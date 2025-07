Note des lecteurs 0 Note 2.5 PAS SI TERRIBLE

Saga calquée sur Scream, SOUVIENS-TOI… L’ÉTÉ DERNIER tente, comme son éternel modèle, de se recycler en legacyquel. Loin d’être une réussite, ce nouveau film n’en demeure pas pour autant plus mauvais, ni plus contestable que ses prédécesseurs.

Aux origines, un sous-Scream

En 1997, Souviens-toi… l’été dernier de Jim Gillespie initiait la vague de néo slashers suscitée par Scream de Wes Craven en 1996. Pourtant, bien qu’il bénéficiait du même scénariste, Kevin Williamson, le film de Gillespie – comme tant d’autres représentants de cette tendance – semblait souffrir d’une amnésie manifeste. Puisque là où Scream apportait une dimension méta à son propos et jouait sciemment avec les codes du slasher avec la complicité du spectateur, les Souviens-toi… l’été dernier et autres Urban Legend se contentaient de servir la formule classique de ce sous-genre, comme si Scream n’avait jamais existé.

Neo slasher un peu raté car vaguement référencé, Souviens-toi… l’été dernier a tout de même, en son temps, remporté un franc succès au box office et est même, par certains aspects, devenu culte pour certains préadolescents et adolescents, qui voyaient là leurs premiers films d’horreur. Pas la meilleure ni la pire mouture du genre, il disposait aussi d’un casting de vedettes très ancré dans son époque, avec notamment Jennifer Love Hewitt et Sarah Michelle Gellar en têtes d’affiches. Ce premier opus est donc resté dans les mémoires comme une carte postale nostalgique de la fin des années 90.

Souviens-toi… l’été dernier, toujours un sous-Scream ?

Moins apprécié à sa sortie en 1998, Souviens-toi… l’été dernier 2 de David Cannon a, lui, connu une réception plus tardive. Plus idiot, moins premier degré et nonobstant plus fun, il se révèle peu à peu réhabilité par un certain public, amateur de slashers décomplexés. Et bien que le troisième opus de Sylvain White, sorti directement en vidéo en 2003, n’émeuve encore aujourd’hui pas grand monde, le souvenir nostalgique des deux premiers a suffit à motiver ce legacyquel, réalisé par Jennifer Kaytin Robinson. Une suite où l’ancienne génération passe le relai à la nouvelle, sur le modèle (encore une fois) des cinquième et sixième Scream, sortis respectivement en 2022 et 2023.

La critique n’est actuellement pas tendre avec ce nouveau SOUVIENS-TOI… L’ÉTÉ DERNIER, pas plus que le public. Il faut dire qu’en dehors de la faction des nostalgiques du néo slasher, la saga originale n’est pas non plus perçue comme gage de qualité. Effectivement, ces deux heures de film s’avèrent beaucoup trop longues pour ce que le scénario tient à raconter. D’autant que les précédents se contentaient d’une petite heure quarante – rapide et efficace. Par ailleurs, la galerie de jeunes personnages est jugée peu charismatique et tête-à-claques, et le narratif, aussi creux que stupide.

Souvenons-nous des étés derniers

SOUVIENS-TOI… L’ÉTÉ DERNIER souffre de son manque de substance initial. Contrairement à Scream, qui bénéficie d’un propos sur le cinéma de genre complémentaire à son intrigue, les Souviens-toi… l’été dernier n’en sont qu’un pastiche, qui se rattache en réalité aux slashers pour adolescents les plus classiques. Or, quitte à jouer l’avocat du diable, ce nouvel opus n’appelait pas un scénario plus brillant, ni de personnages plus profonds. Malgré ses défauts, il reste dans la moyenne des précédents, sans pour autant réussir à réveiller la sympathie du premier ou à renouveler le fun débile du second.

Restent quelques instants suspendus avec le casting original, qui réjouiront les fans de l’époque, et au moins un personnage de podcasteuse true crime qui prête vaguement à sourire – bien qu’un peu réac. On reconnaît néanmoins à ce SOUVIENS-TOI… L’ÉTÉ DERNIER une certaine audace, puisqu’il ose désacraliser le casting du premier film – contrairement à Scream qui, en six épisodes, ne s’y est jamais risqué. Une effronterie, certes mal amenée et complètement idiote, mais à l’image du reste de cette saga, peut-être finalement trop rattachée à son époque pour survivre à 2025.

Lilyy NELSON

Nos dernières bandes-annonces