Streaming : les films et séries les plus regardés cette semaine

Chaque semaine, Le Blog du Cinéma dresse le classement des films et séries les plus regardés en streaming, à partir des données de JustWatch. Une photographie précieuse des habitudes de visionnage, qui permet de suivre l’évolution des tendances et les œuvres qui captent l’attention des abonnés aux plateformes.

Films : TEAM DÉMOLITION en tête cette semaine

TEAM DÉMOLITION s’impose cette semaine comme le film le plus regardé en streaming. Le long métrage réunit un groupe de personnages aux profils très différents, contraints de collaborer autour d’un objectif commun qui les dépasse. L’action et la tension structurent le récit, porté par une dynamique de groupe faite de conflits, de rivalités et de solidarité progressive. Une mécanique efficace, reposant sur la complémentarité des personnages et l’intensité des missions.

À la deuxième place, THE RIP s’inscrit dans le registre du thriller policier. Le film suit une unité de police de Miami confrontée à une découverte aussi inattendue que dangereuse : plusieurs millions de dollars dissimulés lors d’une descente. Très vite, la tentation de l’argent fragilise la cohésion du groupe. La défiance s’installe, les alliances vacillent et la violence devient une issue de plus en plus plausible.

SINNERS complète le podium. Le film plonge dans une communauté marquée par la violence et les non-dits, où plusieurs personnages doivent affronter le poids de leurs fautes passées. Entre culpabilité, foi et désir de rédemption, le récit avance par touches successives, alternant confrontations directes et séquences plus introspectives, sans jamais livrer toutes ses réponses d’emblée.

Séries : FALLOUT reste en pole position

Côté séries, FALLOUT conserve la première place des programmes les plus regardés. Adaptée de la célèbre licence vidéoludique, la série de science-fiction post-apocalyptique se déroule plusieurs siècles après une guerre nucléaire. Elle suit Lucy, une jeune femme élevée dans un abri souterrain, forcée de découvrir la surface après un événement tragique. Un monde violent et imprévisible s’ouvre alors à elle, peuplé de factions rivales et de créatures mutantes.

En deuxième position, A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS explore l’univers de Westeros bien avant les événements de GAME OF THRONES. La série adopte une approche plus intime, suivant un chevalier errant et son jeune écuyer au fil de leurs voyages. Elle met en avant les idéaux de la chevalerie, confrontés à la dure réalité d’un royaume profondément inégal.

Troisième cette semaine, PLURIBUS s’intéresse aux mécanismes du collectif. La série explore les tensions entre unité et individualité à travers des personnages confrontés à des enjeux qui les dépassent. Le récit progresse par dilemmes moraux et conflits d’intérêts, dans une ambiance posée mais souvent chargée de tension.

Ce classement hebdomadaire s'appuie sur les données de popularité agrégées par JustWatch, référence incontournable pour suivre l'offre et les tendances du streaming.

