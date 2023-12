12ème édition du PIFFF du 6 au 12 décembre au Max Linder Panorama

Du 6 au 12 décembre 2023 au cinéma Max Linder Panorama (métro Grands Boulevards) se tiendra la douzième édition du Paris International Fantastic Film Festival, et une fois de plus la programmation a de quoi appâter les cinéphiles amateurs de fantastique, d’horreur, de frissons en tous genres, d’expérimentations formelles, de chefs-d’œuvre méconnus, déviants ou délirants, et plus largement les spectateurs et spectatrices à la recherche des nouvelles fournées du cinéma de genre(s).

Au programme, une première soirée alléchante avec DREAM SCENARIO de Kristoffer Borgli, où un professeur interprété par Nicolas Cage apparaît dans les rêves de millions de personnes à travers le monde ; suivi de GODZILLA MINUS ONE de Takashi Yamazaki, première française pour ce kaijū eiga qui sera exploité dans l’hexagone seulement deux jours ! Donc une occasion à ne pas manquer dans l’un des cinémas les mieux équipés de la capitale.

Et pour les jours suivants, on notera notamment VERMINES, film d’horreur français de Sébastien Vaniček (dé)conseillé aux arachnophobes, THE SACRIFICE GAME jeu de massacre signé par l’américaine Jenn Wexler, ou encore la comédie noire THE COFFEE TABLE de l’espagnol Caye Casas. Bref, des nouveautés venues de divers horizons où s’entremêlent les tons, les genres et les styles.

Le PIFFF, c’est également l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des perles rares sur grand écran, comme L’ENFER DES ARMES, millésime 1980 de Tsui Hark, LA MAISON AUX FENÊTRES QUI RIENT le giallo de Puppi Avati dans une magnifique copie restaurée, ou encore À L’INTÉRIEUR du duo Alexandre Bustillo et Julien Maury, nos maîtres de l’horreur frenchies qui seront présents pour compter les cris d’effroi du public.

