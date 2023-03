Une — ou plusieurs — partie(s) de cet article parle de l’intrigue et en dévoile certains aspects. Il est donc vivement conseillé d’avoir vu le film avant de le lire. On vous a prévenu !

Qui tue qui dans SCREAM ? Qui sont les Ghostfaces de chaque épisode et qui sont-ils par rapport au cast principal ? Retour en infographies sur les relations inter-personnages de toute la saga culte.

SCREAM 1 : Billy Loomis et Stu Macher

L’intrigue du premier SCREAM prend place un an après le meurtre de Maureen Prescott, une habitante de Woodsboro. Sa fille, Sidney, a témoigné contre l’amant de sa mère, Cotton Weary. Ce dernier en prison, des meurtres continuent pourtant de se perpétrer dans l’entourage de Sidney. On découvre à la fin du film que le tueur est en réalité son petit ami, Billy Loomis, dévasté par le divorce de ses parents – dont il tient Maureen Prescott, maîtresse de son père, pour responsable. Non seul à la barre, il a été épaulé dans son macabre ouvrage par Stu Macher, son meilleur ami, également petit copain de Tatum, elle-même sœur du shérif adjoint, Dewey Riley.

SCREAM 2 : Nancy Loomis et Mickey Altieri

Deux ans après les faits survenus dans le premier film, Sidney Prescott entre à l’université. Sorti en salles, le film Stab – inspiré des meurtres de Woodsboro – cartonne au box-office. Or, deux spectateurs sont assassinés sauvagement au cours d’une avant-première. Et s’ensuit une série d’assassinats, toujours liés de près ou de loin à la personne de Sidney Prescott. Dans ce second SCREAM, c’est Nancy Loomis – la mère de Billy – qui revient venger son fils en enfilant le masque de Ghostface. Pour passer incognito à la fac, elle mincit et se fait passer pour une journaliste sous le pseudonyme de Debbie Salt. Pour l’épauler, elle fait appel à Mickey Altieri, un amateur de true crimes rencontré sur un forum Internet, qui a su s’infiltrer dans le cercle d’amis de Sidney.

SCREAM 3 : Roman Bridger

Consultant sur Stab 2, Dewey Riley séjourne à Hollywood en compagnie de Gale Weathers. De son côté, Cotton Weary, devenu star de la télé, est sauvagement assassiné chez lui, ainsi que sa petite amie, Christine Hamilton. Vivant recluse depuis les derniers événements, Sidney reçoit un étrange coup de fil lui indiquant le retour de Ghostface. Elle décide alors de rejoindre Gale et Dewey sur le tournage de Stab 2. Tandis que le casting du film est peu à peu décimé par un tueur inconnu, on apprend que Maureen Prescott a eu une carrière éclair à Hollywood. Carrière au cours de laquelle elle a eu un fils avec John Milton, désormais producteur de Stab 3. Réalisateur du film, Roman Bridger est donc en réalité le demi-frère de Sidney Prescott. Son plan consistait à l’attirer jusqu’à Hollywood, pour se venger de l’enfance heureuse qu’elle aurait eue à sa place.

SCREAM 4 : Jill Roberts et Charlie Walker

De retour à Woodsboro pour la promotion de son livre, Loin des ténèbres, Sidney retrouve Gale et Dewey, désormais mariés, mais aussi sa tante, Kate Roberts, et sa cousine Jill. Peu de temps après son arrivée, des meurtres commencent à avoir lieu dans l’entourage de Jill, visiblement choquée et ébranlée. Trahie par son petit ami, Trevor Sheldon, Jill a en réalité décidé de se venger et d’orchestrer sa mort dans un grand jeu de massacre, où elle enfilera le costume de Ghostface. Aidée par Charlie Walker, un geek avide de films d’horreur, elle souhaite faire passer Sheldon pour le meurtrier. Tandis que Charlie pense survivre avec elle pour former les « Sidney et Randy » de la génération Y, Jill le tue pour rester seule survivante et ainsi prendre sa revanche sur Sidney, dont elle a toujours été jalouse.

SCREAM 2022 : Amber Freeman et Richie Kirsch

Non plus au centre du récit, Dewey, Gale et Sidney vont cette fois épauler une adolescente de Woodsboro, Tara Carpenter. Après des années de silence, Ghostface refait surface pour s’en prendre à l’entourage de la jeune femme. Or, après enquête, sa sœur, Samantha – dite « Sam » – se révèle être la fille cachée de Billy Loomis, le tueur du premier film. En froid avec sa famille, Sam revient à Woodsboro pour soutenir sa cadette, en compagnie de son petit ami, Richie Kirsch. Alors qu’elle perçoit de plus en plus de visions de son père disparu, on apprend que la meilleure amie de Tara, Amber Freeman, est en réalité la meurtrière et Richie, son complice. Tous deux fans de la franchise Stab et déçus des derniers épisodes, ils avaient pour ambition de recréer un synopsis crédible pour une prochaine suite.

SCREAM 6 : ???

Affaire à suivre le 8 mars 2023 en salles !

Lily Nelson

