THE WITCHER : Ciri au cœur de la bande-annonce de la saison 3

Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de la saison 3 de la série THE WITCHER. Elle sera en deux volets, le premier sortant le 29 juin, l’autre le 27 juillet 2023.

La bande-annonce de la saison 3 de THE WITCHER nous offre un aperçu saisissant de ce qui attend Geralt de Riv, interprété – pour sa dernière saison – par l’acteur Henry Cavill. Alors que la deuxième saison avait introduit de nouveaux personnages et développé l’intrigue, la saison 3 promet d’explorer davantage les conflits internes de Geralt et de le placer face à de nouveaux défis mortels.

Dans la bande-annonce, on peut voir Geralt luttant contre des monstres terrifiants et se confrontant à des dilemmes moraux déchirants. Les enjeux sont plus élevés que jamais, et les fans peuvent s’attendre à des retournements de situation choquants et à des moments de bravoure spectaculaires.

Outre Geralt, d’autres personnages clés font leur retour dans cette bande-annonce, notamment Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra) et Ciri (Freya Allan), qui est placée au centre de cette nouvelle saison. Leur destin est intimement lié, et la saison 3 promet de plonger plus profondément dans leurs relations complexes.

L’action ne manque pas, avec des scènes de combat chorégraphiées de manière magistrale, où Geralt montre encore une fois ses talents de combattant redoutable. Les amateurs d’action et d’aventure seront comblés, car la bande-annonce laisse entrevoir des batailles épiques contre des monstres et des ennemis redoutables.

Il est donc à noter que cette saison, en deux parties, sera la dernière pour Henry Cavill qui, pour raisons officielles, a terminé son contrat et, pour raisons officieuses, n’apprécie plus depuis un moment la liberté prise par les scénaristes sur la série (étant un fan inconditionnel du jeu). Liam Hemsworth (Poker face, Independence day : resurgence, Hunger games), frère de Chris Hemsworth, reprendra le rôle du Sorceleur dès la quatrième saison.

La saison 3 de THE WITCHER sortira dès le 29 juin 2023 sur toudoum-Netflix !

