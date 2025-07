F1 LE FILM, la course épique de Brad Pitt | Critique & avis

Note des lecteurs 0 Note 4.5

Il est peut-être le film le plus attendu de l’été. Réalisé par un maître du film d’action, F1 LE FILM promet aux fans de course automobile une mise en lumière avantageuse de leur sport. Alors que les différentes bandes-annonces donnent envie de découvrir de plus près ce film et même le sport de circuit en lui-même, que vaut cette réalisation ? Si rien ne semble arrêter Brad Pitt au volant de sa monoplace, le film tend-il à devenir un classique ?

F1 LE FILM : l’événement cinématographique de l’été

Depuis plusieurs mois, sa sortie prévue tient en haleine les spectateurs. En effet, fin juin est sorti en salles F1 LE FILM, un métrage particulièrement attendu. Les fans de Lewis Hamilton ou encore de Max Verstappen peuvent enfin se ruer dans les cinémas pour découvrir sur grand écran ce qui les faisait tant rêver à travers leur téléviseur. Mais ce film vaut-il le coup ?

F1 LE FILM semble très bien accueilli par le public du monde entier et ce pour de bonnes raisons. Le film est bien un petit bijou qui ravit petits et grands. Derrière la caméra, on retrouve Joseph Kosinski, réalisateur phare de Top Gun Maverick ou encore Line of Fire. Amateur de film d’action, ce cinéaste réalise ici un retour triomphant après le film de 2022 avec Tom Cruise. Bien que F1 LE FILM soit sûrement moins excitant que Top Gun, il est difficile de trouver de réels points négatifs. Commençons cependant par ceux-ci ; ils sont certes peu nombreux mais existent.

Immersion spectaculaire et musique épique

Tout d’abord, les vrais amateurs de course automobile sur circuit, qui suivent attentivement la Formule 1, relèveront quelques petites incohérences, qui ne gâchent en rien le plaisir procuré par les images. Pour les moins cultivés sur les compétitions de vitesse, le manque de fond ressort encore. Ce problème, déjà présent dans la suite de Top Gun avec Maverick, demeure en 2025. Les personnages n’ont pas forcément une histoire assez explorée et les quelques récits parallèles à l’intrigue principale n’ont pas le temps d’être vraiment aboutis.

Ces choix peuvent être compris par la durée, puisque le film s’étend déjà sur 2 heures 35 minutes et qu’il faudrait encore rajouter des minutes, mais constituent tout de même des points moins favorables au visionnage du film.

A priori, cette minuscule tâche noire est rapidement oubliée quand l’on découvre le film dans notre fauteuil douillet. Les images sont tout simplement sublimes ! Vous n’avez jamais vu la course de monoplaces avec autant de beauté ! Les mêmes méthodes que pour Top Gun Maverick ont été employées. Les acteurs étaient réellement au volant et les caméras embarquées à l’intérieur des véhicules. Ainsi les images sont réalistes, immersives et bougrement impressionnantes. La sensation de se trouver soi-même dans l’habitacle d’une Formule 1 nous envahit !

Ajouter à cela les musiques épiques et héroïques et vous obtenez des frissons garantis à chaque tour de piste. Pour créer les œuvres musicales qui accompagnent les images de qualité, le grand Hans Zimmer (Dune) a encore mis à profit son extraordinaire talent mais d’autres artistes plus pop ont été mis à contribution. Comment ne pas s’enflammer sur les chansons d’Ed Sheeran, de Rosé ou encore de Don Toliver, créées spécialement pour le film !

Un casting sensationnel au service d’une légende

Bien que nous ayons souligné le manque de profondeur et d’approfondissement à certains moments, le scénario, en soi plutôt classique, est assez bon et passe bien. Sonny Hayes revient après des années pour aider un ami et « former » un jeune rookie. Souvent vu, mais fonctionne à merveille !

Il a pour plus grand mérite de réunir à l’écran un casting sensationnel. Brad Pitt en superstar oubliée des circuits qui prépare un comeback gagnant, Damson Idris en jeune pilote fougueux avide de faire ses preuves sans se laisser impressionné par l’expérience de Sonny, Javier Bardem en patron d’écurie au bord du gouffre qui joue sa dernière carte : mélanger tout cela et vous obtenez un succès assuré à tous les coups ! Les jeux d’acteurs ne sont plus à démontrer et chacun apporte sa touche au film pour le rendre encore meilleur.

Brad Pitt semble toujours au sommet et repousse ses limites pour ce rôle hors normes. Le tournage fut dingue et le réalisateur utilisa les vrais circuits au moment des grand prix avec les pilotes pour apporter toujours plus de réalisme au film.

Alors que vous soyez de la génération Senna et Prost, ou plutôt Michael Schumacher ou encore Lewis Hamilton, F1 LE FILM vous mettra des étoiles plein les yeux et vous permettra de revivre vos plus beaux instants d’euphorie. Le pari est réussi et conviendra aux expérimentés comme à ceux qui découvrent la Formule 1. Foncez vite découvrir le chef d’œuvre de l’été qui deviendra, assurément, un film à voir dans sa vie, inscrit dans la légende !

Le S Cinéphile

Cet article a été publié suite à une contribution d’un·e rédacteur·rice invité·e.

Si vous souhaitez écrire une actualité, une critique ou une analyse pour le site, n’hésitez pas à nous envoyer votre papier !

Nos dernières bandes-annonces