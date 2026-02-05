Apple TV en 2026 : le calendrier complet des séries et films à venir

En 2026, Apple TV confirme sa montée en puissance. La plateforme d’Apple déploiera une programmation étalée sur toute l’année, mêlant séries originales ambitieuses, films exclusifs et nouvelles saisons très attendues. Une stratégie de diffusion régulière, pensée pour installer durablement ses créations dans le paysage du streaming. Voici le récap complet des sorties Apple TV prévues en 2026, avec les titres français utilisés dès qu’ils sont connus, et les titres originaux conservés lorsque rien n’a encore été officialisé.

📅 2026 sera une année particulièrement dense pour Apple TV

🎬 Séries originales, films exclusifs et retours majeurs sont répartis sur toute l’année

🔪 Les Nerfs à vif, La Baie des Veuves et Lucky figurent parmi les projets les plus attendus

🍎 Apple TV poursuit une stratégie premium fondée sur la régularité et l’identité

Une stratégie assumée : occuper l’année sans saturation

Contrairement à certaines plateformes misant sur des vagues massives de sorties, Apple TV poursuit une ligne claire : peu de contenus, mais identifiables, premium et étalés dans le temps.

Les informations communiquées par Apple et la presse américaine indiquent une nouveauté presque chaque semaine, alternant séries longues, mini-séries et films événement.

Début 2026 : thrillers, fantastique et suites solides

Février – mars 2026

Eternity (titre français non encore officialisé)

Comédie romantique teintée de fantastique, positionnée en ouverture d’année.

(titre français non encore officialisé) Comédie romantique teintée de fantastique, positionnée en ouverture d’année. La dernière chose qu’il m’a dite – Saison 2

Le thriller familial revient avec une intrigue plus sombre et plus étendue.

Le thriller familial revient avec une intrigue plus sombre et plus étendue. Monarch : L’Héritage des monstres – Saison 2

Suite directe de la série ancrée dans l’univers MonsterVerse ( Godzilla Minus One ).

Suite directe de la série ancrée dans l’univers MonsterVerse ( ). Imperfect Women (titre français non communiqué)

Thriller psychologique porté par Elisabeth Moss, présenté comme l’un des projets prestige de l’année.

Apple entame 2026 avec des univers déjà installés, tout en introduisant de nouvelles propositions plus exigeantes.

Printemps 2026 : nouvelles créations et adaptations très attendues

Avril – mai 2026

La Baie des Veuves (Widow’s Bay)

Série mêlant comédie et horreur, avec Matthew Rhys dans le rôle principal.

(Widow’s Bay) Série mêlant comédie et horreur, avec Matthew Rhys dans le rôle principal. Margo a des problèmes d’argent (Margo’s Got Money Troubles)

Adaptation du roman à succès, entre chronique sociale et satire contemporaine.

(Margo’s Got Money Troubles) Adaptation du roman à succès, entre chronique sociale et satire contemporaine. Outcome (titre français non confirmé)

Film exclusif avec Keanu Reeves (John Wick 4), positionné comme l’un des temps forts cinéma de l’année.

Le printemps illustre la volonté d’Apple TV de diversifier les tons, sans renoncer à une identité haut de gamme.

Été 2026 : têtes d’affiche et projets à fort potentiel

Juin – juillet 2026

Les Nerfs à vif (Cape Fear)

Nouvelle adaptation du classique, avec Javier Bardem et Amy Adams.

Le titre français historique est repris pour cette version sérielle.

(Cape Fear) Nouvelle adaptation du classique, avec Javier Bardem et Amy Adams. Le titre français historique est repris pour cette version sérielle. Lucky (titre français non communiqué)

Mini-série avec Anya Taylor-Joy, annoncée comme l’un des projets les plus surveillés de l’été.

(titre français non communiqué) Mini-série avec Anya Taylor-Joy, annoncée comme l’un des projets les plus surveillés de l’été. The Dink (titre français non communiqué)

Comédie centrée sur le pickleball, sport en pleine explosion aux États-Unis.

Apple TV mise ici sur un équilibre entre prestige, accessibilité et curiosité culturelle.

Fin 2026 : films grand public et contenus familiaux

Automne – hiver 2026

Mayday (titre français non confirmé)

Comédie d’action portée par Ryan Reynolds.

(titre français non confirmé) Comédie d’action portée par Ryan Reynolds. Matchbox : le film

Adaptation cinématographique de la célèbre licence de jouets.

Adaptation cinématographique de la célèbre licence de jouets. The Way of the Warrior Kid (titre français non communiqué)

Film familial orienté aventure et transmission.

Une fin d’année pensée pour élargir le public, sans sacrifier la cohérence éditoriale.

Séries renouvelées et univers en expansion

Apple TV continue également de consolider ses franchises :

Your Friends and Neighbors , déjà renouvelée pour une saison 3

, déjà renouvelée pour une saison 3 Attentes autour de Ted Lasso, For All Mankind, Shrinking ou Drops of God, susceptibles de revenir dans la grille 2026

La plateforme combine ainsi fidélisation des abonnés et renouvellement créatif.

Ce que révèle la stratégie Apple TV en 2026

Apple TV confirme une ligne éditoriale très lisible :

une diffusion régulière, sans embouteillage de sorties

une forte mise en avant des créateurs et des têtes d’affiche

un catalogue resserré, mais identifiable et durable

une ambition claire sur les séries événement autant que sur le cinéma

