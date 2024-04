ACID Cannes 2024 : la sélection dévoilée

Nous souhaitons recueillir votre avis sur votre façon de nous lire. Merci de prendre 2 minutes de votre temps en cliquant ici

Du 15 au 24 mai 2024, 14 cinéastes seront invité.es à présenter leurs œuvres à l’occasion de la programmation ACID 2024 à Cannes.

« Voulez-vous voir cette année des corps de silence, de parole et de lumière ? Rejoignez donc notre salle obscure. Les souvenirs d’enfance, au présent des expériences adolescentes, seront conviés avec une attention délicate et joyeuse. Ils se joueront de nous parfois à coup d’effets d’optique et de montage, comme si la transmission et la rupture en dépendaient… » C’est par ces mots que l’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) invite cette année le public à découvrir le travail des 14 cinéastes sélectionné.es en 2024. 9 réalisations ont ainsi été choisies par le comité de programmation : 6 premiers longs métrages, 6 films de fiction et 3 documentaires. Une sélection à retrouver ci-dessous ainsi qu’en salles dès la rentrée 2024.

La sélection 2024

CE N’EST QU’UN AU REVOIR de Guillaume Brac

CHATEAU ROUGE de Hélène Milano

FOTOGENICO de Marcia Romano et Benoît Sabatier

IN RETREAT de Maisam Ali

IT DOESN’T MATTER de Josh Mond

KYUKA – BEFORE SUMMER’S END de Kostis Charamountanis

MI BESTIA de Camila Beltrán

MOST PEOPLE DIE ON SUNDAYS de Iair Said

UN PAYS EN FLAMMES de Mona Convert

