Stabathon : un marathon intégral de la saga Les Griffes de la Nuit

Le Blog Du Cinéma est partenaire du Stabathon, le festival de films d’horreur de Dompierre-sur-Besbre (03). Après l’ensemble des films Scream l’an passé, cette seconde édition projettera l’intégralité de la saga Les Griffes de la Nuit, du 12 au 13 juillet 2024.

Le cauchemar Freddy Krueger sur grand écran

Dénommé selon un terme inventé dans Scream 4 pour désigner un marathon des films de la franchise fictive Stab, le Stabathon de Dompierre-sur-Besbre entreprend chaque année de projeter l’intégralité d’une saga de slashers. La grand-messe annuelle a lieu dans le cinéma René Fallet de Dompierre-sur-Besbre, dans l’Allier (à environ deux heures de Lyon). Pour son lancement l’an passé, le festival avait rassemblé les spectateurs autour des six films Scream. Dans la continuité, la seconde édition de 2024 se consacrera à la première grande franchise créée par le réalisateur de Scream, Wes Craven. Seront ainsi projetés les huit films Les Griffes de la nuit, du premier volet de 1983 à Freddy VS Jason de Ronny Yu, sorti en 2003.

Événement de petite ville mais festival d’envergure, le Stabathon a été créé en 2023 par Mylène Da Silva, membre du podcast Jumpscare et fondatrice de la chaîne YouTube Welcome To Primetime BITCH!. Et il tient à cœur à la créatrice d’attirer un large public vers ce village de l’Allier : « J’ai grandi à Dompierre et ce cinéma a vu naître mon amour des films et des slashers. (…) Il m’a donc paru évident que le Stabathon devait s’y dérouler. » D’autant plus qu’il s’agit de promouvoir l’offre culturelle en région : « C’est aussi très important pour moi de faire vivre les cinémas des petites villes, car ils sont souvent fragiles économiquement et les voir fermer serait un désastre. » Un objectif salué par le Blog du Cinéma, qui a tenu à compter parmi les partenaires de l’événement cette année.

MaXXXine de Ti West en avant-première

En marge des huit films de la saga Les Griffes de La Nuit, les spectateurs du Stabathon pourront également assister à la projection en avant-première du très attendu MaXXXine, suite et fin du triptyque-hommage au cinéma d’exploitation du réalisateur Ti West, précédé par X en 2022 et Pearl en 2023. Par ailleurs, le festival s’ouvrira avec Detention, le slasher fou et rocambolesque de Joseph Kahn, plus connu pour son Fast & Furious à moto, Torque, la route s’enflamme. Enfin, la désormais traditionnelle table ronde sera, cette année, consacrée à la saga Freddy et à l’âge d’or du slasher dans les années 80. La discussion sera animée par Mylène Da Silva, organisatrice du Stabathon, Marie Casabonne, autrice et créatrice du podcast Monster Squad pour Capture Mag, et Lilyy Nelson, chroniqueuse pour le podcast Jumpscare et Le Blog du Cinéma.

En parallèle, La Petite Voix, productrice, essayiste et membre de la chaîne YouTube Bolchegeek, organisera un livestream sur son canal Twitch, tout au long du Stabathon. Les projections seront également rythmées par de nombreuses animations et présentations, menées par les invités du festival, dont Amélie Lopes, membre du podcast Jumpscare et programmatrice pour le festival On vous ment !, et Matthieu Broussolle, également chroniqueur pour Jumpscare et créateur de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Enfin, des exposants seront présents pour proposer leurs créations artisanales, des livres, des affiches, des flash tattoos, et bien plus encore !

STABATHON, du vendredi 12 au samedi 13 juillet au Cinéma René Fallet de Dompierre-sur-Besbre.

Programme complet, réservations, tarifs et informations pratiques sur le site du festival : tinyurl.com/stabathon

Lilyy Nelson

