Top 10 des séries et films les plus populaires en France du 7 au 13 avril 2025

Comme chaque semaine, voici les classements des films et des séries TV les plus regardés en France, grâce à notre partenaire JustWatch !

Côté films, la nouvelle entrée « G20 » occupe la première place depuis quelques jours est porté par Violas Davis (“How to get away with murder”, “The First Lady”, “Woman King”) qui a désormais l’habitude d’incarner des figures féminines fortes. Dans ce thriller d’action, elle incarne une présidente américaine prise en otage lors d’un sommet international par un groupe de mercenaires mené par un extrémiste crypto. Échappée, elle utilise ses compétences militaires pour déjouer le complot, sauver les otages et empêcher une crise mondiale.

La deuxième place est détenue par “Le Robot Sauvage”, un film d’animation réalisé par Chris Sanders (“L’Appel de la forêt”, “Lilo et Stitch”). Les voix de Lupita Nyong’o éveille le robot Roz, qui après un naufrage sur une île déserte, se réveille sans mémoire et sans but. Lorsqu’un oisillon orphelin, Joli-Bec, émerge d’un œuf intact, Roz l’adopte et les deux forment un duo improbable. Au fil des saisons, Roz apprend à aimer et à élever Joli-Bec, tout en découvrant que sa programmation initiale ne prévoyait pas de telles émotions. Alors que l’hiver approche, Roz doit décider si elle doit retourner à l’usine pour être recalibrée ou rester avec sa nouvelle famille.

Le podium se termine par “The Marvels”, une superproduction de Marvel menée par Carol Danvers (Captain Marvel). Elle unit ses forces à Monica Rambeau et Kamala Khan (Ms. Marvel) afin d’arrêter Dar-Benn, une chef Kree qui cherche à siphonner l’énergie solaire pour restaurer Hala. Au cours de leur affrontement, Dar-Benn acquiert les deux bracelets cosmiques, augmentant considérablement sa puissance.

Du côté des séries TV, “The White Lotus” prend la tête du classement cette semaine. La série satirique suit les séjours de clients fortunés dans des complexes hôteliers de luxe, où derrière le décor idyllique se cachent tensions, secrets et drames. Chaque saison explore les privilèges, les luttes de pouvoir et les hypocrisies de la haute société à travers des personnages complexes, servis par un personnel souvent méprisé. Tandis que les vacances paradisiaques se transforment en descentes aux enfers, la série distille une critique acerbe de la richesse et du tourisme de luxe, le tout teinté d’humour noir et de mystère.

“Black Mirror” arrive deuxième cette semaine, l’engouement pour cette série dramatique est de retour grâce à la sortie de la 7e saison ce week-end. “Black Mirror” est une référence dystopique majeure parmi le catalogue Netflix. La série explore les limites des usages de nouvelles technologies et nous questionne sur l’éthique du progrès. Les épisodes indépendants intègrent des thèmes variés allant du transhumanisme à la surveillance de masse, souvent dans une atmosphère pesante ou dérangeante.

Une nouvelle entrée “The Handmaid’s Tale : La Servante écarlate” arrive en troisième place. La série adaptée du livre de Margaret Atwood nous invite dans un futur proche, où les États-Unis sont devenus Gilead, une dictature religieuse où les femmes fertiles, appelées Servantes, sont réduites à l’esclavage sexuel. Offred, assignée à un Commandant, tente de survivre dans cet enfer codifié, tout en gardant l’espoir de retrouver sa fille. Entre trahisons, rituels glaçants et résistances souterraines, la série explore la résilience d’une femme dans un monde qui a banni la liberté. Un thriller dystopique aussi dérangeant que captivant.

Méthodologie : Les classements JustWatch Streaming Charts sont calculés en fonction de l’activité des utilisateurs au cours des dernières 24 heures, 7 jours ou 30 jours. Cela inclut le fait de cliquer sur une offre de streaming, d’ajouter un titre à une watchlist et de marquer un titre comme « vu ». Ces données sont collectées auprès de plus de 50 millions de spectateurs de films et de séries chaque mois. Elles sont mises à jour quotidiennement pour 140 pays et 4 500 services de streaming.

