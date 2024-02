Top films impressionnants à voir absolument pour les passionnés de jeux

Sponsorisé

cet article, qui n’a pas été rédigé par la rédaction du Blog Du Cinéma, mais qui porte bien sur les thématiques (cinéma et/ou séries) de notre site, comporte un ou plusieurs liens affiliés.

Quel univers captivant lorsque le cinéma rencontre les jeux ! Le septième art donne vie à un monde des plus palpitants. Vous pouvez apprécier des histoires passionnantes. Découvrez alors le top des films impressionnants pour les fans de jeux.

L’influence des casinos en ligne

Avant tout, il convient d’évoquer l’influence des casinos canadiens ou d’ailleurs. Ces divertissements virtuels contribuent à la popularité des films pour les joueurs. Ces derniers peuvent désormais choisir aisément des plateformes en ligne dignes de confiance. En effet, des spécialistes recommandent une nouvelle liste de casinos en ligne. Il s’agit des sites nouvellement lancés, sélectionnés sur le volet. Ils se distinguent par leur fiabilité, leurs jeux ou encore leurs bonus. Autant d’atout pour séduire le public.

Un nombre croissant de personnes se tournent alors vers ce divertissement. Elles peuvent se connecter sur meilleur site casino en ligne pour profiter d’une expérience remarquable. À noter d’ailleurs qu’il existe de nombreux indices pour reconnaître les bons casinos canadiens ou d’ailleurs. En voici quelques-uns :

Une ludothèque bien fournie ;

Des modes de paiement variés ;

Un large choix de promotions et bonus ;

Des jeux de casino mobile ;

Un support client.

Tout est mis en œuvre pour que les joueurs soient conquis. Pour vivre et revivre cette fièvre, rien de tel qu’un bon film. Voyons maintenant les perles du cinéma qui apportent la culture du jeu à l’écran.

Les joueurs – 1998

Cette comédie dramatique raconte l’histoire de Mike McDermott. Ce dernier est particulièrement doué au poker. Cela ne l’empêche pas de dilapider ses économies en quelques heures. Suite à cela, il décide de faire ses adieux aux jeux d’argent. Pour le grand bonheur de sa femme. Jo. C’est ainsi qu’il reprend ses études. Il ne va pas tarder à avoir du succès dans sa vie.

Tout semble aller pour le mieux. Mais, c’est sans compter sur la réapparition de Worm. C’est le bon vieil ami de Mike qui débarque fraîchement de prison. Mike se trouve dans l’obligation de lui prêter main forte. Il va alors retrouver son ancien amour. Les jeux de cartes. Et la spirale infernale reprend de plus belle.

Crédits : Chuma A – Unsplash

Le Kid de Cincinnati – 1965

Ce film américain fait partie des films classiques sur les jeux. Il retrace les périples d’Éric Stoner. C’est tout simplement le « Kid de Cincinnati ». Éric est très doué au poker. Sa renommée est répandue dans toute La Nouvelle Orléans. Son manager, nommé Shooter, met tout en œuvre pour le faire connaître encore plus. Dans ce cadre, il organise une rencontre avec Lancey Howard. Un joueur d’antan avec une réputation solide.

Les parties s’enchaînent alors. Le Kid gagne coup sur coup. Celui-ci se rend néanmoins compte qu’il y a de la triche. Il n’apprécie pas cela. Shooter est alors mis hors-jeu. Les choses vont se corser…

Las Vegas 21 – 2008

Ce film américain est l’adaptation d’un roman. Il narre le parcours d’un étudiant émérite du MIT ou Massachussetts Institute of Technology. Ben Campbell. Celui-ci rejoint une équipe pas comme les autres. Voici 6 surdoués qui vont utiliser une stratégie pour l’emporter au black jack. Très vite, la fine équipe sera dépassée par la situation. Et les suites de l’aventure ne sont pas de tout repos.

Les victoires semblent trop faciles. Ben rencontre, par la même occasion, Jill. Cette belle jeune femme lui fera prendre des risques. D’autant plus qu’il est dans le collimateur de personnes peu recommandables.

Super Mario Bros – 1993

C’est la toute première fois que le jeu de Nintendo est adapté au ciné. Ce développement de jeux à l’écran était très attendu. Super Mario Bros transporte le public dans une comédie déjantée. Mario et Luigi sont au rendez-vous. Nos deux plombiers vivent à New York. Ceux-ci font connaissance avec Daisy. Cette dernière a des individus peu recommandables à ses trousses. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour qu’elle se retrouve dans une autre dimension. Même si cette production n’a pas connu un super succès, elle reste iconique. En effet, ce fut le tout premier film inspiré d’un jeu vidéo.

Casino Royale – 2006

Voici un épisode des aventures de l’espion britannique le plus connu. James Bond 007. Ce film d’espionnage nous plonge dans une nouvelle péripétie. Il s’agit du vingt-et-unième opus. Daniel Craig apparaît pour la toute première fois à l’écran. Le film démarre alors que le héros hérite du statut d’agent 00. Au lendemain d’une affaire qui tourne mal, ce dernier est mis au repos. Cela ne va pas l’empêcher de continuer sa mission. Casino Royale intègre de nombreuses sessions de jeux de table. Plus précisément de poker. Il s’agit certainement d’un classique.

Pixels – 2015

Voici un film directement tiré de jeux vidéo d’autrefois. La réalisation de Pixels est signée Chris Colombus. Cette production plonge les téléspectateurs dans le monde des arcades. Ils retrouvent le fameux Pacman. Mais aussi Tetris ou encore Donkey Kong. Autant de personnages en pixel art. Ces derniers constituent une menace pour la Terre.

Les événements se déroulent en 1982. À l’époque, les jeux vidéo battent leur plein. Deux amis font partie des participants à des rencontres spéciales. Ces derniers sont concentrés sur les jeux d’arcade. Trois décades plus tard, ces mêmes jeux prennent vie. Des extraterrestres les utilisent pour mettre à mal les humains. Quelle aventure !

Conclusion

Ce fut une plongée passionnante dans des univers captivants. Une passion assurément influencée par le succès des casinos en ligne. Le public a droit à des comédies, des drames et des aventures. La passion pour divers jeux est au cœur des intrigues. La prise de risque est souvent abordée. Au final, l’accomplissement est toujours mis en avant. Des valeurs comme l’amitié et la famille sont également mises en exergue. Dans tous les cas, le décor est souvent luxueux. Le public est plongé dans les strass des établissements de jeux. Les amateurs découvrent une nouvelle dimension de leurs hobbies.

Nos dernières bandes-annonces