Le Festival Lumière célèbre Tim Burton du 15 au 23 octobre

Le réalisateur américain recevra le Prix Lumière au Palais des congrès de Lyon le 21 octobre 2022.

Le Festival Lumière honorera la carrière de Tim Burton en projetant l’entière filmographie du réalisateur dans les cinémas du Grand-Lyon, du 15 au 23 octobre 2022. Entre autres séances spéciales, il recevra le quatorzième Prix Lumière le vendredi 21 octobre, succédant ainsi à Clint Eastwood, Quentin Tarantino ou Catherine Deneuve.

Festival de cinéma de patrimoine au rayonnement mondial, l’événement se déroule chaque automne à Lyon, berceau des frères Lumière, inventeurs du cinématographe dans sa forme première. En parallèle de la vaste programmation consacrée à Tim Burton, le Festival Lumière propose, cette année, différents hommages et thématiques, comme une rétrospective consacrée à Louis Malle ou un cycle de films cultes, de Lost Highway à Scream, en passant par Pulp Fiction.

Le Festival Lumière a lieu du 15 au 23 octobre 2022 à l’Institut Lumière et dans de nombreux cinémas de Lyon et sa région. Pour plus d’informations, rendez-vous sur festival-lumiere.org.

