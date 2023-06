PAUVRES CRÉATURES : une bande-annonce fantasmagorique

Le réalisateur Yórgos Lánthimos a captivé le public avec ses œuvres énigmatiques et innovantes, telles que The Lobster et La Favorite. Aujourd’hui, sort la bande-annonce de son prochain et mystérieux film, PAUVRES CRÉATURES.

PAUVRES CRÉATURES réunit un casting de premier plan. Le rôle principal de Bella Baxter est confié à l’actrice Emma Stone (déjà vu dans La Favorite, mais également dans La La Land), qui jouera Bella Baxter, une femme aux multiples facettes et au destin extraordinaire. Rejoignant Stone à l’écran, nous retrouverons également Mark Ruffalo et Willem Dafoe.

Basé sur le roman éponyme d’Alasdair Gray, PAUVRES CRÉATURES plonge les spectateurs dans une histoire qui mélange habilement comédie noire, drame et fantastique. L’intrigue se déroule dans une Écosse victorienne alternative, où Bella Baxter est sauvée de la noyade par un étrange scientifique, interprété par Mark Ruffalo. Après cette rencontre miraculeuse, Bella revient à la vie avec une nouvelle apparence et une nouvelle identité, ce qui la propulse dans un monde où rien n’est ce qu’il semble être.

La bande-annonce offre un aperçu captivant de l’univers intrigant créé par Yórgos Lánthimos. Dans des décors somptueux et des costumes d’époque, les images dépeignent une atmosphère à la fois séduisante et dérangeante. Les dialogues ciselés et le ton ambigu de la narration intriguent immédiatement les spectateurs, éveillant leur curiosité sur l’histoire complexe qui se cache derrière les apparences.

PAUVRES CRÉATURES sort en salle le 11 octobre 2023 via Disney !

Nos dernières bandes-annonces