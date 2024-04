La Semaine de la critique 2024 : la sélection dévoilée

Nous souhaitons recueillir votre avis sur votre façon de nous lire. Merci de prendre 2 minutes de votre temps en cliquant ici

Ce lundi 15 avril 2024, la sélection de la 63e édition de la Semaine de la Critique a été dévoilée. Riche de onze films, donc sept en compétition, cette section parallèle du Festival de Cannes se déroulera du 15 au 23 mai.

La sélection En Compétition – Longs métrages

BABY de Marcelo Caetano

BLUE SUN PALACE de Constance Tsang

JULIE KEEPS QUIET de Leonardo Van Dijl

LOCUST de Keff

LA PAMPA d’Antoine Chevrollier

THE BRINK OF DREAMS de Nada Riyadh & Ayman El Amir

SIMON OF THE MOUTAIN de Federico Luis

La sélection En Compétition – Courts métrages

ALAZAR de Beza Hailu Lemma

THE GIRL AND THE POT de Valentina Homem

MY SENSES ARE ALL I HAVE TO OFFER de Isadora Neves Marques

WHAT WE ASK OF A STATUE IS WHAT IT DOESN’T MOVE de Daphné Hérétakis

SHE STAYS de Marinthia Gutiérrez Velazco

MONTSOURIS PARK de Guil Sela

ABSENT de Cem Demirer

RADIKALS d’Arvin Belarmino

SUPERSILLY de Veronica Martiradonna

DANCING IN THE CORNER de Jan Buknowski

Les Séances Spéciales

LES FANTÔMES de Jonathan Millet – Film d’ouverture

ACROSS THE SEA de Saïd Hamich Benlarbi

QUEENS OF DRAMA d’Alexis Langlois

ANIMALE d’Emma Benestan – Film de clôture

Les Séances Spéciales- Courts métrages

SOUTHERN BRIDES de Elena López Riera

1996 OU LES MALHEURS DE SOLVEIG de Lucie Borleteau

SAUNA DAY de Anna Hints & Tushar Prakash

