C’est une saga qui fascine les spectateurs du monde entier depuis le milieu des années 1990. Après 8 opus, 6 réalisateurs différents et un Tom Cruise qui a pris de l’âge tout en semblant immortel, la série de films « Mission Impossible » nous tient toujours en haleine. Toutefois, a-t-elle su se renouveler ? Satisfait-elle encore les fans après trois décennies ? Nous allons donc classer les 8 films de cette saga, du pire au meilleur, selon nos propres avis.

8. MISSION IMPOSSIBLE 2 (2000)

Crédits : United International Pictures (UIP)

Certainement l’opus le moins apprécié de cette franchise, notamment chez les français. Alors que Jean-Philippe Puymartin est la voix française régulière de Tom Cruise depuis 2003, le doublage a cette fois été assuré par Yvan Attal. Sans remettre en question le talent de ce comédien, la voix de notre acteur américain préféré change totalement au deuxième film de la saga, ce qui détériore considérablement la qualité du film en version francophone.

Nyah, interprétée par l’actrice Thandiwe Newton, en « James Bond Girl » version M:I, ne convainc pas beaucoup le public et son rôle n’est pas spécialement indispensable dans le film. L’intérêt du personnage en lui-même n’est pas mis en valeur et elle ne fait qu’un mince lien avec l’antagoniste de l’histoire, le hargneux Sean Ambrose.

Enfin, une autre raison de son déclin dans le cœur des fans, est peut-être Tom Cruise en lui-même. Bien que l’acteur soit toujours au top, ici il n’est pas au sommet ! La coiffure pourtant si attirante chez Tom devient dans ce film moins attractive, avec ces cheveux mi-longs et lisses. De plus, les cascades ne sont pas encore ce qu’elles deviendront à partir du quatrième opus. Mis à part des combats et des rodéos urbains en moto, on reste quelque peu sur sa faim.

Ainsi donc, Mission Impossible 2 se retrouve dernier de notre classement.

7. MISSION IMPOSSIBLE : DEAD RECKONING (2023)

Crédits : Paramount Pictures

Ce septième film devait être le début de la fin. Il s’agissait normalement de la première partie du tout dernier « Mission Impossible », … qui dérapa assez vite ! Le succès ne fut pas au rendez-vous, au point que l’idée d’un film en deux parties fut rapidement abandonnée.

Ce film avait pourtant tout ce qu’il fallait pour réussir : des acteurs de renom tels Vanessa Kirby ou Hayley Atwell, des courses poursuites révolutionnées et osées en Fiat 500 jaune, des images sublimes en plein cœur de Rome, une bagarre sur le toit d’un train en marche et surtout, la plus folle cascade réalisée par un acteur ! Puisqu’il est en effet bien connu maintenant que Tom Cruise a réellement sauté du haut d’une falaise en moto pour le bien de son film.

Malheureusement, le point négatif de ce film nuit à l’ensemble de l’histoire. Ce qui ne nous plaît pas se concentre sur l’assaillant qui veut conquérir le monde et qui se retrouve combattu par Ethan Hunt, à savoir une intelligence artificielle. Cette I.A. n’est pas vraiment terrifiante et ne permet pas de se projeter de manière réaliste et pragmatique. Ce que l’on ne voit pas réellement ne peut pas permettre de conserver le suspense. Une autre erreur de scénario est soulevée par de nombreux fans : en réalité, nos héros courent tout au long du film après deux clés, deux simples clés ! On ne peut pas dire que ce soit un vrai objet culte de cinéma !

Ce n’est pas un mauvais film et les amateurs des vols planés de notre Tom l’admireront assurément, mais on ne peut pas en être pleinement satisfait.

3.5 Il court, il court, le Tom Cruise. Mais attention au mur.

6. MISSION IMPOSSIBLE 3 (2006)

Crédits : D.R.

Dans ce troisième opus datant de 2006, une grande révolution apparaît qui, une fois de plus, n’est pas forcément une réussite complète : Tom Cruise se marrie ! Il est en couple avec Julia Meade et le film semble plus parler d’amour que vraiment de missions secrètes. En soi, cela aurait pu ne pas être trop gênant si cette histoire s’était poursuivie. Pourtant Julia n’est pas présente dans tous les films qui suivront. Ce « Mission Impossible 3 » semble donc plutôt être une parenthèse au centre de la saga. Il est souvent mis un peu à part et dérange par certains aspects considérés comme trop fleur bleue pour un film d’action.

Cet opus, tout de même bien meilleur que M:I 2, fait encore partie de la « première trilogie ». A partir du 4ème film, les missions de Hunt prennent une autre dimension. Ici, le long-métrage reste moins attractif et commence à ressembler aux vrais blockbusters à l’américaine.

Les cascades sont toujours présentes mais d’un autre style et reflètent cette envie d’en mettre plein les yeux quitte à perdre un peu l’âme des film « Mission Impossible ». Il n’y a qu’à regarder l’une des scènes les plus mémorables de ce film. La fameuse scène du pont qui explose pour permettre à l’antagoniste principal de s’échapper en hélicoptère en est le plus bel exemple. De la poudre aux yeux au détriment du scénario qui ne s’inscrit pas dans la continuité de la franchise.

Ce n’est donc pas encore ce que l’on attend vraiment et c’est ce qui explique cette 6ème place au classement.

5. MISSION IMPOSSIBLE : THE FINAL RECKONING (2025)

Crédits : Paramount Pictures

Nous avons décidé de placer le dernier film de 2025 de la série à la 5ème place, ce qui est tout de même pas mal !

Ce film, bien que globalement critiqué négativement, est pourtant un final assez sympathique. Sans aller jusqu’à le considérer comme un des meilleurs opus, il rattrape bien la petite catastrophe de « Dead Reckoning ». Après la déception liée au septième film, le huitième vient conclure la saga de manière beaucoup plus confortable. C’est au moins un des mérites du film !

Les cascades, comme celles à l’extérieur d’un biplan, sont parfois plus inattendues mais perpétuent les traditions de la force qu’est Mission Impossible. A ce niveau-là, il est difficile d’être déçu : dans l’eau, dans les airs ou sur Terre, rien ne semble arrêter Tom Cruise.

Sans dévoiler davantage l’intrigue du film, nous pouvons même dire qu’un retour aux origines est agréable avec la venue d’un personnage que l’on n’attendait plus depuis le premier épisode de 1996.

Le vrai avantage du film selon nous, est sa réalisation. Christopher McQuarrie a réussi dans cet opus à installer un suspense permanent ! Le stress pour la survie ou du moins la réussite du personnage principal ne nous quitte pas pendant tout le visionnage de 2 heures et 50 minutes.

Si l’humour est peut-être un peu moins présent, certaines scènes nous décochent quand même un sourire. L’accent est mis sur les cascades et on sent, aussi et surtout, l’intention de terminer la saga en beauté. Là-dessus, le film fait des rappels des précédents opus et relie tous les « Mission Impossible » entre eux pour créer un corpus unique qui nous marquera !

C’est pourquoi ce film, plutôt décrié, se hisse pour nous à la 5ème place du classement.

4. MISSION IMPOSSIBLE (1996)

Crédits : United International Pictures (UIP)

Et oui, apparaît enfin le tout premier « Mission Impossible » avec la fameuse proposition « Votre mission si toutefois vous l’acceptez… » !

Nous étions obligés en tant que français de le placer haut dans ce classement puisque deux grands acteurs français tiennent des rôles principaux dans cette réalisation de Brian de Palma. Si Jean Reno et Emmanuelle Béart n’ont pas poursuivi l’aventure aux côtés de Tom Cruise, ce film n’en est pas amoindri pour autant. Il s’agit en effet du départ de cette formidable saga, film donc impossible à dénigrer. On retrouve dans ce long-métrage tous les éléments qui serviront de référence aux autres films de la franchise.

Les scènes d’actions, devenues aujourd’hui mythiques, ouvrent magnifiquement la voie à d’autres films d’espionnage depuis James Bond. Les masques, utilisés de nombreuses fois au cours des 8 opus, font ici des apparitions fracassantes.

Si ce premier film n’est pas aussi spectaculaire que ceux de Christopher McQuarrie, il reste un classique, presque un mythe qui ne vieillit pas… ou pratiquement pas. Le réalisateur fait le choix ici de ne pas miser sur la cascade et l’intrigue de ce premier film le porte loin dans les cœurs des spectateurs et dans notre classement.

3. MISSION IMPOSSIBLE : ROGUE NATION (2015)

Crédits : Paramount Pictures

Nous en arrivons maintenant au podium avec le superbe cinquième volet de notre saga d’aventure et d’action préférée. Si ce film est sur la dernière marche de notre podium, ce n’est pas pour rien !

Si l’histoire est intéressante et captivante, c’est aussi parce que ce film fait le lien entre passé et modernité. Les acteurs stars de la franchise comme Ving Rhames et Simon Pegg côtoie de nouveaux venus comme Rebecca Ferguson qui débarque moitié en ami, moitié en ennemi. Ce personnage ambigu mais attachant et plein de ressources apporte un vent de nouveauté qui perdurera dans la suite de la série cinématographique.

On peut dire que « Mission Impossible Rogue Nation » est le genre de film d’action que l’on s’attend à découvrir en le visionnant. L’action et les cascades débordent de partout : la respiration retenue de Hunt lorsque qu’il saute dans un tunnel d’eau, des courses poursuites à moto, des combats en plein opéra, et surtout décoller avec un avion A400M mais de l’extérieur accroché à la carlingue !

Ce film fascine et dresse enfin l’image de l’agent secret tel que nous l’avions imaginé ! Même le méchant de ce film, le redoutable Solomon Lane, restera sûrement le plus célèbre antagoniste de la franchise puisqu’il réapparaîtra dans le film suivant. Le personnage est d’ailleurs formidablement interprété par Sean Harris qui contribue grandement au succès de ce cinquième opus.

2. MISSION IMPOSSIBLE : PROTOCOLE FANTÔME (2011)

Crédits : Paramount Pictures

Ce film de 2011 mérite bien sa place de second, à un rien d’atteindre la première marche du podium.

Sorti en salles cinq ans après M:I 3, ce nouveau film « Mission Impossible » marque un tournant dans la série. La franchise prend alors une nouvelle dimension et devient beaucoup plus intéressante, d’où cette seconde place du classement.

Les acteurs sont renouvelés avec un casting impressionnant qui porte l’intrigue au plus haut niveau. On retrouve ici Léa Seydoux, Jeremy Renner et Simon Pegg !

Ce film inaugure le renouvellement de la saga avec deux éléments principaux qui sont ici accentués et qui se poursuivront toujours plus dans les films futurs. Le premier point est dédié aux voyages. On le sait, dans la série M:I, nos héros favoris parcourent le monde de ville en ville. Toutefois, ces trajets entre toutes les mégapoles mondiales s’accumulent à partir du quatrième volet dans lequel Ethan Hunt va de Seattle à Bombay en passant par Moscou, Budapest ou encore Dubaï.

Les autres points qui se développent davantage encore à partir de ce quatrième volet sont les cascades, ingrédients primordiaux de cette série cinématographique. En effet, ce film-là nous ravit avec l’explosion spectaculaire du Kremlin, l’évasion rocambolesque de Hunt à l’hôpital et surtout l’escalade de la plus haute tour du monde le Burj Khalifa. Cette ascension mythique reste légendaire dans la saga et même plus globalement dans le monde du cinéma. Savoir que Tom Cruise réalisa lui-même cette cascade consistant à grimper le gratte-ciel accroché à la paroi depuis l’extérieur nous pousse à croire que l’acteur américain est vraiment devenu son propre personnage.

Le dosage est parfait de la part du réalisateur Brad Bird, entre action, humour, travail d’équipe. Pour la première fois également, Tom Cruise et son équipe doivent se débrouiller seuls, abandonnés par leurs supérieurs. Ce scénario instaure un suspense plus pressant qui accompagne notre film ! Ainsi donc, c’est une pure réussite !

1. MISSION IMPOSSIBLE : FALLOUT (2018)

Crédits : Paramount Pictures

Souvent désigné comme le meilleur film de la saga, il occupe pour nous aussi la première place du classement.

C’est bien simple, ce film réunit tout ce qui nous plaît dans la franchise. Les acteurs talentueux sont présents en masse : Tom Cruise évidemment, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Angela Bassett ou encore Alec Baldwin.

Le scénario est dingue, avec le retour du perfide Solomon Lane ; les apparences sont souvent trompeuses, la trahison semble partout présente et l’on ne sait plus à qui se fier. Les alliés deviennent les ennemis et l’intensité n’en ressort que plus grande.

Les cascades sont toujours plus folles et Tom Cruise a ici donné de sa personne. Il a appris à piloter un hélicoptère pour une scène de course poursuite, qui peut aussi se faire en moto dans Paris. Il saute d’un immeuble, fait une chute en saut HALO une première dans l’histoire du cinéma et se bat au sommet d’une montagne enneigée. Tout est là pour garantir un succès qui emballe le public !

Et surtout, dans ce film, Christopher McQuarrie a imaginé un vrai retour aux origines notamment avec les masques. En effet, dès le premier film de 1996, la marque de fabrique de la franchise est symbolisée par les masques que revêtent les personnages pour se faire passer pour d’autres. Bien que présents dans pratiquement tous les films « Mission Impossible », l’usage de ces gadgets n’apportait pas nécessairement d’intérêt et surtout la surprise ne faisait plus partie du jeu. Dans les opus précédents, plusieurs fois nous savions qui se trouvait derrière le masque.

Dans « Fallout », les masques font leur retour en force et arrivent à toujours nous étonner. Ainsi, ce sixième volet reste le meilleur de la franchise !

4 Bondissant

Saga Mission Impossible – Classement final

1 – Mission Impossible 2 : 6/10

2 – Mission Impossible Dead Reckoning : 6,5/10

3 – Mission Impossible 3 : 6,75/10

4 – Mission Impossible The Final Reckoning : 7,5/10

5 – Mission Impossible : 8/10

6 – Mission Impossible Rogue Nation : 8,75/10

7 – Mission Impossible Protocole Fantôme : 9,25/10

8 – Mission Impossible Fallout : 9,5/10

Le S Cinéphile

