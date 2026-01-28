Nominations César 2026 : la liste complète des nommé·e·s

Les nominations pour la cérémonie des César 2026 sont désormais officielles. Dévoilée le 28 janvier par l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma, cette sélection rassemble 110 nominations réparties dans 24 catégories, dessinant un panorama contrasté et parfois audacieux du cinéma français de l’année écoulée.
• NOUVELLE VAGUE domine les nominations avec 10 citations.
• L’ATTACHEMENT et DOSSIER 137 suivent de très près avec 8 nominations chacun.
• La sélection met en avant un équilibre marqué entre films d’auteur, propositions plus grand public et œuvres internationales.
• La 51e cérémonie des César se tiendra le 26 février 2026 à l’Olympia, en clair et en direct sur CANAL+.
Sans surprise, NOUVELLE VAGUE s’impose comme le film le plus nommé, tandis que L’ATTACHEMENT et DOSSIER 137 confirment leur solide ancrage critique. La 51e cérémonie des César se tiendra le 26 février 2026 à l’Olympia, présidée par Camille Cottin et présentée par Benjamin Lavernhe, avec un César d’honneur remis à Jim Carrey.
César 2026 : toutes les nominations
César de la Meilleure actrice
- Léïla Bekhti – Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
- Valeria Bruni Tedeschi – L’Attachement
- Léa Drucker – Dossier 137
- Isabelle Huppert – La Femme la plus riche du monde
- Mélanie Thierry – La Chambre de Mariana
César du Meilleur acteur
- Claes Bang – L’Inconnu de la Grande Arche
- Bastien Bouillon – Partir un jour
- Laurent Lafitte – La Femme la plus riche du monde
- Pio Marmaï – L’Attachement
- Benjamin Voisin – L’Étranger
César de la Meilleure actrice dans un second rôle
- Jeanne Balibar – Nino
- Dominique Blanc – Partir un jour
- Marina Foïs – La Femme la plus riche du monde
- Ji-Min Park – La Petite Dernière
- Vimala Pons – L’Attachement
César du Meilleur acteur dans un second rôle
- Swann Arlaud – L’Inconnu de la Grande Arche
- Xavier Dolan – L’Inconnu de la Grande Arche
- Michaël Faure – L’Inconnu de la Grande Arche
- Pierre Lottin – L’Étranger
- Raphaël Personnaz – La Femme la plus riche du monde
César du Meilleur espoir féminin
- Manon Clavel – Kika
- Suzanne Lindon – La Venue de l’avenir
- Nadia Melliti – La Petite Dernière
- Camille Rutherford – Jane Austen a gâché ma vie
- Anja Verderosa – L’Épreuve du feu
César du Meilleur espoir masculin
- Idir Azougli – Météors
- Sayyid El Alami – La Pampa
- Félix Lefebvre – L’Épreuve du feu
- Guillaume Marbeck – Nouvelle Vague
- Théodore Pellerin – Nino
César du Meilleur scénario original
- Dominik Moll, Gilles Marchand – Dossier 137
- Pauline Loquès – Nino
- Holly Gent, Vince Palma – Nouvelle Vague
- Franck Dubosc, Sarah Kaminsky – Un ours dans le Jura
- Jafar Panahi – Un simple accident
César de la Meilleure adaptation
- Carine Tardieu, Raphaële Moussafir, Agnès Feuvre – L’Attachement
- Stéphane Demoustier – L’Inconnu de la Grande Arche
- Hafsia Herzi – La Petite Dernière
César de la Meilleure musique originale
- Arnaud Toulon – Arco
- Olivier Marguerit – Dossier 137
- Fatima Al Qadiri – L’Étranger
- Alex Beaupain – La Femme la plus riche du monde
- Amine Bouhafa – La Petite Dernière
César du Meilleur son
- Nicolas Becker, Andrea Ferrera, Damien Lazzerini – Arco
- Romain Cadilhac, Marc Nambard, Olivier Touche, Olivier Goinard – Le Chant des forêts
- François Maurel, Rym Debbarh-Mounir, Nathalie Vidal – Dossier 137
- Jean Minondo, Serge Rouquairol, Christophe Vingtrinier – Nouvelle Vague
- Rémi Chanaud, Jeanne Delplanque, Fanny Martin, Nels Barletta – Partir un jour
César de la Meilleure photo
- Elin Kirschfink – L’Attachement
- Patrick Ghiringhelli – Dossier 137
- Marine Atlan – L’Engloutie
- Manu Dacosse – L’Étranger
- David Chambille – Nouvelle Vague
César du Meilleur montage
- Stan Collet – 13 jours, 13 nuits
- Christel Dewynter – L’Attachement
- Laurent Rouan – Dossier 137
- Catherine Schwartz – Nouvelle Vague
- Géraldine Mangenot – La Petite Dernière
César des Meilleurs costumes
- Céline Guignard – La Condition
- Corinne Bruand – Dracula
- Jürgen Doering – La Femme la plus riche du monde
- Pascaline Chavanne – Nouvelle Vague
- Pierre-Yves Gayraud – La Venue de l’avenir
César des Meilleurs décors
- Jean-Philippe Moreaux – Chien 51
- Catherine Cosme – L’Inconnu de la Grande Arche
- Riton Dupire-Clément – Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
- Katia Wyszkop – Nouvelle Vague
- Marie Cheminal – La Venue de l’avenir
César des Meilleurs effets visuels
- Cédric Fayolle – Chien 51
- Rodolphe Chabrier, Benoît de Longlée – L’Homme qui rétrécit
- Lise Fischer – L’Inconnu de la Grande Arche
- Alain Carsoux – Nouvelle Vague
César de la Meilleure réalisation
- Carine Tardieu – L’Attachement
- Dominik Moll – Dossier 137
- Stéphane Demoustier – L’Inconnu de la Grande Arche
- Richard Linklater – Nouvelle Vague
- Hafsia Herzi – La Petite Dernière
César du Meilleur film de court métrage d’animation
- Les Belles Cicatrices – Raphaël Jouzeau
- Dieu est timide – Jocelyn Charles
- Fille de l’eau – Sandra Desmazières
César du Meilleur film de court métrage documentaire
- Au bain des dames – Margaux Fournier
- Car Wash – Lais Decaster
- Ni Dieu ni père – Paul Kermarec
César du Meilleur film de court métrage de fiction
- Big Boys Don’t Cry – Arnaud Delmarle
- Deux personnes échangeant de la salive – Natalie Musteata, Alexandre Singh
- Mort d’un acteur – Ambroise Rateau
- Wonderwall – Róisín Burns
César du Meilleur film d’animation
- Amélie et la métaphysique des tubes – Maïlys Vallade, Liane-Cho Han
- Arco – Ugo Bienvenu
- La Vie de château, mon enfance à Versailles – Clémence Madeleine-Perdrillat
César du Meilleur film documentaire
- À bicyclette ! – Mathias Mlekuz
- Le Chant des forêts – Vincent Munier
- Le Cinquième plan de La Jetée – Dominique Cabrera
- Personne n’y comprend rien – Yannick Kergoat
- Put Your Soul on Your Hand and Walk – Sepideh Farsi
César du Meilleur premier film
- Arco – Ugo Bienvenu
- L’Épreuve du feu – Aurélien Peyre
- Nino – Pauline Loquès
- La Pampa – Antoine Chevrollier
- Partir un jour – Amélie Bonnin
César du Meilleur film étranger
- L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho
- Black Dog – Guan Hu
- Sirât – Oliver Laxe
- Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson
- Valeur sentimentale – Joachim Trier
César du Meilleur film
- L’Attachement – Carine Tardieu
- Dossier 137 – Dominik Moll
- Nouvelle Vague – Richard Linklater
- La Petite Dernière – Hafsia Herzi
- Un simple accident – Jafar Panahi
Récapitulatif des nominations par film
- 10 nominations – Nouvelle Vague
- 8 nominations – L’Attachement
- 8 nominations – Dossier 137
- 8 nominations – L’Inconnu de la Grande Arche
- 7 nominations – La Petite Dernière
- 6 nominations – La Femme la plus riche du monde
- 4 nominations – Arco, L’Étranger, Nino, Partir un jour
