier le projet à Alexandre Aja, cinéaste français reconnu pour son savoir-faire dans le cinéma de tension et de survie, notamment avec Crawl (film de prédateurs aquatiques) et Oxygène, déjà produit pour Netflix.

Un choix cohérent, tant l’univers du premier film appelait une montée en puissance visuelle et dramatique.

Sous la Seine, un succès devenu franchise

Sorti en juin 2024, Sous la Seine a rapidement dépassé le statut de simple curiosité estivale. Le film a bénéficié d’un fort bouche-à-oreille international, d’une diffusion massive sur Netflix et d’un concept immédiatement identifiable, propice à une déclinaison en franchise.

Selon The Hollywood Reporter, ce succès a été déterminant dans la décision de Netflix d’officialiser une suite, avec l’ambition d’en faire un projet plus ample.

Ce que l’on sait

À ce stade, Netflix reste volontairement discret sur le contenu de Sous la Seine 2. Aucun détail n’a été communiqué concernant l’intrigue, le casting, le calendrier de tournage ou la date de sortie.

Seuls éléments confirmés : Alexandre Aja est officiellement attaché à la réalisation, le projet est en développement actif chez Netflix et la suite s’inscrit dans la continuité du succès du premier film.

Un signal fort envoyé par Netflix

En recrutant Alexandre Aja, Netflix envoie un message clair : Sous la Seine n’était pas un coup isolé, mais le point de départ d’une stratégie franchise autour du cinéma de genre français à fort potentiel international.

Le choix d’un réalisateur rompu aux productions à haute tension laisse entrevoir une suite plus spectaculaire, sans pour autant trahir l’identité du film original.

