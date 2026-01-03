Films et séries les plus attendus de 2026 : les sorties cinéma et SVOD à ne pas manquer

Blockbusters attendus, suites événementielles, grands auteurs et séries très attendues sur les plateformes : 2026 s’annonce comme une année particulièrement riche pour le cinéma et le streaming. Des salles obscures aux services SVOD, de nombreuses productions s’imposent déjà comme des rendez-vous incontournables.

Voici notre sélection des films et séries les plus attendus de 2026, entre sorties cinéma majeures et programmes événementiels annoncés sur Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, HBO Max ou Paramount+.

N’hésitez pas à nous dire vos attendus dans les commentaires !

Les films les plus attendus en salles en 2026

28 Ans Plus Tard : Le Temple Des Morts (14 janvier 2026)

Suite directe de l’univers initié par 28 jours plus tard, ce nouvel opus prolonge le cauchemar post-apocalyptique avec une ambition clairement affichée : installer une nouvelle trilogie. L’attente est forte, tant la saga est devenue culte auprès des amateurs de cinéma horrifique et de thrillers nerveux.

The Bride ! (4 mars 2026)

Maggie Gyllenhaal revisite l’univers de Frankenstein sous un angle inédit, centré sur la figure de la mariée. Présenté comme un film audacieux et radical, il fait déjà partie des paris artistiques majeurs de 2026.

Projet dernière chance (18 mars 2026)

Adapté du roman à succès d’Andy Weir (Seul sur Mars), le film met en scène Ryan Gosling dans une mission spatiale désespérée pour sauver l’humanité. Un projet de science-fiction “hard SF” qui promet un mélange d’émotion, de spectacle et de réflexion scientifique.

Super Mario Galaxy – Le Film (1er avril 2026)

Nouveau volet animé issu de l’univers Nintendo, ce film s’inspire directement de l’un des épisodes les plus appréciés de la saga vidéoludique. Fort du succès du premier film, Nintendo et Illumination visent clairement un nouveau carton mondial.

Michael (22 avril 2026)

Le biopic consacré à Michael Jackson ambitionne de retracer la carrière et la complexité du “Roi de la Pop”. Très attendu, le film suscite autant de curiosité que de débats, tant le sujet est sensible.

Mortal Kombat II (6 mai 2026)

Suite directe du reboot sorti en 2021, Mortal Kombat II promet d’approfondir l’univers et de proposer des affrontements encore plus spectaculaires. Le film est attendu par les fans pour son respect du matériau original et son ton résolument brutal.

The Mandalorian & Grogu (20 mai 2026)

Star Wars revient enfin au cinéma avec les personnages emblématiques de la série Disney+. Pensé comme une véritable porte d’entrée pour le grand public, le film ambitionne de réconcilier les fans de la saga avec une aventure spectaculaire taillée pour le grand écran.

Les Maîtres de l’univers (5 juin 2026 – Sortie US)

He-Man et l’univers d’Eternia font leur grand retour en live action. Entre nostalgie assumée et volonté de moderniser la franchise, ce film est l’un des paris les plus risqués – et les plus attendus – du cinéma de divertissement en 2026.

Disclosure Day (10 juin 2026)

Steven Spielberg revient à la science-fiction avec un film centré sur les phénomènes extraterrestres. Un projet très surveillé, tant le cinéaste a marqué durablement le genre avec Rencontres du troisième type.

Toy Story 5 (17 juin 2026)

Pixar ressuscite sa saga phare avec un cinquième opus attendu au tournant. Après une conclusion jugée parfaite par beaucoup, cette nouvelle aventure devra prouver qu’elle a encore quelque chose à raconter sans trahir l’esprit de la franchise.

Supergirl (24 juin 2026)

Le personnage de Supergirl fait son entrée officielle dans le nouveau DC Universe. Ce film est présenté comme un pilier de la relance orchestrée par James Gunn, avec une approche plus épique et structurante pour la suite.

L’odyssée (15 juillet 2026)

Christopher Nolan s’attaque à l’un des récits fondateurs de la littérature occidentale : L’Odyssée. Annoncé comme un film monumental, pensé pour l’IMAX, le projet intrigue autant par son ambition que par le mystère qui entoure encore sa forme.

Spider-Man : Brand New Day (29 juillet 2026)

Nouvelle aventure solo pour le Spider-Man incarné par Tom Holland. Ce film est attendu comme un tournant, chargé de redéfinir le futur du personnage au sein du Marvel Cinematic Universe.

Street Fighter (14 octobre 2026)

Nouvelle adaptation de la licence culte de Capcom, ce Street Fighter ambitionne de corriger les erreurs du passé. Le projet est très surveillé, tant la franchise bénéficie d’une popularité intacte auprès des joueurs et des fans de films d’action.

Hexed (25 novembre 2026)

Disney Animation prépare un film original pour la fin d’année 2026. Peu d’informations ont filtré, mais le studio espère recréer la surprise et l’enthousiasme des grands classiques auprès du public familial.

Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson (25 novembre 2026)

Ce nouvel opus plonge dans le passé de Panem, en s’intéressant à un événement clé de l’univers imaginé par Suzanne Collins. Une extension très attendue d’une saga toujours populaire, aussi bien en librairie qu’au cinéma.

Jumanji 3 (9 décembre 2026)

Troisième aventure dans l’univers Jumanji, avec le retour attendu de son casting vedette. La franchise a su se réinventer avec succès, et ce nouvel épisode vise à confirmer son statut de divertissement familial incontournable.

Avengers : Doomsday (16 décembre 2026)

Marvel réserve son coup de force pour la fin de l’année avec un nouvel opus Avengers. Présenté comme un film-charnière pour la suite du MCU, il concentre déjà toutes les attentes – et les inquiétudes – des fans.

Dune : troisième partie (18 décembre 2026 – Sortie US)

Si le projet se confirme, Denis Villeneuve conclurait son adaptation de l’œuvre de Frank Herbert avec un troisième film très attendu. L’enjeu est immense : offrir une conclusion à la hauteur de l’ambition artistique et du succès critique des deux premiers volets.

Les films et séries événements attendus sur les plateformes SVOD en 2026

Hijack – Saison 2 (14 janvier 2026 – Canal+ / Apple TV)

Après une première saison très tendue, Hijack revient avec de nouveaux enjeux et une pression toujours aussi constante. La série s’est imposée comme l’un des thrillers les plus efficaces du streaming récent.

Les Sept Cadrans d’Agatha Christie (15 janvier 2026 – Netflix)

Nouvelle adaptation d’Agatha Christie, cette série promet une enquête sophistiquée et une atmosphère fidèle à l’œuvre originale. Netflix poursuit ainsi son exploration du polar classique revisité.

Star Trek : Starfleet Academy (15 janvier 2026 – Paramount+)

Cette nouvelle série Star Trek s’intéresse à la formation des futurs officiers de la Fédération. Un projet pensé pour élargir l’univers tout en attirant une nouvelle génération de fans.

A Knight of the Seven Kingdoms (19 janvier 2026 – HBO Max)

Spin-off de Game of Thrones, la série adapte les aventures de Dunk et l’Œuf. Plus intimiste, elle explore Westeros à une autre époque, tout en conservant l’ADN de la saga.

L’affaire Laura Stern (22 janvier 2026 – HBO Max)

Mini-série dramatique inspirée de faits divers, centrée sur une enquête complexe et humaine. HBO Max mise ici sur un récit dense et émotionnel.

The Wrecking Crew (Prime Video – 28 janvier 2026)

Prime Video mise sur un film d’action spectaculaire pour marquer le début de l’année 2026. Pensé comme un pur divertissement, le film vise clairement le statut de “blockbuster de plateforme”.

Wonder Man (28 janvier 2026 – Disney+)

Marvel introduit un nouveau personnage de son univers avec cette série très attendue. Wonder Man est présentée comme une proposition plus décalée au sein du MCU.

Rooster (mars 2026 – HBO Max)

Peu d’informations ont filtré sur ce projet encore très mystérieux. Rooster est néanmoins déjà identifié comme l’une des nouveautés fortes de la plateforme pour 2026.

Young Sherlock (4 mars 2026 – Prime Video)

Relecture moderne des jeunes années de Sherlock Holmes, cette série vise un public large. Prime Video parie sur une approche plus accessible et rythmée du mythe.

Peaky Blinders : L’Immortel (Netflix – 20 mars 2026)

Le retour très attendu de l’univers Peaky Blinders sous forme de long-métrage. Cette conclusion cinématographique promet de prolonger la mythologie de la série avec une ambition digne du grand écran.

The Testaments (avril 2026 – Disney+)

Suite directe de The Handmaid’s Tale, cette série adapte le roman de Margaret Atwood. Un projet majeur, attendu pour prolonger et renouveler cet univers dystopique emblématique.

Malcolm : Life’s Still Unfair (10 avril 2026 – Disney+)

Retour inattendu de l’univers de Malcolm, cette nouvelle série joue la carte de la nostalgie assumée. Elle promet de retrouver l’humour et l’esprit irrévérencieux qui ont fait le succès de l’original.

Narnia : Le Neveu du magicien (Netflix – 25 décembre 2026)

Greta Gerwig lance la nouvelle saga Narnia pour Netflix avec une adaptation ambitieuse du roman fondateur. Le film bénéficiera d’une sortie IMAX avant son arrivée sur la plateforme, signe de l’importance stratégique du projet.

Spider-Noir (2026 – Prime Video)

Série dérivée de l’univers Spider-Man, Spider-Noir adopte une esthétique sombre et rétro. Le projet intrigue par son ton plus adulte et stylisé.

Orgueil et Préjugés (2026 – Netflix)

Netflix propose une nouvelle adaptation du classique de Jane Austen. Une relecture contemporaine très attendue, destinée à séduire un public large.

Stuart Fails to Save the Universe (2026 – HBO Max)

Spin-off de The Big Bang Theory, la série s’annonce comme une comédie de science-fiction décalée. Un pari audacieux qui joue sur la popularité de la franchise.

Buffy the Vampire Slayer : New Sunnydale (2026 – Disney+)

Nouvelle incarnation de l’univers Buffy, cette série vise à relancer la franchise pour une nouvelle génération. Le projet est très surveillé par les fans historiques.

Stranger Things : Tales from ’85 (2026 – Netflix)

Série dérivée de Stranger Things, centrée sur de nouvelles histoires se déroulant dans les années 1980. Netflix capitalise sur l’un de ses plus grands succès.

Carrie (2026 – Prime Video)

Nouvelle adaptation du roman de Stephen King, Carrie revient sous forme de série. Un projet attendu pour son potentiel dramatique et horrifique.

Alice (2026 – HBO Max)

Réinterprétation annoncée comme sombre et moderne de l’œuvre de Lewis Carroll. HBO Max mise sur une approche audacieuse pour revisiter ce classique.

