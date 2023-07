3 courts-métrages à rattraper après le Festival du Film de Fesses

Dans ce huis-clos intimiste, Marie Bottois met en scène le rendez-vous de renouvellement de son stérilet avec Léna, sage-femme. Comme le rappelle Claire Lasolle dans une critique pour le FID, à l’époque de la création du MLAC, “certaines procédures médicales, alors clandestines quant à l’avortement, pouvaient être filmées à titre d’information et d’autoformation des femmes”. Inspirée par ce mouvement, la réalisatrice a souhaité s’inscrire dans l’histoire des représentations des luttes féministes en s’appropriant son corps lors de la mise en scène de cette consultation médicale informée et bienveillante. Entre archive militante et document didactique, LE PASSAGE DU COL est un court-métrage indispensable.