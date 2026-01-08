Top films 2025 : les films marquants de l’année selon la rédaction

En 2025, le cinéma a une nouvelle fois brillé par sa diversité, entre propositions d’auteurs affirmées, œuvres politiques, récits intimes et films de genre ambitieux. La rédaction du Blog du Cinéma a retenu dix films particulièrement marquants, qui ont accompagné et nourri l’année cinématographique.

Cette sélection ne constitue pas un classement : il s’agit avant tout de dix œuvres qui nous ont durablement marqués, par leur mise en scène, leurs thématiques ou l’émotion qu’elles ont suscitées.

A Real Pain – Jesse Eisenberg

Sortie en salles : 26 février 2025

Jesse Eisenberg signe un film intime et mélancolique autour de deux cousins que tout oppose, réunis par un voyage en Pologne sur les traces de leur histoire familiale. A Real Pain explore avec pudeur le deuil, la mémoire et les non-dits, porté par une écriture sensible et profondément humaine.

Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson

Sortie en salles : 24 septembre 2025

Paul Thomas Anderson livre une œuvre dense et habitée, où les trajectoires individuelles se heurtent aux fractures sociales et politiques contemporaines. Sa mise en scène ample et maîtrisée accompagne un récit traversé par une tension constante et des personnages d’une grande complexité.

Sorry, Baby – Eva Victor

Sortie en salles : 23 juillet 2025

Entre comédie douce-amère et chronique générationnelle, Sorry, Baby capte les errances sentimentales et existentielles d’une jeunesse en quête de sens. Eva Victor impose un regard singulier, mêlant humour, fragilité et lucidité sur les relations humaines.

Substitution – Bring Her Back – Michael Philippou & Danny Philippou

Sortie en salles : 30 juillet 2025

Les frères Philippou confirment leur maîtrise de l’horreur psychologique avec ce récit glaçant autour du deuil et du refus de l’absence. Bring Her Back s’appuie sur une atmosphère oppressante et une mise en scène nerveuse pour questionner les limites du chagrin.

Oui – Nadav Lapid

Sortie en salles : 17 septembre 2025

Fidèle à son cinéma frontal, Nadav Lapid propose une œuvre politique et intime où chaque choix devient un acte engagé. Oui interroge la compromission, l’identité et la liberté individuelle dans un monde traversé par la peur et la pression idéologique.

L’inconnu de la Grande Arche – Stéphane Demoustier

Sortie en salles : 5 novembre 2025

Stéphane Demoustier s’attache à une figure méconnue liée à la construction de la Grande Arche de la Défense. Entre récit humain et réflexion sur les mécanismes du pouvoir, le film séduit par sa sobriété et son regard profondément humaniste.

Sinners – Ryan Coogler

Sortie en salles : 16 avril 2025

Ryan Coogler signe un film sombre et puissant, traversé par les thèmes de la culpabilité, de la rédemption et de l’héritage. Porté par une mise en scène tendue et un casting solide, Sinners confirme la capacité du cinéaste à mêler cinéma de genre et propos politique.

Life of Chuck – Mike Flanagan

Sortie en salles : 11 juin 2025

Adapté d’une nouvelle de Stephen King, Life of Chuck surprend par sa douceur et sa poésie. Mike Flanagan livre un récit bouleversant sur la vie, la mémoire et la manière dont une existence ordinaire peut laisser une empreinte durable.

Sortie en salles : 3 décembre 2025

Romane Bohringer signe un film délicat et profondément personnel, centré sur la transmission, les silences et les liens familiaux. Une œuvre pudique et émouvante, portée par une sincérité désarmante.

Comment devenir riche (grâce à sa grand-mère) – Pat Boonnitipat

Sortie en salles : 16 avril 2025

Sous ses allures de comédie légère, le film de Pat Boonnitipat aborde avec finesse les questions d’héritage, de famille et d’ambition. Drôle et touchant, il séduit par son regard tendre et malicieux sur les rapports intergénérationnels.

Top Rédactrice – Agathe

Mon top films de l’année dit surtout une chose : je ne crois pas beaucoup à l’opposition entre films « esthétiques » et films « politiques ». Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson, A Real Pain de Jesse Eisenberg, Classe moyenne d’Antony Cordier et Un simple accident de Jafar Panahi sont des films très différents, mais qui ont tous en commun de parler du monde sans jamais oublier le plaisir de cinéma. PTA transforme une Amérique fracturée en fresque politique et sensorielle, avec trois heures qui passent sans ennui, une mise en scène vivante, généreuse, toujours en mouvement. Jesse Eisenberg filme la douleur intime avec beaucoup de retenue et touche juste avec peu d’effets, en restant au plus près des émotions. Classe moyenne surprend là où on ne l’attend pas : Antony Cordier s’aventure sur un terrain miné, la satire de classe, et en fait un thriller social cruel, drôle et imprévisible.

C’est aussi pour ça que Un simple accident m’a marquée. J’ai entendu dire que sa Palme d’or serait davantage symbolique qu’artistique, un geste politique. C’est une lecture bien cynique. Le film est politique, évidemment : Jafar Panahi a tourné ce film clandestinement, alors qu’il sortait de prison et qu’il lui était interdit de filmer. Mais il est aussi très beau, très bien écrit, très bien construit. Il raconte des trajectoires humaines, des traumatismes, des dilemmes moraux, et c’est justement ce regard-là qui fait la force du film. Ce n’est pas l’un ou l’autre : on peut faire un film de combat et un grand film de cinéma en même temps.

Top Rédacteur – Flavien

Sorry, Baby (Eva Victor)

Valeur sentimentale (Joachim Trier)

Black Dog (Guan Hu)

A Real Pain (Jesse Eisenberg)

L’Épreuve du feu (Aurélien Peyre)

Top Rédactrice – Lilyy

Promesse non tenue : Wolf Man (Leigh Whannell)

Une très belle année pour le cinéma de genre, ponctuée par un été aux sorties abondantes, avec du grand film d’horreur populaire type Destination Finale, du film d’auteur comme Alpha de Ducournau, et des pépites venues d’Australie comme Dangerous Animals de Sean Byrne et l’excellent Bring Her Back des frères Philippou… 2025 nous aura effectivement gâtés en la matière, avec des propositions variées, qui témoignent de toute la richesse de ce cinéma.

Top Rédactrice – Lisa

Yes (Nadav Lapid)

Nouvelle Vague (Richard Linklater)

Arco (Ugo Bienvenu)

L’Inconnu de la Grande Arche (Stéphane Demoustier)

Dossier 137 (Dominik Moll)

« Le cinéma français, c’est nul. » Chaque année, cette sempiternelle critique refait surface sur les réseaux sociaux. Nos artistes ont une fois de plus fait taire ces préjugés. En racontant notre histoire collective à travers des films palpitants comme L’Inconnu de la Grande Arche et Dossier 137. En offrant un peu d’espoir à travers Arco, rien de moins que le Cristal d’Or du dernier Festival d’Annecy. Ou en ravivant l’esprit de la Nouvelle Vague… nous rappelant qu’au fond, on descend un peu tous de Godard.

Top Rédacteur – Nathan

Comment devenir riche (grâce à sa grand-mère) (Pat Boonnitipat)

Ghostlight (Kelly O’Sullivan, Alex Thompson)

Wake Up Dead Man (Rian Johnson)

Thunderbolts* (Jake Schreier)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – La Forteresse Infinie (Haruo Sotozaki)

Ce top 5 rassemble des films très différents, et dit sans doute autant de choses sur le cinéma que sur ma manière de le regarder. En tête, des longs métrages discrets, peu spectaculaires, parfois peu visibles, qui travaillent l’émotion à bas bruit et avec peu de moyens. Plus loin dans la sélection, l’échelle change. Les récits s’élargissent, les dispositifs deviennent plus affirmés. Mais l’intérêt reste intact : celui de voir comment le cinéma, même dans ses formes les plus codifiées, peut encore produire quelque chose de juste.

Pris séparément, ces films n’ont pas grand-chose en commun. Réunis ici, ils rappellent simplement que le cinéma est avant tout un geste humain, dont la cohérence ne se mesure pas en catégories, mais en sensations.

Top Rédactrice – Sarah

Sinners (Ryan Coogler)

No Other Choice (Park Chan-wook)

The Woman Who Poked the Leopard (Patience Nitumwesiga)

Nino (Pauline Loquès)

Weapons (Zach Cregger)

Promesse non tenue : Mickey 17 (Bong Joon-ho)

Malgré les sequels, les prequels, les spin-off et tout le flot ininterrompu de ces termes importés, force est de constater que rien ne vaut un scénario original. Ce top 2025 en est la parfaite démonstration : les réalisateurs et réalisatrices qui osent s’aventurer hors des sentiers battus rappellent qu’il suffit parfois d’une idée neuve pour illuminer une séance de cinéma et ranimer notre enthousiasme de cinéphiles.

Top Rédacteur – Simon

Life of Chuck (Mike Flanagan)

Les Dents de la mer – Les Secrets d’un film culte (Laurent Bouzereau)

Roofman (Derek Cianfrance)

Train Dreams (Clint Bentley)

Thunderbolts* (Jake Schreier)

Une fois n’est pas coutume, j’ai loupé plein de films, mais parmi ceux vus, Life of Chuck restera gravé à jamais grâce à sa faculté à raconter des choses pourtant pas les plus originales, mais à le faire avec beaucoup d’élégance et d’humanité. D’humanité, il en est aussi question quand Laurent Bouzereau s’associe une nouvelle fois à Spielberg pour raconter l’implication humaine derrière Jaws, quand Derek Cianfrance fait de Channing Tatum l’un des braves gars les plus touchants de l’année, ou quand Clint Bentley suit les réflexions universelles de Joel Edgerton au milieu des arbres…

Niveau hollywoodien, malgré de grosses déceptions particulièrement tristes (Kaamelott, Mission : Impossible ou Jurassic World), les franchises ont su redonner quelques couleurs au blockbuster, notamment l’inévitable MCU avec le sympathique et assez charmant 4 Fantastiques : Premiers Pas, mais surtout le très touchant Thunderbolts*, qui a cueilli absolument tout le monde alors que la planète entière s’attendait à une daube sans nom (quand Superman ou F1 ont plein de défauts mais retrouvent un certain charme à l’ancienne). Espérons que les annonces très excitantes du moment concernant Marvel redonnent ses lettres de noblesse au grand spectacle super-héroïque et fédérateur que le genre — on l’a oublié alors que c’est une de ses plus belles qualités — est parfait pour véhiculer.

Top Rédactrice – Sylvie-Noëlle

Dites-lui que je l’aime (Romane Bohringer)

Je suis toujours là (Walter Salles)

L’inconnu de la grande Arche (Stéphane Demoustier)

La femme la plus riche du monde (Thierry Klifa)

L’agent secret (Kleber Mendonça Filho)

Définir un top des 5 meilleurs films revient toujours à classer le souvenir de mes émotions, à en choisir certains et donc à renoncer à tant d’autres ! Même si l’exercice est difficile, les films de mon top 2025 sont finalement assez représentatifs de ce qu’il reste de mes ressentis, même au 2e visionnage, autant au niveau de la mise en scène, de la contextualisation historique, du scénario que du casting : audace, droit au cœur, jubilation et empathie !

