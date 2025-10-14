Qu’avons-nous vu au Festival Lumière 2025 ?

Du 12 au 19 octobre, le Festival Lumière 2025 célèbre le cinéaste américain Michael Mann. L’occasion de (re)voir tous ses films dans les cinémas de Lyon. Or, le réalisateur de Heat n’est pas la seule vedette de l’événement. En effet, le Festival Lumière se consacre, d’une manière plus large, au cinéma de patrimoine et reçoit de nombreux invités, comme Natalie Portman ou Guillermo Del Toro. Durant toute la durée de l’événement, nos chroniqueurs vous livrent leurs meilleures séances.

Lundi 13 octobre 2025

HARD BOILED – À TOUTE ÉPREUVE (John Woo – 1992)

Dernier film réalisé à Hong Kong avant le départ de John Woo pour les États-Unis, HARD BOILED – À TOUTE ÉPREUVE s’inscrit dans un contexte socio-économique troublé. À l’approche de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, les triades prolifèrent dans un climat de corruption et de violence. Une atmosphère chaotique et pressante que retranscrit le film de John Woo, lui-même tourné dans un rush constant, et qui va s’imprégner de cette sensation d’urgence. Histoire de flics et de voyous singulière, HARD BOILED – À TOUTE ÉPREUVE s’ouvre dans l’accalmie d’un concert de jazz, avant de nous précipiter dans sa course folle, entre gunfights chorégraphiés, explosions en tous genres et bande son au charme suranné. Le tout, dans une maîtrise parfaite de l’espace et du rythme époustouflante – propre à son réalisateur. L.N.

