Top 10 du streaming : les films et séries les plus regardés en France du 3 au 9 novembre

Côté films : monstres, magie et tensions sous haute pression

En tête du classement, Frankenstein de Guillermo del Toro s’impose sans surprise. Cette réinterprétation gothique du mythe explore la relation tragique entre Victor Frankenstein (Oscar Isaac) et sa créature (Jacob Elordi), deux êtres liés par la douleur et la solitude. Une fresque d’une beauté sombre, où l’émotion perce à travers l’horreur.

En deuxième place, Insaisissables continue d’ensorceler le public. Les « Quatre Cavaliers », illusionnistes de génie, orchestrent des braquages en plein spectacle et brouillent la frontière entre magie et réalité. Un divertissement malin et spectaculaire, toujours aussi efficace.

Enfin, A House of Dynamite complète le trio de tête avec sa tension géopolitique à couper le souffle : un missile nucléaire en approche, un gouvernement dépassé, et un monde suspendu à une décision. Le chaos prend ici des airs de compte à rebours.

Côté séries : fusion collective et retours cauchemardesques

C’est Pluribus qui domine les séries cette semaine. Dans ce futur où l’humanité fusionne en une conscience unique, Carol Sturka reste la dernière à ressentir tristesse et colère. Une réflexion puissante sur la liberté et la singularité de nos émotions.

En deuxième position, Ça : Bienvenue à Derry replonge dans la terreur. Vingt-sept ans après leur premier affrontement, les membres du « Losers Club » font face au retour de Pennywise. Entre trauma, amitié et rédemption, la série explore la peur sous toutes ses formes.

Enfin, The Witcher ferme le podium avec ses monstres, sa magie et son héros fatigué du monde, Geralt de Riv. Une épopée toujours aussi sombre, où le bien et le mal se confondent dans la brume.

