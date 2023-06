La bande-annonce énigmatique de la saison 6 de BLACK MIRROR… et sa date de sortie

La série anthologique acclamée par la critique, BLACK MIRROR, est prête à faire son retour, 4 ans après, avec une sixième saison qui promet d’explorer les aspects les plus sombres et perturbants de la technologie et de la société. Préparez-vous à plonger dans un futur proche, où les avancées technologiques repoussent les limites de l’éthique et de l’humanité.

La bande-annonce de la saison 6 de BLACK MIRROR est à l’image de la série elle-même : énigmatique, intrigante et troublante. Les images qui défilent rapidement nous montrent des fragments de différentes histoires, cinq au total cette fois-ci, chacune avec son propre univers et ses enjeux spécifiques.

Voici les titres de chaque épisode :

1. Joan Is Awful

2. Loch Henry

3. Beyond the Sea

4. Mazey Day

5. Demon 79

La saison 6 de BLACK MIRROR marque le retour de l’esprit provocateur qui a captivé les téléspectateurs depuis les débuts de la série. Les créateurs de la série, Charlie Brooker et Annabel Jones, nous invitent une fois de plus à réfléchir sur les implications de notre dépendance à la technologie et sur les conséquences inattendues qu’elle peut avoir sur nos vies.

Côté casting, nous avons du beau monde : pour le premier épisode, Salma Hayek, Michael Cera, Himesh Patel, Rob Delaney, Ben Barnes. Pour le second, il y aura John Hannah et Monica Dolan. Aaron Paul, Josh Hartnett et Kate Mara seront dans le troisième. Le quatrième verra à l’écran Zazie Beetz.

BLACK MIRROR sortira dès le 15 juin 2023 sur Netflix !

