L’édition 2024 du Champs-Élysées Film Festival dévoile sa sélection de courts et moyens métrages

Du 18 au 25 juin prochain, cinq cinémas de l’avenue la plus célèbre au monde vont accueillir l’édition 2024 du Champs-Élysées Film Festival. L’occasion de faire le point sur les moyens et courts métrages sélectionnés cette année.

Présidé par Jean-Baptiste Durand, César du meilleur premier film, le Jury Format Courts 2024 est également composé de Émilie Bisavoine, Park Ji-Min, Nans Laborde-Jourdàa et Ovidie. Cette année, le Jury remettra les deux Grands Prix du Jury du meilleur court métrage ainsi que le Grand Prix du meilleur moyen métrage.

Pour en savoir plus sur le palmarès, rende-vous le mardi 25 juin 2024 pour la cérémonie de clôture.

La compétition de courts métrages français

6000 MENSONGES de Simon Rieth

ALL THAT LOVE ALLOWS de Emily Curtis

CORPS TANNÉS de Malou Six

FLATASTIC de Alice Saey

FOR HERE AM I SITTING IN A TIN CAN FAR ABOVE THE WORLD… de Gala Hernández López

FURIEUSES de Thomas Vernay

HARAKA, HARAKA de Germain Le Carpentier

LES LIENS DU SANG de Hakim Atoui

MES RACINES D’AMOUR de Juliette Marrécau

PAPILLON de Florence Miailhe

SARCOPHAGUS OF DRUNKEN LOVES de Joana Hadjithomas & Khalil Joreige

SOL BÉNI de Maky Margaridis & Tristan Feres

La compétition de courts métrages américains

BOB’S FUNERAL de Jack Dunphy

CHRISTMAS, EVER DAY de Faye Tsakas

I WOULD’VE BEEN HAPPY de Jordan Wong

MERMAN de Sterling Hampton

TENNIS, ORANGES de Sean Pecknold

SAY HI AFTER YOU DIE de Kate Jean Hollowell

SIESTA de Gustavo René Sanabria

SOMBRAS NADA MÁS de Kathy Mitrani

TWO SUNS de Yuqing Lai

VERY GENTLE WORK de Nate Lavey

WE RIDE FOR HER de Prairie Rose Seminole & Katrina Lillian Sorrentino

La compétition de moyens métrages

ANAPIDAE de Mathieu Morel

BERTHE IS DEAD BUT IT’S OK de Sacha Trilles

INCIDENT de Bill Morrison

PETIT SPARTACUS de Sara Ganem

RESET de Souliman Schelfout

VOYAGE DE DOCUMENTATION DE MADAME ANITA CONTI de Louise Hémon

Sarah Cerange

