Le Festival du Film de Fesses fait monter la température

Du 28 juin au 2 juillet 2023, le Festival du Film de Fesses va réchauffer les salles de cinéma de Paris avec une programmation autour des fantasmes.

Célébration incontournable du cinéma érotique, le Festival du Film de Fesses fête cette année sa 8e édition en investissant quatre salles de cinéma parisiennes : le Reflet Médicis, le Majestic Bastille, le cinéma L’Archipel et le Grand Action.

Entre avant-premières, cartes blanches et compétition de courts-métrages, l’événement dévoile une programmation alléchante ! L’occasion parfaite de (re)découvrir EYES WIDE SHUT, le classique de Stanley Kubrick en odorama ou encore de visionner le IRMA VEP d’Olivier Assayas, le film de 1996 et non pas la série de 2022. Surprise pour les courts-métrages, on se donne rendez-vous en salles ce week-end !

Mercredi 28 juin

Soirée d’Ouverture à 20h au Majestic Bastille

EYES WIDE SHUT de Stanley Kubrick en odorama

La séance sera suivie d’un échange avec Axel Cadieux auteur de l’ouvrage : Le Dernier Rêve de Stanley Kubrick – Enquête sur Eyes Wide Shut ainsi qu’avec l’équipe du Journal d’un Anosmique -collectif partenaire des créations olfactives de la séance !

Jeudi 29 juin

Carte blanche à Elles en font des caisses ft. Esmé Planchon à 19h à L’Archipel

EMBRUJADA de Armando Bo

Carte blanche à Lawrens Diaz & Luisa Pastran à 21h à L’Archipel

JENNIFER’S BODY de Karyn Kusama en 35 mm

La séance est organisée en partenariat avec LA CLEF REVIVAL.

Vendredi 30 juin

Avant-Première à 20h au Majestic Bastille

HOW TO HAVE SEX en présence de la réalisatrice Molly Manning Walker

La séance est organisée en partenariat avec le Smells like teen spirit Festival.

Samedi 1 juillet

Hommage à Paul Vecchiali à 14h au Grand Action

CHANGE PAS DE MAIN de Paul Vecchiali

La séance, organisée en partenariat avec Les Cahiers du cinéma, sera suivie d’une présentation avec Pascal Cervo, auteur, et Pierre Eugène, critique.

Compétition courts-métrages #1 à 16h au Grand Action

Séance en présence des cinéastes

Avant-Première à 18h au Grand Action

UN PRINCE de Pierre Creton

La séance, organisée en partenariat avec Chaos Reign, sera suivie d’une rencontre animée par Luc Chessel, critique, avec Antoine Pirotte, acteur et chef opérateur.

Avant-Première à 20h au Grand Action

KAMIKAZE HEARTS de Juliet Bashore

La séance est organisée en partenariat avec le Festival Entrevues de Belfort.

Carte blanche à Bonnie Banane à 21h30 au Grand Action

Film surprise !

Dimanche 2 juillet

Compétition courts-métrages #2 à 14h au Reflet Médicis

Séance en présence des cinéastes

Compétition courts-métrages #3 à 16h au Reflet Médicis

Séance en présence des cinéastes

Carte blanche à Paloma/Hugo Bardin à 18h au Reflet Médicis

IRMA VEP de Olivier Assayas

Cérémonie de clôture à 20h30 au Reflet Médicis

Double programme avec SPLIT de Iris Brey (deux premiers épisodes en avant-première) puis Carte Blanche d’Iris Brey avec la projection de GO FISH de Rose Troche.

