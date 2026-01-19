Star Wars : Kathleen Kennedy quitte Lucasfilm, nouvelle ère pour la saga

Dans un coup de tonnerre pour les fans de Star Wars, Kathleen Kennedy a officiellement quitté ses fonctions de présidente de Lucasfilm après 14 ans de règne. Dave Filoni et Lynwen Brennan prennent désormais les rênes de l’univers intergalactique le plus iconique du cinéma. Un changement de cap qui ouvre une nouvelle ère, entre ambitions créatives et attentes des fans.

· Kathleen Kennedy quitte Lucasfilm après 14 ans.

· Dave Filoni devient président et coprésident créatif, avec Lynwen Brennan.

· Plusieurs projets Star Wars sont en attente ou en révision.

· The Mandalorian and Grogu arrivera au cinéma en mai 2026.

Une page se tourne à Lucasfilm

Kathleen Kennedy, figure incontournable d’Hollywood depuis plus de dix ans à la tête de Lucasfilm, a officiellement quitté son poste. Elle laisse derrière elle une période riche en productions, parfois acclamées, parfois contestées par les fans.

Nouveaux leaders, nouvelle vision

Dave Filoni, déjà directeur créatif et très apprécié des fans pour son travail sur The Mandalorian et The Clone Wars, devient président et co-chef créatif du studio, aux côtés de Lynwen Brennan, qui gère l’aspect opérationnel.

État des productions en cours

Selon des révélations récentes, plusieurs projets « en développement » comme la future production Lando (adaptée en film), une histoire Jedi ancienne, ou encore le script proposé par Taika Waititi (Thor : love and thunder), sont en suspens ou en phase de réévaluation. Les décisions finales reviendront à l’équipe Filoni/Brennan.

Les impacts de ce départ ?

Ce départ marque une rupture majeure dans la gestion de Star Wars — d’une présidence souvent critiquée pour ses choix narratifs à une direction saluée par une partie des fans comme plus « authentique » à l’esprit original de la saga. L’arrivée de The Mandalorian and Grogu au cinéma en mai prochain (22 mai 2026) constituera le premier grand test de cette nouvelle ère.

