Festival de Cannes 2024 : la 77e sélection dévoilée

Ce vendredi 19 avril 2024, l’affiche de la 77e édition du Festival de Cannes a été dévoilée : l’occasion de revenir sur la sélection du festival.

Présidé cette année par Greta Gerwig, le jury du Festival de Cannes devra remettre ses récompenses le 25 mai 2024 à la fin de dix jours riches en projections et événements. On retrouvera notamment sur le tapis rouge Francis Ford Coppola, Yorgos Lantimos ou encore Christophe Honoré. Mais la venue la plus attendue est peut-être celle de Hayao Miyazaki dont le studio Ghibli sera récompensé d’une Palme d’or d’honneur. En attendant de savoir si le cinéaste sera présent sur la Croisette, on se donne rendez-vous le 14 mai pour la cérémonie d’ouverture présentée par Camille Cottin.

La sélection En Compétition

THE APPRENTICE d’Ali Abbasi

MOTEL DESTINO de Karim Aïnouz

BIRD d’Andrea Arnold

EMILIA PEREZ de Jacques Audiard

ANORA de Sean Baker

MEGALOPOLIS de Francis Ford Coppola

THE SHROUDS de David Cronenberg

THE SUBSTANCE de Coralie Fargeat

GRAND TOUR de Miguel Gomes

MARCELLO MIO de Christophe Honoré

CAUGHT BY THE TIDES de Jia Zhangke

ALL WE IMAGINE AS LIGHT de Payal Kapadia

KINDS OF KINDESS de Yorgos Lanthimos

L’AMOUR OUF de Gilles Lellouche

DIAMANT BRUT de Agathe Riedinger

OH, CANADA de Paul Schrader

LIMONOV: THE BALLAD OF EDDIE de Kirill Serebrennikov

PARTHENOPE de Paolo Sorrentino

THE GIRL WITH THE NEEDLE de Magnus von Horn

La sélection Un Certain Regard

NORAH de Tawfik Alzaidi

THE SHAMELESS de Konstantin Bojanov

BLACK DOG de Guan Hu

L’HISTOIRE DE SOULEYMANE de Boris Lojkine

LES DAMNÉS de Roberto Minervi

ON BECOMING A GUINEA FOWL de Rungano Nyoni

MY SUNSHINE de Hiroshi Okuyama

SANTOSH de Sandhya Suri

VIET AND NAM de Truong Ming Quý

ARMAND de Halfdan Ullmann Tøndel

LE ROYAUME de Julien Colonna

VINGT DIEUX ! de Louise Courvoisier

LE PROCÈS DU CHIEN de Laetitia Dosch

THE VILLAGE NEXT TO PARADISE de Mo Harawe

SEPTEMBER SAYS de Ariane Labed

La sélection Hors Compétition

LE DEUXIÈME ACTE de Quentin Dupieux – Film d’ouverture

FURIOSA : A MAD MAX SAGA de George Miller

HORIZON : AN AMERICAN SAGA de Kevin Costner

SHE’S GOT NO NAME de Peter Chan

RUMORS de Guy Maddin, Evan et Galen Johnson

La sélection Séances de minuit

THE SURFER de Lorcan Finnegan

TWILIGHT OF THE WARRIOR WALLED IN de Soi Cheang

I, THE EXECUTIONER de Ryoo Seung-wan

LES FEMMES AU BALCON de Noémie Merlant

La sélection Cannes Première

MISÉRICORDE de Alain Guiraudie

C’EST PAS MOI de Leos Carax

EVERYBODY LOVES TOUDA de Nabil Ayouch

EN FANFARE de Emmanuel Courcol

RENDEZ-VOUS AVEC POL POT de Rithy Panh

LE ROMAN DE JIM de Arnaud et Jean-Marie Larrieu

