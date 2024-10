SVOD – Semaine du 7 au 13 octobre 2024 : top 10 films & séries

Voici le dernier classement des films et des séries TV les plus regardés en France la semaine dernière, d’après notre partenaire JustWatch !

Côté films, Terrifier prend la tête du classement. Ce film d’horreur, situé dans une petite ville américaine la nuit d’Halloween, met en scène Art le Clown, un psychopathe déguisé qui s’attaque à plusieurs jeunes femmes, laissant derrière lui une traînée de violence et de mutilations. Juste derrière, en deuxième position, on retrouve la suite : Terrifier 2. Ressuscité par une entité sinistre, Art le Clown revient un an après pour tourmenter Sienna Shaw et son jeune frère Jonathan la nuit d’Halloween. Enfin, La Plateforme prend la troisième place. Ce thriller dystopique nous plonge à nouveau dans l’enfer de la Fosse, une prison verticale où les prisonniers doivent se battre pour survivre face à des ressources alimentaires limitées. Avec Halloween qui approche, ces films promettent de vous plonger dans une ambiance cauchemardesque, parfaite pour préparer vos soirées terrifiantes !

Du côté des séries TV, From continue de dominer le classement. Cette série d’horreur suit un groupe de personnes piégées dans une ville mystérieuse où chaque tentative de fuite échoue. La menace grandit la nuit, lorsque des créatures monstrueuses sortent de l’ombre pour chasser les habitants. En deuxième position, Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir continue d’impressionner avec son univers vaste et riche en aventures, plongeant les spectateurs dans les événements qui ont précédé la quête de l’Anneau. Enfin, Tomb Raider : la légende de Lara Croft entre directement à la troisième place, nous entraînant dans les nouvelles aventures de l’iconique exploratrice Lara Croft, qui doit affronter son passé tout en résolvant un mystère ancien.

Crédits : JustWatch

