PADDINGTON et PADDINGTON 2 ressortent au cinéma et c’est une belle nouvelle !

C’est l’été, et quoi qu’on fasse, quel que soit le temps, l’actu ou les résultats des J.O., l’occasion est toujours bonne pour aller au cinéma, surtout quand des bons films ressortent comme ça, sans prévenir. Et en ce moment, alors que la première bande annonce du troisième opus a été dévoilée récemment, c’est le cas avec deux films parmi ce qui a été fait de mieux dans le genre dernièrement : PADDINGTON et PADDINGTON 2. Le premier étant visible jusqu’au mardi 6 août, et le second à partir du mercredi 7 août.

Londres et marmelade

En 2014, sortait sur les écrans la transposition d’un univers british très populaire chez nos amis anglais : les aventures de l’Ours Paddington. Paddington Bear a été créé par l’auteur anglais Michael Bond (rien à voir avec l’agent secret) et imaginé selon ses dires un soir de Noël 1956 ou le monsieur passa devant une devanture de magasin dans laquelle se trouvait un ours en peluche seul. Touché par le jouet solitaire, Bond l’offrit à sa femme, et aurait conçu le contexte de l’univers de son personnage en lien avec le statut d’enfants juifs réfugiés pendant la Seconde Guerre Mondiale et d’enfants londoniens qu’on évacuait vers la campagne pour échapper aux bombardements : « Ils avaient tous une étiquette autour de leur cou avec leurs noms et leurs adresses, et une petite valise ou un bagage contenant leurs biens les plus précieux. Donc Paddington, en un sens, était un réfugié, et j’estime qu’il n’y a pas de spectacle plus triste que celui d’un réfugié ». Et si, rassurez-vous, les films sont d’une grande légèreté et conçu pour un public jeune (mais pas que), c’est donc avec une vision tendre portée sur l’enfance que naquit un univers à la délicatesse et à l’élégance rare pour le genre.

Après avoir fait ses armes à la télévision, l’inconnu (à l’époque) Paul King réalise son premier long pour le cinéma en 2014 avec donc PADDINGTON. Suivant les aventures d’un ours débarquant à Londres depuis le Pérou après la perte de son foyer (son nom vient de la gare éponyme, à côté de laquelle vivaient l’auteur et sa femme), le film explore le sous-genre du film familial avec un style qui lui est propre en ne ménageant jamais ses efforts. Mélange d’animation (bluffante) et d’action live, les deux PADDINGTON sont en effet à l’opposé de ce que sont souvent ce genre de productions destinées à nos chères têtes blondes : intelligents, réellement drôles, fins et touchants. Dès les premières secondes et sa séquences en noir et blanc et format 4/3, King déploie tout un savoir-faire et un goût certain pour proposer des aventures à la direction artistique inspirée de bout en bout, que ce soit par l’image, le son, le montage ou le jeu d’acteur, chaque séquence se montre imparable et très agréable à suivre. Les idées visuelles (le panneau lumineux Lost qui s’illumine en Lost & Found quand la mère trouve Paddington, la blague sur l’orphelinat…), sonores (la scène où l’ours marche au son de I Feel Good dans le métro) ou narratives se multiplient et offrent un spectacle constamment inventif, au milieu d’un Londres plein de charme sous la caméra du réalisateur.

Inventivité et acteurs délicieux

Inspirés notamment de Pixar bien sûr, mais aussi de Mister Bean, du Kid de Chaplin (1921) ou encore de Mr. Smith au Sénat (F. Capra, 1940) et produit par David Heyman, l’homme derrière les Harry Potter, la saga Paddington constitue un authentique et très joli voyage haut en couleurs. Ils sont aussi l’occasion pour King et son co-scénariste Simon Farnaby (également acteur) d’explorer les habituelles thématiques du genre sous un regard nouveau, le tout étant emmené par la maladresse pas possible de l’ours cherchant une famille et un foyer, le charme du personnage emportant tout avec lui. A l’image d’une magnifique séquence tout en image de synthèse dans laquelle on plonge directement dans un livre pop up (que King voulait dès le premier film mais sans succès faute de budget), les PADDINGTON prouvent qu’il est possible de faire des films « enfantins » mais avec élégance et sans prendre son public pour un idiot – contrairement, par exemple à la sympathique (et impeccable d’un point de vue technique certes) mais fainéante saga Moi, Moche et Méchant avec son quatrième opus actuellement en salles, qui continue de « proposer » des histoires vraiment très simplistes, pour ne pas dire poussives.

Les films peuvent en plus se reposer sur leurs brochettes d’acteurs impeccables, que ce soit Ben Wishaw pour Paddington (Guillaume Galienne chez nous), les immenses Nicole Kidman, Hugh Grant ou encore la trogne impayable de Brendan Gleeson. Et, les comédiens étant très bien castés et dirigés, c’est aussi l’occasion de profiter de visages (souvent anglais et vu par exemple dans la saga Harry Potter) moins connus du très grand publics mais tout aussi talentueux et irrésistibles tels Sally Hawkins, Julie Waters, Hugh Bonneville, Jim Broadbent et même Einstein en personne (Tom Conti dans Oppenheimer).

Bref, en attendant la sortie du troisième film, PADDINGTON AU PÉROU (qui ne sera cette fois pas réalisé par King mais Dougal Wilson dont c’est le premier long) prévu pour début 2025, et alors que Michael Bond nous a malheureusement quitté en 2017 à l’âge de 91 ans, l’occasion est toute trouvée pour profiter des mésaventures de l’ours fan de marmelade sur grand écran.

