SVOD – Évolutions du marché du streaming en France au troisième trimestre 2025

JustWatch a publié son dernier rapport sur les parts de marché de la VOD en France, reflétant les préférences en matière de streaming entre le 1er juillet et le 30 septembre 2025.

Ces informations sont basées sur l’engagement de millions d’utilisateurs français à travers les plateformes de JustWatch, offrant une vue détaillée de l’évolution du paysage du streaming dans le pays. Netflix domine le marché français du streaming au troisième trimestre 2025 avec une légère avance d’un point sur Prime Video, tandis que Disney Plus se classe troisième, à seulement 4 points derrière. Apple TV+, Canal+ et HBO Max complètent le top 6 très disputé, les autres plateformes se disputant une part de marché réduite.

Parts de marché du streaming au troisième trimestre 2025

En France, Netflix et Prime Video sont au coude à coude. Disney+ suit avec une part solide, complétant un trio de tête qui, ensemble, commande près de 70 % de l’intérêt pour le streaming. Canal+, Apple TV+ et Max constituent un milieu de gamme compétitif, tandis que Paramount+ détient une petite part du gâteau.

Évolution des parts de marché en 2025

En France, Paramount Plus progresse de +2 %, tandis que Disney+, HBO Max et Apple TV+ gagnent chacune +1 %, consolidant ainsi leur position dans le milieu du classement. Prime Video recule de -1 % et Canal+ chute plus fortement de -2 %, se retrouvant ainsi à la traîne dans la course.

Les contenus les plus populaires par plateforme

Les retrouvailles du public avec Mercredi ont permis à Netflix de réaffirmer sa position de leader sur le marché. Le Murder Club du Jeudi était également très populaire lors de sa sortie et a dominé les streaming charts durant deux semaines.

L’Été où je suis devenue jolie semble être devenue la série de l’été chez Prime Vidéo, alors que Civil War, McWalter et Challengers se démarquent côté films.

Chez Disney+, Alien : Earth arrive à se placer dans les sommets des classements depuis sa sortie, la série attire de plus en plus de fans de cette franchise emblématique. Alors qu’Only Murders in the Building refait son entrée de manière fracassante à la suite de la sortie de sa toute nouvelle saison.

The Last of Us et The White Lotus ont contribué au succès de Max au premier semestre 2025. Aujourd’hui, c’est The Pitt, récompensé aux Emmys 2025 qui leur vole la vedette. Apple TV+ nous offre Fondation et Du ciel à l’Enfer, ce trimestre, ils ont su se placer assez rapidement dans les classements de popularité.

Canal+ s’est distingué par sa diffusion de Dexter : Résurrection et Empathie Pour finir, Paramount+ s’impose avec MobLand et The Walking Dead – Daryl Dixon.

Méthodologie : Les parts de marché de JustWatch sont calculées sur la base de l’intérêt des utilisateurs pour notre site web, notre télévision et nos applications mobiles. L’intérêt des utilisateurs en France est mesuré par l’ajout de films ou de séries à une liste de visionnage, en cliquant sur un service de diffusion en continu ou en filtrant plusieurs services de diffusion en continu et en marquant les titres comme « vus ». Les classements streaming de JustWatch sont calculés en fonction des dernières 24 heures, 7 jours ou 30 jours, en fonction de l’activité des utilisateurs. Cela inclut les clics sur une offre de streaming, l’ajout d’un titre à la liste de visionnage ou le marquage d’un titre comme « vu ». Ces données sont collectées mensuellement auprès de plus de 40 millions de fans de films et de séries et mises à jour quotidiennement pour 140 sites locaux et 4 500 services de streaming.

