Nominations César 2026 : la liste complète des nommé·e·s

Les nominations pour la cérémonie des César 2026 sont désormais officielles. Dévoilée le 28 janvier par l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma, cette sélection rassemble 110 nominations réparties dans 24 catégories, dessinant un panorama contrasté et parfois audacieux du cinéma français de l’année écoulée.

NOUVELLE VAGUE domine les nominations avec 10 citations.
L’ATTACHEMENT et DOSSIER 137 suivent de très près avec 8 nominations chacun.
• La sélection met en avant un équilibre marqué entre films d’auteur, propositions plus grand public et œuvres internationales.
• La 51e cérémonie des César se tiendra le 26 février 2026 à l’Olympia, en clair et en direct sur CANAL+.

Sans surprise, NOUVELLE VAGUE s’impose comme le film le plus nommé, tandis que L’ATTACHEMENT et DOSSIER 137 confirment leur solide ancrage critique. La 51e cérémonie des César se tiendra le 26 février 2026 à l’Olympia, présidée par Camille Cottin et présentée par Benjamin Lavernhe, avec un César d’honneur remis à Jim Carrey.

César 2026 : toutes les nominations

César de la Meilleure actrice

  • Léïla BekhtiMa mère, Dieu et Sylvie Vartan
  • Valeria Bruni TedeschiL’Attachement
  • Léa DruckerDossier 137
  • Isabelle HuppertLa Femme la plus riche du monde
  • Mélanie ThierryLa Chambre de Mariana

César du Meilleur acteur

  • Claes BangL’Inconnu de la Grande Arche
  • Bastien BouillonPartir un jour
  • Laurent LafitteLa Femme la plus riche du monde
  • Pio MarmaïL’Attachement
  • Benjamin VoisinL’Étranger

César de la Meilleure actrice dans un second rôle

  • Jeanne BalibarNino
  • Dominique BlancPartir un jour
  • Marina FoïsLa Femme la plus riche du monde
  • Ji-Min ParkLa Petite Dernière
  • Vimala PonsL’Attachement

César du Meilleur acteur dans un second rôle

  • Swann ArlaudL’Inconnu de la Grande Arche
  • Xavier DolanL’Inconnu de la Grande Arche
  • Michaël FaureL’Inconnu de la Grande Arche
  • Pierre LottinL’Étranger
  • Raphaël PersonnazLa Femme la plus riche du monde

César du Meilleur espoir féminin

  • Manon ClavelKika
  • Suzanne LindonLa Venue de l’avenir
  • Nadia MellitiLa Petite Dernière
  • Camille RutherfordJane Austen a gâché ma vie
  • Anja VerderosaL’Épreuve du feu

César du Meilleur espoir masculin

  • Idir AzougliMétéors
  • Sayyid El AlamiLa Pampa
  • Félix LefebvreL’Épreuve du feu
  • Guillaume MarbeckNouvelle Vague
  • Théodore PellerinNino

César du Meilleur scénario original

  • Dominik Moll, Gilles MarchandDossier 137
  • Pauline LoquèsNino
  • Holly Gent, Vince PalmaNouvelle Vague
  • Franck Dubosc, Sarah KaminskyUn ours dans le Jura
  • Jafar PanahiUn simple accident

César de la Meilleure adaptation

  • Carine Tardieu, Raphaële Moussafir, Agnès FeuvreL’Attachement
  • Stéphane DemoustierL’Inconnu de la Grande Arche
  • Hafsia HerziLa Petite Dernière

César de la Meilleure musique originale

  • Arnaud ToulonArco
  • Olivier MargueritDossier 137
  • Fatima Al QadiriL’Étranger
  • Alex BeaupainLa Femme la plus riche du monde
  • Amine BouhafaLa Petite Dernière

César du Meilleur son

  • Nicolas Becker, Andrea Ferrera, Damien LazzeriniArco
  • Romain Cadilhac, Marc Nambard, Olivier Touche, Olivier GoinardLe Chant des forêts
  • François Maurel, Rym Debbarh-Mounir, Nathalie VidalDossier 137
  • Jean Minondo, Serge Rouquairol, Christophe VingtrinierNouvelle Vague
  • Rémi Chanaud, Jeanne Delplanque, Fanny Martin, Nels BarlettaPartir un jour

César de la Meilleure photo

  • Elin KirschfinkL’Attachement
  • Patrick GhiringhelliDossier 137
  • Marine AtlanL’Engloutie
  • Manu DacosseL’Étranger
  • David ChambilleNouvelle Vague

César du Meilleur montage

  • Stan Collet13 jours, 13 nuits
  • Christel DewynterL’Attachement
  • Laurent RouanDossier 137
  • Catherine SchwartzNouvelle Vague
  • Géraldine MangenotLa Petite Dernière

César des Meilleurs costumes

  • Céline GuignardLa Condition
  • Corinne BruandDracula
  • Jürgen DoeringLa Femme la plus riche du monde
  • Pascaline ChavanneNouvelle Vague
  • Pierre-Yves GayraudLa Venue de l’avenir

César des Meilleurs décors

  • Jean-Philippe MoreauxChien 51
  • Catherine CosmeL’Inconnu de la Grande Arche
  • Riton Dupire-ClémentMa mère, Dieu et Sylvie Vartan
  • Katia WyszkopNouvelle Vague
  • Marie CheminalLa Venue de l’avenir

César des Meilleurs effets visuels

  • Cédric FayolleChien 51
  • Rodolphe Chabrier, Benoît de LongléeL’Homme qui rétrécit
  • Lise FischerL’Inconnu de la Grande Arche
  • Alain CarsouxNouvelle Vague

César de la Meilleure réalisation

  • Carine TardieuL’Attachement
  • Dominik MollDossier 137
  • Stéphane DemoustierL’Inconnu de la Grande Arche
  • Richard LinklaterNouvelle Vague
  • Hafsia HerziLa Petite Dernière

César du Meilleur film de court métrage d’animation

  • Les Belles CicatricesRaphaël Jouzeau
  • Dieu est timideJocelyn Charles
  • Fille de l’eauSandra Desmazières

César du Meilleur film de court métrage documentaire

  • Au bain des damesMargaux Fournier
  • Car WashLais Decaster
  • Ni Dieu ni pèrePaul Kermarec

César du Meilleur film de court métrage de fiction

  • Big Boys Don’t CryArnaud Delmarle
  • Deux personnes échangeant de la saliveNatalie Musteata, Alexandre Singh
  • Mort d’un acteurAmbroise Rateau
  • WonderwallRóisín Burns
César du Meilleur film d’animation

  • Amélie et la métaphysique des tubesMaïlys Vallade, Liane-Cho Han
  • ArcoUgo Bienvenu
  • La Vie de château, mon enfance à VersaillesClémence Madeleine-Perdrillat

César du Meilleur film documentaire

  • À bicyclette !Mathias Mlekuz
  • Le Chant des forêtsVincent Munier
  • Le Cinquième plan de La JetéeDominique Cabrera
  • Personne n’y comprend rienYannick Kergoat
  • Put Your Soul on Your Hand and WalkSepideh Farsi

César du Meilleur premier film

  • ArcoUgo Bienvenu
  • L’Épreuve du feuAurélien Peyre
  • NinoPauline Loquès
  • La PampaAntoine Chevrollier
  • Partir un jourAmélie Bonnin

César du Meilleur film étranger

  • L’Agent secretKleber Mendonça Filho
  • Black DogGuan Hu
  • SirâtOliver Laxe
  • Une bataille après l’autrePaul Thomas Anderson
  • Valeur sentimentaleJoachim Trier

César du Meilleur film

  • L’AttachementCarine Tardieu
  • Dossier 137Dominik Moll
  • Nouvelle VagueRichard Linklater
  • La Petite DernièreHafsia Herzi
  • Un simple accidentJafar Panahi

Récapitulatif des nominations par film

