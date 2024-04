Comment créer votre publicité au cinéma ?

Nous souhaitons recueillir votre avis sur votre façon de nous lire. Merci de prendre 2 minutes de votre temps en cliquant ici

Sponsorisé

cet article, qui n’a pas été rédigé par la rédaction du Blog Du Cinéma, mais qui porte bien sur les thématiques (cinéma et/ou séries) de notre site, comporte un ou plusieurs liens affiliés.

Faire le choix de la publicité au cinéma représente une stratégie artistique mêlant créativité, technologie avancée et approche marketing pour capter l’attention d’un public en particulier dans un cadre exceptionnel. Une expérience immersive, mise en avant par la rapide transformation des canaux de communication, est au cœur de la publicité au cinéma, exploitant de manière optimale les atouts du grand écran et d’une qualité sonore inégalée. Créez votre publicité au cinéma grâce aux précieux conseils que nous allons vous partager dans cet article.

Pourquoi choisir la publicité au cinéma ?

À l’ère où les messages publicitaires abondent, la publicité au cinéma se présente comme un havre où le public est à la fois ouvert et réceptif. Les études démontrent que la majorité des spectateurs se souviennent des annonces visionnées au cinéma, attestant de l’efficacité de ce média. Par ailleurs, le profil des spectateurs, à la fois fidèles et réguliers, donne une opportunité précieuse pour les marques de communiquer avec leur cible dans un environnement à la fois majestueux et intimiste.

La conception d’une publicité pour le cinéma

Pour élaborer une publicité au cinéma captivante, vous allez devoir faire appel à un professionnel qui va élaborer un scénario pour la production d’un court-métrage de haute qualité. Des entreprises spécialisées proposent des solutions complètes, veillant à ce que chaque facette de la publicité – du tournage à la post-production – réponde aux normes exigeantes du cinéma. Cela comprend l’emploi de technologies de pointe pour la capture des images et un montage qui insuffle dynamisme et passion, assurant ainsi que le message non seulement touche une large audience mais aussi fascine le public visé.

La diffusion de votre spot

Il faut savoir que la projection d’une publicité au cinéma exige une stratégie réfléchie et une collaboration étroite avec les gérants de salles de cinéma. Vous pouvez par exemple travailler directement avec des cinémas locaux, vous associer à des collectifs d’exploitants ou faire appel à des régies publicitaires spécialisées constituant diverses approches pour assurer que votre message parvienne à un public engagé. C’est une étape indispensable pour vous assurer que votre publicité soit projetée dans les meilleures conditions et au moment le plus opportun, maximisant son impact.

Les atouts de cette communication

Adopter la publicité au cinéma comporte de nombreux atouts :

portée étendue auprès d’une audience locale et attentive : vous touchez un large éventail de spectateurs, depuis les familles recherchant une sortie divertissante jusqu’aux groupes d’amis souhaitant partager un moment de détente ;

portée étendue auprès d’une audience locale et attentive : vous touchez un large éventail de spectateurs, depuis les familles recherchant une sortie divertissante jusqu’aux groupes d’amis souhaitant partager un moment de détente ;

mémorabilité des messages : le grand écran et le son surround contribue à une rétention significativement plus élevée des messages publicitaires. En effet, les spectateurs se souviennent des publicités visionnées au cinéma bien plus longtemps que celles diffusées sur d’autres canaux ;

environnement concentré et sans distraction : contrairement aux autres médias où les distractions abondent, le cinéma offre un environnement unique où le public est pleinement engagé dans le contenu présenté. Cette concentration sans partage augmente l’efficacité de la publicité en garantissant que le message est bien reçu et traité ;

cadre émotionnel et social fort : les sorties au cinéma sont souvent considérées comme des événements spéciaux ou des expériences partagées avec des proches. En associant votre marque à ces moments positifs, la publicité au cinéma crée une connexion émotionnelle forte avec le spectateur, renforçant ainsi l’attachement à votre message.

Nos dernières bandes-annonces