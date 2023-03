Oscars 2023 : palmarès complet de la 95e cérémonie

Grand vainqueur de la soirée, Everything Everywhere All At Once est reparti avec 7 récompenses – dont Meilleur Film et Meilleure Réalisation – sur ses 11 nominations.

Meilleur Film

Everything Everywhere All at Once

A l’Ouest, rien de nouveau

Avatar – La Voie de l’eau

Les Banshees d’Inisherin

Elvis

The Fabelmans

Sans filtre

Tár

Top Gun : Maverick

Women Talking

Meilleure actrice

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

Ana de Armas – Blonde

Cate Blanchett – Tár

Andrea Riseborough – To Leslie

Michelle Williams – The Fabelmans

Meilleur acteur

Brendan Fraser – The Whale

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – Les Banshees d’Inisherin

Paul Mescal – Aftersun

Bill Nighy – Vivre

Meilleure actrice dans un second rôle

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once

Angela Bassett – Black Panther : Wakanda Forever

Hong Chau – The Whale

Kerry Condon – Les Banshees d’Inisherin

Stephanie Hsu – Everything Everywhere All at Once

Meilleur acteur dans un second rôle

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Brendan Gleeson – Les Banshees d’Inisherin

Judd Hirsch – The Fabelmans

Barry Keoghan – Les Banshees d’Inisherin

Brian Tyree Henry – Causeway

Meilleure réalisation

Daniel Kwan & Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Todd Field – Tár

Martin McDonagh – Les Banshees d’Inisherin

Ruben Östlund – Sans filtre

Steven Spielberg – The Fabelmans

Meilleur scénario original

Everything Everywhere All at Once – Daniel Kwan & Daniel Scheinert

Les Banshees d’Inisherin – Martin McDonagh

The Fabelmans – Tony Kushner & Steven Spielberg

Sans filtre – Ruben Östlund

Tár – Todd Field

Meilleur scénario adapté

Women Talking – Sarah Polley

A l’Ouest, rien de nouveau – Edward Berger, Lesley Paterson & Ian Stokell

Glass Onion – Rian Johnson

Top Gun : Maverick – Peter Craig, Justin Marks, Ehren Kruger, Eric Warren Singer & Christopher McQuarrie

Vivre – Kazuo Ishiguro

Meilleur film d’animation

Pinocchio

Alerte rouge

Le Chat Potté 2

Marcel the Shell with Shoes On

Le Monstre des mers

Meilleur film en langue étrangère

A l’Ouest, rien de nouveau (Allemagne)

Argentine, 1985 (Argentine)

Close (Belgique)

EO (Pologne)

The Quiet Girl (Irlande)

Meilleure photographie

A l’Ouest, rien de nouveau – James Friend

Bardo – Darius Khondji

Elvis – Mandy Walker

Empire of Light – Roger Deakins

Tár – Florian Hoffmeister

Meilleurs décors

A l’Ouest, rien de nouveau

Avatar – La Voie de l’eau

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Meilleurs costumes

Black Panther : Wakanda Forever

Babylon

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Une robe pour Mrs. Harris

Meilleurs maquillages et coiffures

The Whale

A l’Ouest, rien de nouveau

The Batman

Black Panther : Wakanda Forever

Elvis

Meilleur montage

Everything Everywhere All at Once

Les Banshees d’Inisherin

Elvis

Tár

Top Gun : Maverick

Meilleur son

Top Gun : Maverick

A l’Ouest, rien de nouveau

Avatar – La Voie de l’eau

The Batman

Elvis

Meilleurs effets visuels

Avatar – La Voie de l’eau

A l’Ouest, rien de nouveau

The Batman

Black Panther : Wakanda Forever

Top Gun : Maverick

Meilleure musique originale

Volker Bertelmann – A l’Ouest, rien de nouveau

Carter Burwell – Les Banshees d’Inisherin

Justin Hurwitz – Babylon

Son Lux – Everything Everywhere All at Once

John Williams – The Fabelmans

Meilleure chanson originale

RRR – « Naatu Naatu »

Black Panther : Wakanda Forever – « Life Me Up »

Everything Everywhere All at Once – « This Is A Life »

Tell It Like a Woman – « Applause »

Top Gun : Maverick – « Hold My Hand »

Meilleur documentaire

Navalny

A House Made of Splinters

Fire of Love

Tout ce que nous respirons

Toute la beauté et le sang versé

Meilleur court métrage documentaire

Ceux qui murmuraient à l’oreille de l’éléphanteau

Haulout

How Do You Measure a Year ?

Réduite au silence : l’effet Martha Mitchell

Stranger at the Gate

Meilleur court métrage

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Meilleur court métrage d’animation

L’Enfant, la taupe, le renard et le cheval

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

Écoutez-nous !