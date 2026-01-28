Nominations César 2026 : la liste complète des nommé·e·s

Les nominations pour la cérémonie des César 2026 sont désormais officielles. Dévoilée le 28 janvier par l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma, cette sélection rassemble 110 nominations réparties dans 24 catégories, dessinant un panorama contrasté et parfois audacieux du cinéma français de l’année écoulée.

• NOUVELLE VAGUE domine les nominations avec 10 citations.

• L’ATTACHEMENT et DOSSIER 137 suivent de très près avec 8 nominations chacun.

• La sélection met en avant un équilibre marqué entre films d’auteur, propositions plus grand public et œuvres internationales.

• La 51e cérémonie des César se tiendra le 26 février 2026 à l’Olympia, en clair et en direct sur CANAL+.

Sans surprise, NOUVELLE VAGUE s’impose comme le film le plus nommé, tandis que L’ATTACHEMENT et DOSSIER 137 confirment leur solide ancrage critique. La 51e cérémonie des César se tiendra le 26 février 2026 à l’Olympia, présidée par Camille Cottin et présentée par Benjamin Lavernhe, avec un César d’honneur remis à Jim Carrey.

César 2026 : toutes les nominations

César de la Meilleure actrice

Léïla Bekhti – Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan

– Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan Valeria Bruni Tedeschi – L’Attachement

– L’Attachement Léa Drucker – Dossier 137

– Dossier 137 Isabelle Huppert – La Femme la plus riche du monde

– La Femme la plus riche du monde Mélanie Thierry – La Chambre de Mariana

César du Meilleur acteur

Claes Bang – L’Inconnu de la Grande Arche

– L’Inconnu de la Grande Arche Bastien Bouillon – Partir un jour

– Partir un jour Laurent Lafitte – La Femme la plus riche du monde

– La Femme la plus riche du monde Pio Marmaï – L’Attachement

– L’Attachement Benjamin Voisin – L’Étranger

César de la Meilleure actrice dans un second rôle

Jeanne Balibar – Nino

– Nino Dominique Blanc – Partir un jour

– Partir un jour Marina Foïs – La Femme la plus riche du monde

– La Femme la plus riche du monde Ji-Min Park – La Petite Dernière

– La Petite Dernière Vimala Pons – L’Attachement

César du Meilleur acteur dans un second rôle

Swann Arlaud – L’Inconnu de la Grande Arche

– L’Inconnu de la Grande Arche Xavier Dolan – L’Inconnu de la Grande Arche

– L’Inconnu de la Grande Arche Michaël Faure – L’Inconnu de la Grande Arche

– L’Inconnu de la Grande Arche Pierre Lottin – L’Étranger

– L’Étranger Raphaël Personnaz – La Femme la plus riche du monde

César du Meilleur espoir féminin

Manon Clavel – Kika

– Kika Suzanne Lindon – La Venue de l’avenir

– La Venue de l’avenir Nadia Melliti – La Petite Dernière

– La Petite Dernière Camille Rutherford – Jane Austen a gâché ma vie

– Jane Austen a gâché ma vie Anja Verderosa – L’Épreuve du feu

César du Meilleur espoir masculin

Idir Azougli – Météors

– Météors Sayyid El Alami – La Pampa

– La Pampa Félix Lefebvre – L’Épreuve du feu

– L’Épreuve du feu Guillaume Marbeck – Nouvelle Vague

– Nouvelle Vague Théodore Pellerin – Nino

César du Meilleur scénario original

Dominik Moll , Gilles Marchand – Dossier 137

, – Dossier 137 Pauline Loquès – Nino

– Nino Holly Gent , Vince Palma – Nouvelle Vague

, – Nouvelle Vague Franck Dubosc , Sarah Kaminsky – Un ours dans le Jura

, – Un ours dans le Jura Jafar Panahi – Un simple accident

César de la Meilleure adaptation

Carine Tardieu , Raphaële Moussafir , Agnès Feuvre – L’Attachement

, , – L’Attachement Stéphane Demoustier – L’Inconnu de la Grande Arche

– L’Inconnu de la Grande Arche Hafsia Herzi – La Petite Dernière

César de la Meilleure musique originale

Arnaud Toulon – Arco

– Arco Olivier Marguerit – Dossier 137

– Dossier 137 Fatima Al Qadiri – L’Étranger

– L’Étranger Alex Beaupain – La Femme la plus riche du monde

– La Femme la plus riche du monde Amine Bouhafa – La Petite Dernière

César du Meilleur son

Nicolas Becker , Andrea Ferrera , Damien Lazzerini – Arco

, , – Arco Romain Cadilhac , Marc Nambard , Olivier Touche , Olivier Goinard – Le Chant des forêts

, , , – Le Chant des forêts François Maurel , Rym Debbarh-Mounir , Nathalie Vidal – Dossier 137

, , – Dossier 137 Jean Minondo , Serge Rouquairol , Christophe Vingtrinier – Nouvelle Vague

, , – Nouvelle Vague Rémi Chanaud, Jeanne Delplanque, Fanny Martin, Nels Barletta – Partir un jour

César de la Meilleure photo

Elin Kirschfink – L’Attachement

– L’Attachement Patrick Ghiringhelli – Dossier 137

– Dossier 137 Marine Atlan – L’Engloutie

– L’Engloutie Manu Dacosse – L’Étranger

– L’Étranger David Chambille – Nouvelle Vague

César du Meilleur montage

Stan Collet – 13 jours, 13 nuits

– 13 jours, 13 nuits Christel Dewynter – L’Attachement

– L’Attachement Laurent Rouan – Dossier 137

– Dossier 137 Catherine Schwartz – Nouvelle Vague

– Nouvelle Vague Géraldine Mangenot – La Petite Dernière

César des Meilleurs costumes

Céline Guignard – La Condition

– La Condition Corinne Bruand – Dracula

– Dracula Jürgen Doering – La Femme la plus riche du monde

– La Femme la plus riche du monde Pascaline Chavanne – Nouvelle Vague

– Nouvelle Vague Pierre-Yves Gayraud – La Venue de l’avenir

César des Meilleurs décors

Jean-Philippe Moreaux – Chien 51

– Chien 51 Catherine Cosme – L’Inconnu de la Grande Arche

– L’Inconnu de la Grande Arche Riton Dupire-Clément – Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan

– Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan Katia Wyszkop – Nouvelle Vague

– Nouvelle Vague Marie Cheminal – La Venue de l’avenir

César des Meilleurs effets visuels

Cédric Fayolle – Chien 51

– Chien 51 Rodolphe Chabrier , Benoît de Longlée – L’Homme qui rétrécit

, – L’Homme qui rétrécit Lise Fischer – L’Inconnu de la Grande Arche

– L’Inconnu de la Grande Arche Alain Carsoux – Nouvelle Vague

César de la Meilleure réalisation

Carine Tardieu – L’Attachement

– L’Attachement Dominik Moll – Dossier 137

– Dossier 137 Stéphane Demoustier – L’Inconnu de la Grande Arche

– L’Inconnu de la Grande Arche Richard Linklater – Nouvelle Vague

– Nouvelle Vague Hafsia Herzi – La Petite Dernière

César du Meilleur film de court métrage d’animation

Les Belles Cicatrices – Raphaël Jouzeau

Dieu est timide – Jocelyn Charles

Fille de l’eau – Sandra Desmazières

César du Meilleur film de court métrage documentaire

Au bain des dames – Margaux Fournier

Car Wash – Lais Decaster

Ni Dieu ni père – Paul Kermarec

César du Meilleur film de court métrage de fiction

Big Boys Don’t Cry – Arnaud Delmarle

Deux personnes échangeant de la salive – Natalie Musteata , Alexandre Singh

, Mort d’un acteur – Ambroise Rateau

Wonderwall – Róisín Burns

César du Meilleur film d’animation

Amélie et la métaphysique des tubes – Maïlys Vallade , Liane-Cho Han

, Arco – Ugo Bienvenu

La Vie de château, mon enfance à Versailles – Clémence Madeleine-Perdrillat

César du Meilleur film documentaire

À bicyclette ! – Mathias Mlekuz

Le Chant des forêts – Vincent Munier

Le Cinquième plan de La Jetée – Dominique Cabrera

Personne n’y comprend rien – Yannick Kergoat

Put Your Soul on Your Hand and Walk – Sepideh Farsi

César du Meilleur premier film

Arco – Ugo Bienvenu

L’Épreuve du feu – Aurélien Peyre

Nino – Pauline Loquès

La Pampa – Antoine Chevrollier

Partir un jour – Amélie Bonnin

César du Meilleur film étranger

L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho

Black Dog – Guan Hu

Sirât – Oliver Laxe

Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson

Valeur sentimentale – Joachim Trier

César du Meilleur film

L’Attachement – Carine Tardieu

Dossier 137 – Dominik Moll

Nouvelle Vague – Richard Linklater

La Petite Dernière – Hafsia Herzi

Un simple accident – Jafar Panahi

Récapitulatif des nominations par film

10 nominations – Nouvelle Vague

8 nominations – L’Attachement

8 nominations – Dossier 137

8 nominations – L’Inconnu de la Grande Arche

7 nominations – La Petite Dernière

6 nominations – La Femme la plus riche du monde

4 nominations – Arco, L’Étranger, Nino, Partir un jour

Contenu factuel assisté par intelligence artificielle, relu et adapté par la rédaction. En savoir plus sur notre méthodologie éditoriale.

Nos dernières bandes-annonces