Le Champs-Elysées Film Festival 2023 dévoile son palmarès

Pendant une semaine, les cinémas des Champs-Elysées étaient en fête pour la 12e édition du CEFF, toujours dédiée au cinéma indépendant français et américain.

Tourné cette année autour de l’intime, de l’amour et de la liberté, le Champs-Élysées Film Festival s’est clôturé hier soir dans l’une des salles du Cinéma Publicis. Après plusieurs projections en avant-première et de nombreuses conférences, il était l’heure pour les différents Jurys de remettre les récompenses de cette année.

Formats longs

Le Jury de la Catégorie Long-Métrage, présidé par Bertrand Bonello et composé de Penelope Bagieu, Irène Drésel, Ellie Foumbi ainsi que de Rabah Nait Oufella, a remis quatre prix à différents longs issus de la compétition officielle. Le Jury Presse, composé quant à lui de Alexis Bernier, Sarah Gandillot, Timé Zoppé et Simon Riaux, a remis deux Prix de la Critique à deux longs issus de la compétition ainsi qu’une Mention Spéciale. Enfin, le public était invité à voter à la fin de chaque séance.

Grand Prix du Jury du Meilleur Long-Métrage Américain : KOKOMO CITY de D. Smith

du Meilleur Long-Métrage Américain : de Grand Prix du Jury du Meilleur Long-Métrage Français : ÉTAT LIMITE de Nicolas Peduzzi

du Meilleur Long-Métrage Français : de Prix du Jury du Meilleur Réalisateur Américain : Sebastiàn Silva pour ROTTING IN THE SUN

du Meilleur Réalisateur Américain : pour Prix du Jury de la Meilleure Réalisatrice Français : Sepideh Farsi pour LA SIRÈNE

de la Meilleure Réalisatrice Français : pour Prix de la Critique du Meilleur Long-Métrage Américain remis par le Jury Presse : KOKOMO CITY de D. Smith

du Meilleur Long-Métrage Américain remis par le Jury Presse : de Prix de la Critique du Meilleur Long-Métrage Français remis par le Jury Presse : ÉTAT LIMITE de Nicolas Peduzzi

du Meilleur Long-Métrage Français remis par le Jury Presse : de Prix du Public du Meilleur Long-Métrage Américain : ANOTHER BODY de Sophie Compton et Reuben Hamlyn

du Meilleur Long-Métrage Américain : de Prix du Public du Meilleur Long-Métrage Français : VINCENT DOIT MOURIR de Stéphan Castang

du Meilleur Long-Métrage Français : de Stéphan Castang Mention Spéciale du Jury Presse : Purdey et Makenzy Lombet dans IL PLEUT DANS LA MAISON de Paloma Sermon-Daï

Formats courts

Le Jury de la Catégorie Court-Métrage, présidé par Rebeka Warrior et composé de Charlotte Abramow, Geordy Coutureau, Simon Rieth ainsi que Lina Soualem, a remis trois prix et deux Mentions Spéciales à différents courts et moyens métrages issus de la compétition officielle. Comme pour les formats longs, le public était invité à voter à la fin des séances.

Grand Prix du Jury du Meilleur Court Métrage Américain : LOLLYGAGA de Tij D’oyen

du Meilleur Court Métrage Américain : de Grand Prix du Jury du Meilleur Court Métrage Français : ex-aequo à PHALÈNE de Sarah-Anaïs Desbenoit et BOLÉRO de Nans Laborde-Jourdaa

du Meilleur Court Métrage Français : ex-aequo à de et de Grand Prix du Jury du Meilleur Moyen Métrage Français : EURIDICE, EURIDICE de Lora Mure-Ravaud

du Meilleur Moyen Métrage Français : de Mention Spéciale du Jury Formats Courts (américain) : MARGIE SOUDEK’S SALT AND PEPPER SHAKERS de Meredith Brooks

Formats Courts (américain) : de Mention Spéciale du Jury Formats Courts (français) : PACIFIC CLUB de Valentin Noujaïm

Formats Courts (français) : de Prix du Public du Meilleur Court Métrage Américain : MY YEAR OF DICKS de Sara Gunnardsdóttir

du Meilleur Court Métrage Américain : de Prix du Public du Meilleur Court Métrage Français : SHAKE UP de Anne Steffens

du Meilleur Court Métrage Français : de Prix du Public du Meilleur Moyen Métrage Français : LES CHENILLES de Michelle et Noel Keserwany

du Meilleur Moyen Métrage Français : de Prix France Télévisions du Court Métrage Français : L’ACTEUR de Hugo David et Raphaël Quenard

Sarah Cerange

