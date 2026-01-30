Catherine O’Hara est morte à 71 ans, une grande figure de la comédie disparaît

L’actrice Catherine O’Hara est décédée le 30 janvier 2026, à l’âge de 71 ans, a annoncé sa famille. Selon les informations relayées par Le Monde et confirmées par plusieurs médias américains, la comédienne s’est éteinte à son domicile de Los Angeles après une courte maladie.

🎭 Nom complet : Catherine Anne O’Hara

📅 Naissance : 4 mars 1954

🕊 Décès : 30 janvier 2026

🎬 Films cultes : Maman j’ai raté l’avion, Beetlejuice

📺 Série emblématique : Schitt’s Creek

🏆 Récompenses majeures : Emmy Awards, Golden Globe

Actrice emblématique du cinéma populaire et de la télévision, Catherine O’Hara laisse derrière elle une filmographie riche, marquée par des rôles devenus cultes et une longévité rare dans l’industrie.

De l’improvisation canadienne à Hollywood

Née à Toronto, Catherine O’Hara débute sa carrière dans les années 1970 au sein de la troupe Second City, avant de se faire connaître grâce à l’émission satirique canadienne SCTV. Son sens aigu de la comédie, son goût pour l’improvisation et sa capacité à créer des personnages excessifs mais profondément humains deviennent rapidement sa signature.

Ce travail à la télévision lui ouvre ensuite les portes du cinéma américain, où elle s’impose progressivement comme une figure incontournable des seconds rôles marquants.

Des rôles cultes au cinéma

Pour le grand public, Catherine O’Hara restera indissociable de plusieurs films emblématiques :

Kate McCallister , la mère dépassée mais déterminée dans Maman, j’ai raté l’avion ! (1990) et Maman, j’ai encore raté l’avion ! (1992)

, la mère dépassée mais déterminée dans (1990) et (1992) Delia Deetz , artiste fantasque et excentrique dans Beetlejuice (1988), puis dans sa suite Beetlejuice Beetlejuice sortie en 2024

, artiste fantasque et excentrique dans (1988), puis dans sa suite sortie en 2024 Des collaborations régulières avec Christopher Guest dans des comédies à l’humour très particulier comme En attendant Guffman, Best in Show et A Mighty Wind

Elle prête également sa voix à plusieurs films d’animation, dont L’Étrange Noël de monsieur Jack ou Nos voisins, les hommes.

La renaissance télévisuelle avec Bienvenue à Schitt’s Creek

Si sa carrière n’a jamais réellement ralenti, Catherine O’Hara connaît un regain de popularité mondial dans les années 2010 grâce à la série Bienvenue à Schitt’s Creek. Son interprétation de Moira Rose, actrice déchue à l’accent improbable et aux tenues extravagantes, devient instantanément culte.

Ce rôle lui vaut notamment un Emmy Award et assoit son statut d’icône tardive de la télévision, admirée autant par le public que par ses pairs.

Un impact durable sur la comédie

Avec son jeu à la fois théâtral, précis et profondément libre, Catherine O’Hara a marqué plusieurs générations. Elle a su naviguer entre cinéma populaire, comédie d’auteur et télévision de prestige sans jamais perdre son identité.

Sa disparition suscite déjà de nombreux hommages dans le monde du cinéma et des séries, preuve de l’empreinte durable laissée par une actrice aussi singulière qu’indispensable.

Contenu factuel assisté par intelligence artificielle, relu et adapté par la rédaction. En savoir plus sur notre méthodologie éditoriale.

