MISSION IMPOSSIBLE : DEAD RECKONING – PARTIE 1, plus long, plus haut, plus Tom – Critique

Un homme pénètre un bâtiment abandonné plongé dans la pénombre. Il transporte un sac. C’est un livreur. Méfiant, apeuré, il s’avance lentement… Une voix masculine s’élève alors. De l’obscurité. Son propriétaire apparaît, et laisse celui ou ceux qui le contemple(nt) abasourdi(s), voire émerveillé(s)… Ethan Hunt.

Crédits : Paramount Pictures

Dead reckoning = naviguer au pif. Pourquoi pas, mais jusqu’où ?

C’est la rengaine habituelle : Tom Cruise / Ethan Hunt apparaît et laisse son auditoire subjugué. Et pour l’instant ça continue de marcher. C’est ce qui rend son cas aussi intéressant et beau dans ses meilleurs aspects que moins joli quand on s’y penche un peu. Car comme tout le monde le sait, l’ego de la star ne cesse de prendre de l’ampleur mais jusqu’à quel point ? Le scénario de cette première partie se veut plus musclé. Plus sombre. Plus complexe. L’intro est longue et donne l’impression de voir un autre film, les personnages en costume répètent le danger à venir, celui-ci est – évidemment – une IA, les protagonistes sont toujours plus nombreux, les enjeux toujours plus grands… Mais ça reste le bordel, faut quand même être honnête. Car l’antagoniste choisi est une intelligence artificielle, probablement – pour beaucoup – pour représenter la quête de Cruise pour conserver un cinéma artisanal face au tout numérique. Et c’est le problème quand on veut donner plus de sérieux à un scénario qui n’en a pas vraiment besoin, ou pas comme ça : finir par s’égarer.

La personne qui vous parle sera la dernière à critiquer une volonté d’aborder des thématiques profondes au sein d’un type de film qui ne le fait à priori presque pas, mais ça peut donner, comme ici, un résultat bancal car bien sûr tout ceci n’est pas très crédible. Le film perd alors un peu de charme, s’alourdit en partie et comme en plus le tout a la mauvaise idée de durer plus longtemps, ça ne peut que donner le bâton pour se faire battre. Mais, ce n’est pas parce que l’impression de bazar de la séquence de révélations en pagaille de Fallout semble se répéter plusieurs fois au long du film que celui-ci est raté. Pas du tout. Car comme pour Top Gun : Maverick, il y a de grandes chances pour que MI:7 rafle tout puisque il reste, malgré ses défauts, un très bon divertissement. On aime analyser, nous les critiques ciné (pro ou pas), mais il ne faut pas se la jouer ou perdre de vue certaines choses : DEAD RECKONING est très agréable à regarder et nul doute que le public se rendra en masse admirer les efforts d’une saga qui propose toujours de sensationnels moments.

Tom Cruise, courant tout seul vers un objectif que lui seul connaît ? – Crédits : Paramount Pictures

Une machine infernale qui brise les personnalités ?

On pourrait s’attarder longtemps sur comment Cruise le tout puissant imprègne chaque aspect de cette franchise, car comme l’analysent certains, le tableau est loin d’être aussi impeccable que le sourire Colgate de la vedette. C’est la sensation assez intéressante qui survient après visionnage : Cruise prétend vouloir garder l’humain au premier plan, mais si on ne peut qu’apprécier ses efforts ou nier son amour du cinéma (les acteurs louant un homme véritablement impliqué et un partenaire de travail formidable), le fait est qu’il finit par créer une machine infernale au sein même de sa franchise, une mécanique délaissant ses personnages, d’autant plus qu’elle continue d’en créer qu’elle délaisse et sous-exploite. Avec pour habitude de concevoir d’abord les séquences d’action pour ensuite terminer le scénario et lier celles-ci, et même si encore une fois le résultat est assez indiscutablement plus positif que négatif, il faut reconnaître que les protagonistes et antagonistes finissent sous-exploités. Ilsa en tête, formidable espionne pleine de charisme et de potentiel assez tristement utilisée ici. Grâce, à qui la magnifique Hayley Atwell donne tout son talent et son charme, s’en tire mieux mais finit par se voir opérer un changement jamais expliqué et surprenant, passant d’une femme indépendante à quelqu’un de peureux qui ne fait ensuite presque que se reposer sur Hunt.

Ça pourrait être beau et intéressant, de voir tous ces archétypes de film d’action et d’espionnage gagner des nuances et des failles et les voir délaisser – si ce n’est des coquilles vides, des moules attendus, mais malheureusement difficile de ne pas pointer ça. Car c’est le même constat pour les autres, entre la Veuve Blanche, le méchant Gabriel sortit du chapeau (ou plutôt du passé avec un flashback bancal) ou les deux agents dépassés par les évènements… C’est donc, à l’image du plus touchant mais donc lui aussi sous-exploité Benji, plutôt un ratage de ce côté-là.

Sauf qu’on est dans un Mission Impossible et que si toutes ces analyses, les autres qu’on pourrait faire et les théories qu’on pourrait imaginer sont tout à fait intéressantes, évidemment que le spectacle est là est le plaisir aussi. Et en partie, heureusement, grâce à l’action et la mise en scène.

Il y a pas mal de choses à dire sur les personnages – Crédits : Paramount Pictures

Cricri McQarrie

De ce côté-là, c’est donc toujours Christopher McQuarrie à la barre. Et si l’histoire devient bordélique et se prend sûrement trop au sérieux, la direction choisie a en revanche le mérite de conserver un élément essentiel qui manque à beaucoup de productions du genre et qui participe à conserver le statut à part de MI : le ressenti. « L’expérience » si souvent mise en avant. Là où McQ s’attachait notamment aux engins dans Rogue Nation (et d’ailleurs dès le début avec l’avion), avec par exemple une longue course-poursuite où chaque bruit de moteur se glissait dans la peau du spectateur happé; et où il faisait pareil dans Fallout en ajoutant le poids des corps (en partie grâce au parfait Henry Cavill et la scène des toilettes) ; la sensation est toujours présente ici. Organisant des séquences d’action toujours aussi impressionnantes, le film rajoute en plus de redoutables moments de tension et de suspense, et nous fait le temps d’un instant vraiment craindre pour les personnages. Continuant de couper la musique quand il faut (notamment dans la tellement vendue cascade en moto, pas si bien intégrée finalement) ou de donner de l’impact aux coups sans tomber dans trop de violence, on est régulièrement scotchés au siège.

L’équipe derrière le film continue de proposer des situations réjouissantes, à base de Fiat 500 poursuivie à travers Rome (et le coup très bien vu du changement de place), de combat à mains nues dans une minuscule ruelle de Venise ou d’effondrement de train qui fera passer celui d’Uncharted 2 pour un entrainement. La saga maintient d’ailleurs sa capacité à organiser de formidables séquences d’action lors de celle-ci, notamment en utilisant plusieurs éléments du décors et en s’attardant dessus (on se méfiera avant de pénétrer les cuisines d’un train désormais). Et même si McQ opte parfois pour un montage trop rapide ou utilise trop les plans décadrés (penchés), l’ensemble est solide, ludique quand il faut cf par exemple le plan où les flics se demandent où est Hunt alors que celui-ci court au-dessus d’eux sur un toit) voire parfois presque poétique, quand quelques instants plus contemplatifs sont laissés, dessinés par une caméra et une musique plus abstraites qui permettent quelques beaux moments suspendus.

« Venez tournez avec nous, qu’ils disaient ! » – Crédits : Paramount Pictures

La saga n’a peut-être jamais été aussi intéressante. Celui ou celle qui viendra y chercher une solide et sincère proposition d’action y trouvera son compte, et ceux qui voudront analyser plus en détails en quoi ce septième film prouve probablement l’existence de l’influence négative de Cruise auront du grain à moudre. Car c’est la sensation étrange qui se dégage quand on veut penser autant au plaisir qu’à une analyse plus poussée : la sincérité semble côtoyer des ambitions moins désintéressées et de manière constante. Reste alors à attendre la deuxième partie prévue normalement pour l’été prochain, pour voir comment tout ça va se terminer. Si tout ça se terminera bel et bien. Car pour l’instant, il court toujours, le Tom Cruise. Et nous avec.

Simon Beauchamps

