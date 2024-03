Quel est le prix moyen d’un escape game ?

Nous souhaitons recueillir votre avis sur votre façon de nous lire. Merci de prendre 2 minutes de votre temps en cliquant ici

cet article, qui n’a pas été rédigé par la rédaction du Blog Du Cinéma, mais qui porte bien sur les thématiques (cinéma et/ou séries) de notre site, comporte un ou plusieurs liens affiliés.

Si les salles obscures occupent la première place pour découvrir des histoires et vivre des émotions fortes, elles ne sont pourtant pas le seul choix à disposition. Qui n’a pas rêvé d’être le personnage central de l’histoire ? Pourquoi les personnages font tel ou tel choix ? Plutôt que de vous perdre dans une série de questions, voici la réponse : prenez part à un escape game à Lyon. Quel budget prévoir, combien de participants, quels sont les thèmes abordés ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Quel escape game essayer à Lyon ?

Certains diront que participer pour la première fois à un escape game Lyon, c’est ne plus pouvoir s’en passer. Et lorsque l’on se penche un peu sur l’actualité du milieu du divertissement, tout semble leur donner raison. En effet, ne serait-ce qu’à Lyon ou dans sa proche périphérie, ce sont plus de 50 escape rooms qui sont accessibles au public.

Spécialement dédiées aux amateurs de casse-têtes et autre amoureux de frissons, les escape games voient leurs thèmes être inspirés des plus célèbres périodes de l’histoire, de personnages connus, voire des plus célèbres titres du 7e art. En tant que cinéphile confirmé, impossible de passer à côté d’une telle expérience.

Parce que l’on déguste chacun des opus de Dracula comme un bon bucket de pop-corn, pourquoi ne pas vous laisser tenter par l’escape game éponyme proposé par Clap Escape (52 rue Molière) ?

Pour vous, rien ne vaut un bon western ? De Clint Eastwood à John Wayne, en passant par Henry Fonda et Gary Cooper, la distribution des rôles les plus iconiques de l’histoire du Grand Ouest Américain est votre thème préféré dans une partie de Trivial Pursuit ? Alors laissez vous tenter par le décor enchanteur et immersif de Le butin d’El Paso, toujours chez Clap Escape.

Comment est déterminé le prix d’un escape game ?

Lorsqu’il est question d’escape game, plusieurs notions sont à prendre en compte pour en déterminer le prix. En effet, plus l’une de ces activités sera complexe, longue ou nécessitera de participant, plus les prix varieront.

Généralement organisés pour des groupes, les escape games voient leur prix diminuer en fonction du nombre de participant. D’ordre général, il faudra compter un minimum de 2 à 3 personnes pour qu’une partie puisse avoir lieu. En effet, certaines énigmes nécessitent plusieurs réponses simultanées pour être résolues. Rassurez-vous, certains escapes game peuvent être réaliser avec des inconnus. Si un nombre minimum est requis, sachez qu’un nombre à ne pas dépasser est également prévu. Il est bon de se renseigner au préalable pour ne pas laisser un ou deux membres de votre groupe d’amis sur le bord de la route.

Quel prix pour un escape game à Lyon ?

Maintenant que nous vous avons parlé du type d’escape game et de comment est défini leur prix, il est temps de nous intéresser au budget à prévoir.

D’ordre général, il faudra compter en moyenne 37 € pour participer à un escape game à Lyon. Comme nous l’avons vu plus tôt, ce montant pourra varier en fonction du nombre de participants. Par exemple, si vous souhaitez participer en couple à l’un des titres que nous avons mentionné plus tôt, prévoyez un budget allant de 38 à 55 € par personne. Par contre, si plusieurs de vos amis sont prêts à vous rejoindre, le tarif par participant descend aux alentours de 25 €. Les énigmes risquent d’être plus simples à résoudre, la partie sera légèrement moins longue, mais l’addition sera moins salée.

Résumons, les escape games à Lyon sont une activité de choix lorsque l’on souhaite vivre un moment unique entre amis ou en famille. Avec un prix allant de 25 € en moyenne à près de 50 € en fonction de la taille du groupe, il s’agit d’une activité unique, qui promet bien des sensations. Vous êtes persuadé que vous auriez fait un malheur dans Escape Room ? Pour vous l’énigme qui introduit l’Oignon de verre n’était pas si difficile à comprendre ? Alors lancez-vous sans attendre dans un escape game à Lyon !

